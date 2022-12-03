‫‫ CGTN: الصين، والاتحاد الأوروبي يهدفان إلى تعزيز الروابط في مواجهة التحديات العالمية

بكين، 3 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — دعت الصين والاتحاد الأوروبي يوم الخميس إلى مواصلة تطوير شراكتهما الاستراتيجية الشاملة بينما يواجه العالم تحديات مختلفة.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لرئيس المجلس الأوروبي الزائر تشارلز ميشيل: “كلما أصبح الوضع الدولي غير مستقر بشكل أكبر وكلما زادت التحديات الحادة التي يواجهها العالم، زادت الأهمية العالمية للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي”.

وقال ميشيل، وهو أول قائد لمؤسسة الاتحاد الأوروبي يزور البلاد بعد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني: “إن الاتحاد الأوروبي مستعد لأن يصبح شريك تعاون موثوقًا ويمكن التنبؤ به للصين”.

الحفاظ على التصور الصحيح، وإدارة الاختلافات بشكل صحيح

فيما يتعلق بتعزيز تطوير العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، شدد الرئيس الصيني أولًا على أهمية الحفاظ على التصور الصحيح.

وقال شي إنه لا توجد اختلافات استراتيجية أو صراعات ذات أهمية أساسية بين الصين والاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الصين لا تسعى إلى الهيمنة أو السيادة، ولم تحاول البلاد أبدًا تصدير نظامها ولن تفعل ذلك في المستقبل.

وقال إن الصين تدعم الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي وتدعم أوروبا الموحدة والمزدهرة.

وأشار شي إلى أنه من الطبيعي أن يكون لدى الجانبين وجهات نظر مختلفة بشأن بعض القضايا، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على التواصل والتنسيق بطريقة بناءة.

قبل زيارة ميشيل، عقد شي اجتماعات شخصية مع العديد من القادة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين السابعة عشرة في منتصف نوفمبر. كما زار المستشار الألماني أولاف شولتز الصين في نوفمبر.

أثناء حديثه مع شولتز، أكد شي أن الصين تنظر دائمًا إلى أوروبا كشريك استراتيجي شامل، وتدعم الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي وتتمنى الاستقرار والازدهار لأوروبا.

وقال ميشيل لشي إن الاتحاد الأوروبي مستعد لإجراء مناقشة متعمقة مع الصين حول القضايا المهمة المتعلقة بمختلف جوانب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين “بروح الاحترام المتبادل والصراحة”.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تحقيق الحكم الذاتي الاستراتيجي ويظل ملتزمًا ببناء قدراته الخاصة والمضي قدمًا في التكامل الأوروبي.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يتمسك بسياسة الصين الواحدة ويحترم سيادة الصين وسلامتها الإقليمية ولن يتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

تشجيع التعاون وتعزيز التنسيق

دعا الرئيس الصيني إلى بذل جهود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي، والسعي إلى مزيد من التكامل في السوق ورأس المال والتكنولوجيا، والعمل معًا لتعزيز محركات النمو الجديدة في الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء وحماية البيئة والطاقات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

وقال شي إن الصين ترحب بمشاركة الاتحاد الأوروبي في التعاون بين الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية لتحقيق قدر أكبر من التآزر مع استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي.

عندما التقى ميشيل وأورسولا فون دير لين، رئيس المفوضية الأوروبية، عبر الفيديو في أبريل، دعا شي إلى السعي إلى مزيد من التآزر بين استراتيجياتهم الإنمائية واستكشاف المزيد من التكامل بين فلسفة ونموذج التنمية الجديدة في الصين والسياسة التجارية للاتحاد الأوروبي من أجل الاستقلال الاستراتيجي المفتوح.

شدد ميشيل على تعزيز التواصل لمعالجة أزمة الطاقة وتغير المناخ والصحة العامة وغيرها من التحديات العالمية، قائلًا إن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع الصين للمضي قدمًا في العملية نحو اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين.

على الرغم من الآثار السلبية لوباء COVID-19 ، حافظت الصين والاتحاد الأوروبي على تعاون اقتصادي قوي — تجاوزت الصين الولايات المتحدة لتصبح أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في العام الماضي، مع ارتفاع حجم التجارة الثنائية إلى مستوى قياسي قدره 828.1 مليار دولار.

الصين والاتحاد الأوروبي هما ثاني وثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث بلغت حصتهما من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 18.5 في المائة و 17.8 في المائة، على التوالي، في عام 2021، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية.

وقال شي إن التسوية السياسية للأزمة تخدم على أفضل وجه مصالح أوروبا والمصالح المشتركة لجميع البلدان في أوراسيا، مؤكدًا أن الصين تدعم الاتحاد الأوروبي في تكثيف جهود الوساطة والقيام بدور رائد في بناء هيكل أمني متوازن وفعال ومستدام في أوروبا.

وقال إن الصين ستبقى إلى جانب السلام وستواصل لعب دور بناء بطريقتها الخاصة.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-12-01/Xi-holds-talks- with-European-Council- President-Michel-1fpcvVrf30s/ index.html