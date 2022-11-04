‫+CCTV و CIPCC تعقدان ورشة عمل إعلامية عالمية لتعميق التفاهم بين وسائل الإعلام الصينية والأجنبية

بكين، 4 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — استضاف كل من CCTV وكالة أنباء فيديو ( CCTV +) ومركز الصين الدولي للاتصالات الصحفية ( CIPCC ) ورشة عمل إعلامية عالمية في بكين يوم الأربعاء لتعميق التفاهم المتبادل بين وسائل الإعلام الصينية والأجنبية.

جمع الحدث، تحت شعار “رحلة جديدة إلى التحديث، فصل جديد من التعاون” ، 100 من ممثلي وسائل الإعلام من 40 دولة ومنطقة.

وقال أحمد محمد سعد الدين، مذيع بقناة النيل المصرية، أثناء مشاركته تجربته في الحدث: “إن زيارة الصين فتحت لنا نافذة وأنشأت قناة رائعة للتعرف على الصين بصدق. “يمكننا أيضًا مشاركة الطريقة والممارسات الصينية مع الدول الأخرى بمساعدة وسائل الإعلام”.

رحب تنغ يون بينغ، رئيس + CCTV ، ترحيبا حارا بالصحافة العالمية في كلمته الافتتاحية. وقال إنه كجزء أساسي من مجموعة وسائل الإعلام الصينية ( (CMG ، لعبت + CCTV دورًا رئيسيًا في الإعلان عن أهمية المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وأعرب عن استعداده للعمل مع الشركاء الإعلاميين في جميع أنحاء العالم، لاستكمال نقاط القوة لدى بعضنا البعض والسعي لتحقيق تنمية مشتركة في المستقبل.

قال يو لي، مدير CIPCC ، عن هذا الحدث: “لقد خلق الحدث فرصة تبادل قيمة لكلا الجانبين ( CCTV + و CIPCC ) وأنشأ منصة لتعزيز التبادلات وتبادل الخبرات في تغطية الأحداث الهامة”.

خلال جلسة دراسة الحالة للحدث، تبادل 14 مندوبا آراءهم وخبراتهم في إعداد التقارير في الصين. وأشار بعض ممثلي وسائل الإعلام إلى أن الدول الغربية لها وجهات نظرها الخاصة، بينما أشار البعض إلى أن الدول الغربية ربما أساءت فهم أو شوهت الأخبار المتعلقة بالصين.

قال رسلان كنجيف، نائب رئيس تحرير جريدة نارودنو سلوفو (كلمة الناس) من أوزبكستان: “إن تقديم أخبار حقيقية هو مسؤوليتنا طوال حياتنا المهنية كصحفيين”.

وقالت فرانسيسكا مارتينيز ماتيو، مراسلة قناة Canal 6 الفضائية المكسيكية: “نحن شعب مستقل. يجب أن يكون لدينا حكمنا الخاص. وبالتالي، نحتاج إلى ضمان حقيقة وموضوعية التقارير الإخبارية وأن نكون قادرين على نقل الصين الحقيقية بشكل أفضل إلى جماهيرنا.”

بعد الاستماع إلى خطاب الرئيس شي جين بينغ في المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والذي قدم سردا للتغيرات التنموية الضخمة في الصين، قال المراسلون الدوليون الذين حضروا ورشة العمل إنهم تعلموا المزيد عن إدارة الحكومة الصينية وخططها واستراتيجياتها للسنوات الخمس المقبلة. ستساعدهم هذه التجربة على إنتاج تغطية إخبارية ومنتجات إعلامية أكثر دقة للعالم.

قال تريستان دوتيرتي نودالو من سي إن إن CNN الفلبين، إنه مع تحديث الصحافة واستخدام المزيد من الأساليب الرقمية، أصبح الصحفيون الآن مجهزين بشكل أفضل لرواية ومشاركة قصة أفضل لبقية العالم.