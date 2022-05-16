‫Cinturion و Lightstorm توقعان خطاب الموافقة على كابل L و TEAS في Lightstorm CLS المفتوح في الهند

ستجلب الشراكة أول محطة هبوط كابلات مفتوحة ومحايدة للناقل ( CLS ) إلى الهند لتوفير طرق جديدة ومعالجة الطلب المتزايد باستمرار على السعة

ستوفر TEAS أقل زمن استجابة ومرونة عالية مطلوبة بين آسيا وأوروبا من قبل مزودي السحابة والمحتوى

خطط Lightstorm لبناء سلسلة من CLS المفتوحة لإرساء الأساس لبنية تحتية رقمية قوية مصممة لرفع مستوى الاقتصاد الرقمي للبلاد

نيو دلهي، 16 مايو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Cinturion Corp Ltd. ، وهي شركة عالمية توفر حلول شبكات قائمة على القدرات القابلة للتطوير وتحت سطح البحر والأرض، أنها توصلت إلى اتفاق مع Lightstorm كشريكها في الهبوط في الهند.

وكجزء من الاتفاقية، ستستضيف Lightstorm نظام Cinturion TEAS عبر أوروبا وآسيا، وهو شبكة تحت الماء وفوق الأرض “مفتوحة الوصول”، لتعزيز الاتصال بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. ستستخدم Lightstorm نظام CLS المحايد والمفتوح الخاص بها للتبشير بعهد جديد في هبوط أنظمة الكابلات البحرية في الهند.

سيربط TEAS بسلاسة بين وصلتين جديدتين عبر البحر العربي والبحر الأبيض المتوسط وسيستمر في طريقين يربطان الشرق الأوسط، مع مسارات متعددة عبر شبه الجزيرة العربية وطريق عبر خليج العقبة والبحر الأحمر. سيغير زمن استجابة TEAS المنخفض والمسار المتنوع أنماط حركة المرور العالمية من خلال تقديم حلول متطورة تعزز الاتصال بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

في الهند، تعتبر محطات هبوط الكابلات أسيرة بطبيعتها، مما يعني أن مزود خدمة طرف الهبوط يحتكر الوصول إلى الألياف. ونتيجة لذلك، يسيطر على السوق عدد محدود من مقدمي الخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار عرض النطاق الترددي في الهند. هذا هو التحدي الذي تسعى Lightstorm إلى مواجهته من خلال إطلاق سلسلة من محطات هبوط الكابلات المفتوحة حقًا في البلاد.

تقدم Lightstorm ميزة غير مسبوقة لعملائها من خلال دمج CLS المفتوح مع شبكة الألياف الأولى من نوعها، SmartNet ، التي تربط سبعة محاور اقتصادية رئيسية بأكثر من 12000 كم من الألياف، وتربط أكثر من 45 مركز بيانات متعدد المستأجرين حاليًا وتهدف إلى ربط أكثر من 100 MTDCs في المستقبل القريب. يوفر هذا مسارًا منخفض زمن الاستجابة من البداية إلى النهاية للعملاء للوصول إلى المحاور الرقمية بين الهند وأوروبا، من خلال SmartNet .

يقول بيل مارا، المدير التجاري لشركة Cinturion ، “نحن متحمسون للغاية للشراكة مع Lightstorm وتقديم شبكة تضمن اتصالات آمنة ومرنة وزائدة عن الحاجة مع شركة Carrier – Neutral Solutions لزيادة ترسيخ الهند كمركز للاتصال الدولي”.

يقول رانجان بانيرجي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في Lightstorm ، “إن الاستهلاك المتزايد للبيانات والتطلعات الرقمية للهند تتطلب أفضل بنية تحتية رقمية في فئتها. لن يساهم التعاون مع Cinturion في هذا النمو فحسب، بل سيجلب أيضًا التنوع إلى أنظمة الكابلات الحالية في البلاد. ونحن نتطلع إلى شراكة طويلة الأمد ومحققة مع Cinturion “.

نبذة عن شركة Cinturion المحدودة

وبفضل إدارتها الرئيسية التي لها تاريخ طويل في المشاركة في تطوير وتنفيذ نظم كابلات الاتصالات السلكية واللاسلكية المغمورة في جميع أنحاء العالم، فإنها تركز على تطوير شبكات جديدة من الألياف الضوئية باستخدام أحدث أنظمة الكابلات المغمورة إلى جانب أحدث التقنيات الأرضية للأسواق الخضراء أو الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات. تأتي قوة Cinturion من ملفات تعريف أعضائها المتنوعة والخبرة التي تشمل الإدارة العليا، والتقنية، والمالية، وإدارة المشاريع، وهندسة الأنظمة والمبيعات، والتي تمثل جميع العناصر الأساسية المطلوبة لتنفيذ الأنظمة الدولية الرئيسية بنجاح.

نبذة عن Lightstorm

تقوم Lightstorm ببناء البنية التحتية للتواصل على نطاق واسع في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا لتسريع نمو المنطقة وحفز الابتكار في الاقتصاد الرقمي. نحن شركة رائدة في بناء أول شبكة ألياف مرنة من نوعها، SmartNet ، في العديد من بلدان المنطقة. كشريك موثوق به للعديد من شركات Fortune 500 ، تعمل Lightstorm على إنشاء أساس قوي للبنية التحتية الرقمية لخلق مصادر جديدة للقيمة والتمايز للشركات. تواصل معنا على LinkedIn .

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.cinturiongroup.com

www.lightstormtelecom.com

للتواصل حول الاستفسارات الإعلامية:

Lisa Cruise, VP – Marketing, Cinturion: lcruise@cinturiongroup.com

Harnoor Kanwar, Lead Marketing, Lightstorm: harnoor.kanwar@lightstorm.in