‫Cloud4C تؤسس مركز بيانات للخدمات السحابية في مصر لتلبية الاحتياجات المتزايدة لاستضافة البيانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 ديسمبر 2022 /PRNewswire/ — كشفت Cloud4C ، أحد أكبر مزودي الخدمات السحابية المُدارة وأحد وكلاء SAP المعتمدين لتقديم خدمة RISE with SAP ، عن إطلاق مركز بيانات سحابي جديد في مصر بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، أحد أكبر مزودي خدمات الاتصالات في السوق المحلي.

وقد تم توقيع الاتفاقية في 23 نوفمبر 2022 من قبل راكيش ريدي، المدير الإقليمي لشركة Cloud4C في الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وبحضور كل من سعادة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد إيمانويل رابتوبولوس، رئيس شركة SAP بمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس محمد سامي، العضو المنتدب لشركة SAP مصر.

وتأتي الاتفاقية في ظل سعي مصر للانتقال من الخدمات السحابية على المستوى المحلي إلى الخدمات السحابية الهجينة لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية والحاجة المتزايدة لتعزيز الأمن السيبراني واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وتؤدي SAP ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال برمجيات المؤسسات، دورًا رئيسيًا في دعم أهداف التحول الرقمي للبلاد من خلال تقديم مجموعة واسعة من الأنظمة والخدمات.

ولتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة لاستضافة البيانات، أنشأت Cloud4 مركز بيانات جديدًا للخدمات السحابية في مصر بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات. وتتمتع Cloud4C بخبرة واسعة في هذا المجال، حيث قامت بمساعدة العديد من شركات الموجودة في قائمة مجلة فورتشن لأفضل 500 شركة “ Fortune 500 ” في 26 دولة على مستوى العالم من أجل تحسين كفاءتها التشغيلية بصورة ملحوظة عبر تطوير البنية التحتية الرقمية لديها.

وتُعد المصرية للاتصالات أول شركة لخدمات الاتصالات المتكاملة في مصر، وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة العربية.

وأشار المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إلى أن توقيع هذه الاتفاقية “يأتي ضمن الإطار الإستراتيجي للشركة الذي يهدف إلى تعزيز مكانتها كأول مشغِّل لخدمات الاتصالات المتكاملة ومساعدتها على تقديم أعلى مستوى من الخدمات الرقمية للعملاء. وأضاف أن هذه الخطوة “ستعزز عملية التحول الرقمي في مصر من خلال مساعدة مختلف الشركات والمؤسسات على تقديم خدمات رقمية عالية الجودة باستخدام البنية الرقمية المتطورة التي توفرها المصرية للاتصالات”.

ومن جانبه، قال سريدهار بينابورديدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cloud4C : “مصر لديها حاليًا كل المقومات التي تؤهلها لتصبح إحدى الوجهات العالمية الرائدة للخدمات الرقمية، ومن المتوقع أن يؤدي مركز البيانات الجديد إلى زيادة الطلب على خدمات SAP في المنطقة، فضلاً عن أن القطاعات التي تتطلب مزيدًا من الالتزام مثل القطاعات الحكومية وقطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية تحتاج بصفة خاصة لخدمات استضافة البيانات المحلية والخدمات المُدارة عبر السحابة الهجينة حتى تتمكن من تحقيق التوازن بين التحول الرقمي والامتثال للوائح المحلية والصناعية المطبقة. وهدفنا الرئيسي هو مساعدة هذه القطاعات في تطبيق نظام RISE with SAP وغيره من الحلول الرقمية المتكاملة”.

في الوقت نفسه، قال المهندس محمد سامي، العضو المنتدب لشركة SAP مصر : “سيمكّن مركز البيانات الجديد مؤسسات القطاعين العام والخاص من الاستفادة من مزايا الحوسبة السحابية لينطبق عليها وصف SAP ‘الشركات الذكية’ (على حد وصف SAP )، وهي المؤسسات المستدامة التي تحرص على تطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في إطار إستراتيجية أعمال رشيقة ومتكاملة. ومن خلال توفير خدمات RISE with SAP والحلول السحابية المتطورة مثل S/4HANA ، ستتمكن الشركات داخل مصر من الوصول لأحدث التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي المدمج والتعلم الآلي وأتمتة العمليات الروبوتية وتقنيات تحليل البيانات ومقاييس الاستدامة. والتحول بشكل أسرع نحو الخدمات السحابية ونظام RISE with SAP باستخدام مراكز بيانات Cloud4C ، بالإضافة إلى تقليل المخاطر السيبرانية والنفقات وضمان تخزين بياناتها بشكل آمن.”

ويوفر نظام RISE with SAP وصولًا سريعًا إلى الخدمات السحابية لجميع العملاء أيًا كانت مواقعهم، فهو يتجاوز فكرة نقل البيانات إلى السحابة، حيث يساعد المؤسسات على التحول الرقمي بشكل مرن ومستدام وفقًا لاحتياجات كل مؤسسة، بالإضافة إلى تمكينها من تطبيق الحلول الرقمية الجديدة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. من ناحية أخرى، سيكون بإمكان المؤسسات الاستفادة من برنامج S/4HANA ، وهو نظام متكامل قائم على السحابة لتخطيط موارد المؤسسة، ويضم مجموعة من التقنيات الذكية المدمجة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات المتقدمة. ويتيح البرنامج للمؤسسة رؤية شاملة لجميع العمليات، مع مساعدتها على أتمتة العمليات، وتبني نماذج الأعمال الجديدة بشكل أكثر مرونة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض تكلفة الخدمة بشكل عام، وإدارة عمليات التغيير بصورة أسرع.

حول المصرية للاتصالات

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حول Cloud4C

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المصرية للاتصالات تؤسس أكبر مركز دولي لاستضافة البيانات في مصر | موقع Capacity Media [1]

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