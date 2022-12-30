‫CGTN: الحيوية في ظل كوفيد 19: تساعد الموانئ الذكية في الصين على زيادة الإنتاجية

بكين، 30 ديسمبر، 2022 / بي آر نيوزواير / – شهد ميناء تشينغداو الصيني، التابع لمجموعة شاندونغ بورت وثاني أكبر ميناء للتجارة الخارجية في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين، زيادة في عمليات التناوب على رسو سفن الحاويات الكبيرة جدًا، وفقًا لما ذكرته China Media Group .

عالج الميناء سفن الحاويات الضخمة أكثر من 300 مرة. يبلغ طول سفن الحاويات الكبيرة جدًا عادةً 400 متر وتبلغ سعتها أكثر من 20000 وحدة بطول عشرين قدمًا.

وقالت China Media Group إن الميناء قد عالج سفن الحاويات التي يبلغ طولها 200 متر أكثر من 3900 مرة، بزيادة 7 في المائة على أساس سنوي.

يمثل معالجة هذا القدر الكبير من الشحن تحت تأثير كوفيد 19 تحديًا، لا سيما مع انخفاض العمالة. ومع ذلك، ارتفع معدل التفريغ في ميناء تشينغداو بنسبة 16 في المائة من يناير إلى نوفمبر، وذلك بفضل النظام الذكي المستخدم في الميناء.

أثرت جائحة كوفيد 19 بشكل كبير على مجال الموانئ والنقل البحري العالمي. ومع ذلك، شهدت الموانئ الرئيسية في الصين زيادة في الإنتاجية وحققت تقدمًا كبيرًا في البناء الرقمي والذكي، وبالتالي لعبت دورًا رائدًا في التطوير الذكي للموانئ على مستوى العالم.

ميناء تشينغداو هو الأول في العالم الذي يحتوي على نظام نقل ذكي بالتتبع الجوي قادر على معالجة 1.5 مليون حاوية سنويًا. سجل النظام رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في يونيو بإدارة ما يصل إلى 67.76 حاوية في الساعة، بمتوسط 60.18 حاوية في الساعة، بزيادة قدرها 14.2 بالمائة عن الرقم القياسي السابق.

تتصدر الصين الآن العالم من حيث عدد المحطات المؤتمتة سواء المبنية أو قيد الإنشاء، وفقًا لوزارة النقل. تم تجهيز جميع الموانئ الرئيسية في شنغهاي وتيانجين برافعات أو مسارات جسرية آلية.

إلى جانب الاستثمار المستمر في الموانئ المحلية وعدد كبير من شركات التكنولوجيا العالية، كان مفهوم وممارسة بناء الموانئ الذكية مبتكرًا، حسبما صرح مي وي جيان، أستاذ في جامعة شنغهاي البحرية، لوكالة أنباء شينهوا.

بالنسبة لموانئ الشركات الكبيرة، مثل Shandong Port Science and Technology Group ، فإن التعاون الداخلي هو المفتاح لترقية المرافق الحالية إلى محطة حاويات مؤتمتة بالكامل، مما يساعد على تقليل التكاليف الإجمالية بنسبة 70 في المائة مقارنة بالمحطات المبنية حديثًا، وفقًا لوكالة أنباء شينهوا.

قال وانغ يو شنغ، نائب المدير العام للمجموعة: “لدينا الآن محطات تقليدية ومحطات شبه أوتوماتيكية ومحطات أوتوماتيكية بالكامل”. “يمكن أن يتم شحن وتفريغ السفينة في ثلاثة أنواع مختلفة من المحطات، مما يزيد من تكامل موارد المحطة”.