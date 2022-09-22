CKGSB أستاذ المالية ينشر الكتاب الإنجليزي الذي يبحث في الندرة الاقتصادية في العصر الرقمي
بكين، 22 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — أستاذ المالية في كلية تشيونغ كونغ العليا للأعمال ( CKGSB ) والاقتصادي المعروف في الصين، الدكتور تشو تشونشينغ، ينشر كتابًا جديدًا، العرض بلا حدود: الاقتصاد الجديد في العصر الرقمي، وهو الأول الذي يقدم المفهوم الجديد للعرض غير المحدود وآثاره على الاقتصاد على المستويين الكلي والجزئي. إن فرضية الندرة هي حجر الزاوية في النظرية الاقتصادية التقليدية. ومع ذلك، في العصر الرقمي، تحدت العديد من عوامل الإنتاج والمنتجات الأساسية الحكمة الاقتصادية التقليدية. والتكنولوجيات والبيانات هي أهم عوامل الإنتاج في الاقتصاد الجديد. التكنولوجيا أو مجموعة من البيانات، كلما كانت مملوكة من قبل شركة، لن تكون شحيحة، لأنه يمكن استخدامها العديد من المرات والتواتر كما تريد الشركة. على سبيل المثال، يمكن لـ Microsoft توفير أكبر عدد ممكن من نُسخ Windows وأنظمة المكاتب كما تريد، ويمكن لـ Tencent استيعاب جميع الأشخاص الذين يرغبون في تنزيل WeChat . يخطط كتاب تشو الجديد لشرح الظواهر الاقتصادية المختلفة في العصر الرقمي.
وهو يحلل ويلخص السمات الأساسية لمنتجات التوريد غير المحدودة، ويقارن الاختلافات وأوجه التشابه في كيفية تصنيع التوريد المحدود ومنتجات التوريد غير المحدودة وتسعيرها وتسويقها. كما يقدم الكتاب أسبابًا وراء قيام مصنعي منتجات التوريد غير المحدودة بإنشاء أصول غير ملموسة. وهو يجادل بأن حجم المؤسسة التي تنتج منتجات إمدادية لا حدود لها يعتمد على عدد المستخدمين، في حين أن حجم المؤسسة التي تنتج منتجات إمدادية محدودة يعتمد على القدرة الإنتاجية.
تم كتابة كتاب تشو بشكل أساسي لبناء إطار نظري اقتصادي أولي وبسيط، ولكنه شامل نسبيًا للعرض غير المحدود، ولتفسير الظواهر وسلوك الشركات. كما يستكشف كيفية نمو المؤسسات التي تقدم منتجات توريدية لا حدود لها مالياً ويقترح الفرق الأساسي في نماذج النمو بين المؤسسات التي تقدم منتجات توريدية لا حدود لها وتلك التي تقدم منتجات توريدية محدودة. يمكن أن تفسر النظرية الجديدة المقترحة في الكتاب العديد من السمات الجديدة المثيرة للاهتمام للاقتصاد الجديد، مثل الاستراتيجيات التنافسية الجديدة للشركات، و “تأثير الرأس” في هيكل السوق، والنموذج “الحر” لخدمات الإنترنت، من بين أمور أخرى.
حصل تشو على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة برينستون في عام 1995. بعد ذلك، عمل كخبير اقتصادي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعضو في لجنة التخطيط والتطوير التابعة للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وأستاذ في العديد من المؤسسات الأكاديمية مثل جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، جامعة هونغ كونغ، جامعة بكين، قبل أن ينضم إلى CKGSB في عام 2007. حصل الدكتور تشو على العديد من الجوائز المرموقة لإنجازاته الأكاديمية. وهو يركز الآن على دراسة الاقتصاد الرقمي وكذلك التحولات المالية والاقتصادية في الصين. وقد حظيت نظرياته الجديدة بشأن العرض غير المحدود والاقتصاد المزدوج الجديد باعتراف واسع النطاق.
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