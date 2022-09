‫ COCA-COLA، FINE HYGIENIC HOLDING، BIC، CIGNA، VIATRIS، ACCENTURE تتصدر في 2022 الإصدار الأوسط من Break the ceiling touch the sky® في دبي

تم تأكيد الإصدار العالمي 2022 من House of Rose Professional في 25 أكتوبر 2022.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — احتلت Coca -Cola ، و Fine Hygienic Holding ، و BIC ، و Cigna ، و Viatris ، و Accenture مركز الصدارة في طبعة الشرق الأوسط لعام 2022 من House of Rose Professional ‘s (HORP) Break the ceiling touch the sky® – قمة النجاح والقيادة للنساء التي عقدت مؤخرًا في دبي لتبادل أفضل الممارسات حول القيادة والتنوع والإنصاف والشمول والنجاح. وانضم إلى اليوم أيضًا مدعوون للقيادة من أكثر من 25 شركة دولية، بما في ذلك العديد من 2022 Break the ceiling touch the sky ® للنساء الأكثر إلهامًا في الشرق الأوسط في القيادة، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا. وتعد القمة عاملاً تمكينيًا رئيسيًا لمهمة HORP 2029 من أجل عالم أفضل – مبادرة السنوات العشر لتشكيل عالم أفضل من خلال التنوع (في الجنس البشري) والشمولية والقيادة والأعمال.

أكدت House of Rose Professional أيضًا تفاصيل الإصدار العالمي القادم من 2022 من Break the ceiling touch the sky ® المقرر عقده في سنغافورة في 25 أكتوبر 2022.

شاركت كلوديا نافارو، نائب الرئيس للتسويق في أوراسيا والشرق الأوسط في شركة Coca-Cola ، “أنا متحمسة جدًا لتحقيق التوازن بين الجنسين والعمل على تحقيقه. تحقيقا لهذه الغاية، أنا ملتزمة بشراكتنا مع Break the Ceiling, Touch the Sky® . وفي الأسبوع الماضي أتيحت لي الفرصة لتبادل الملاحظات مع قادة من شركات عالمية أخرى بشأن كيفية تمكين المرأة بشكل أفضل من الوصول إلى المناصب العليا؛ والعمل كقدوة وتمهيد الطريق للقيادات النسائية الأخرى؛ وكيفية الشراكة مع الحلفاء الذكور المناسبين لدعم هذه الرحلة. كان من الرائع أن نشارك مع الشركات الرائدة الأخرى التزامنا تجاه DEI في شركة كوكاكولا، والعمل الذي نقوم به حول التوازن بين الجنسين. ومع ذلك، فإن الطريق أمامنا طويل، وعلينا أن نفعل المزيد لتسريع تقدمنا”.

وعلق جيمس مايكل لافرتي، الرئيس التنفيذي لشركة Fine Hygienic Holding قائلاً: “لقد عقدنا شراكة مع Break the roof touch the sky ® منذ 2018 وهذا العام كنا فخورون بكوننا الراعي البلاتيني لإصدار 2022 الشرق الأوسط. اتخذنا، في فاين هيلثيك هولدنغ، خطوات ملموسة على مر السنين لجعل شركتنا أكثر تنوعًا وشمولية، وأحد الأمثلة التي أفخر بها بشكل خاص هو الانتقال من التمثيل الصفري للمرأة في فريق القيادة إلى 33% في 6 أشهر فقط. نواصل شراكتنا مع House of Rose Professional 2022 الطبعة العالمية ل Break the ceiling touch the sky ® في سنغافورة في 25 أكتوبر 2022.”

علق بيتر فان دن برويك، نائب الرئيس الأول، المدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا في BIC ، قائلاً: “يحتل التنوع والمساواة والشمول مكانة عالية على جدول أعمالنا في BIC . نحن نؤمن ببيئة تدافع عن مزيج من الخلفيات والخبرات ووجهات النظر لمساعدة أعضاء الفريق على إطلاق العنان لإمكاناتهم وإيجاد حلول تجارية مبتكرة. نحن نعمل في أكثر من 160 دولة ونعمل باستمرار عبر ثقافات متعددة ونحتضن التنوع عبر قوتنا العاملة بأكملها. إن شراكتنا طويلة الأجل مع محترفي بيت الورد تشهد على التزامنا بالتنوع والمساواة والإدماج. تنبع المشاركة في حدث Break the ceiling touch the sky عبر مختلف مناطقنا الجغرافية بما في ذلك أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا والهند من إيماننا بأن الحدث هو منصة ممتازة لشركاء الصناعة للتواصل وتبادل النجاحات وأفضل الممارسات ومناقشة مجالات التنمية في الفضاء”.

وعلق جيروم درويش، الرئيس التنفيذي للصحة المحلية والخدمات الصحية في شركة Cigna International Markets ، قائلا: “تعد المساواة بين الجنسين دائمًا أولوية رئيسية في أي شيء نقوم به في Cigna . إنه جزء من منظمتنا المتنوعة والشاملة. لتحقيق هذه الرؤية، ركزنا على بناء فريق متنوع، فريق يوفر فرصًا متساوية لزملائنا من خلفيات مختلفة. تم تنظيم نسخة الشرق الأوسط لعام 2022 من كسر السقف الذي يلامس السماء بشكل جيد للغاية. وكان من الرائع أن نسمع عن الإجراءات الرئيسية التي تتخذها الشركات للتعجيل بجدول أعمال التنوع والإدماج، ومناقشة دورنا كقادة في تعزيز ثقافة الانتماء والإنصاف “.

شارك ألكسيس لوكانويت، المدير الإداري الأول في الشرق الأوسط ، في Accenture ، “لدى Accenture التزام لا يتزعزع بالإدماج والتنوع لأنها تطلق العنان للابتكار وتخلق ثقافة فريدة حيث يشعر الجميع أن لديهم فرصًا متساوية. كان من دواعي سروري الانضمام إلى لجنة من الأبطال في طبعة الشرق الأوسط لعام 2022 من Break the ceiling touch the sky ® وشارك استراتيجياتنا لتمكين الإدماج والتنوع في مكان العمل. كحتمية تجارية، يتحمل كل شخص في Accenture مسؤولية خلق بيئة شاملة للجميع والحفاظ عليها “.

Break the ceiling touch the sky® هو المنتدى العالمي الرائد للمرأة في القيادة، مع إصدارات في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و ANZ . وقد ألهمت القمة عدة آلاف من القيادات النسائية للنجاح منذ عام 2015.

علق أنتوني أ. روز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، House of Rose Professional ومؤسس Break the ceiling touch the sky ® ، “سنواصل دعم الشركات في الشرق الأوسط وإسداء المشورة لها عبر رسالتنا العالمية لعام 2029 من أجل عالم أفضل لإحراز تقدم أسرع في أهدافها المتعلقة بالتنوع الجنساني والإدماج وتسريع التأثير الإيجابي ل DEI على أعمالها. ندعو الشركات في الشرق الأوسط للاستفادة من الانضمام إلى النسخة العالمية لعام 2022 من Break the ceiling touch the sky ® في 25 أكتوبر في سنغافورة – حيث سيجتمع أفضل القادة في العالم من مختلف المناطق للمشاركة والتعلم على القيادة، دي والنجاح “.

House of Rose Professional Pte. Ltd ® هي شركة رائدة عالميًا في مجالات الأعمال المتعلقة بالمواهب والتدريب والتحول من خلال علامات Break the roof touch the sky® و Dream Job International® و CEOSmith ® التجارية.

يمكن للشركات التسجيل في النسخة العالمية 2022 من Break the ceiling touch the sky ، على https:// houseofroseprofessional.com/ btctts-world-tour-2022/world- edition-2022/

الاتصال للاستفسارات:

أنطوني أ. روز

House of Rose Professional Pte. Ltd.

البريد الإلكتروني: anthony@ houseofroseprofessional.com