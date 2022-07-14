‫Casio تطلق EDIFICE بتصميم هيكلي يتميز بتصميم تعليق سيارات السباق

هيكل مصنوع من الراتنج المقوى بألياف الكربون

طوكيو، 14 يوليو 2022 / PRNewswire / – أعلنت شركة Casio Computer Co.، Ltd . اليوم عن إطلاق أحدث إضافة إلى مجموعة ساعات EDIFICE استنادًا إلى مفهوم العلامة التجارية “ Speed and Intelligence “. تتميز الساعات الثلاثة الجديدة SOSPENSIONE ECB -2000 بتصميم هيكلي مستوحى من تعليق سيارة سباق الفورمولا.

Sospensione ECB -2000 هو جهاز كرونوغراف عالي الأداء يعبر عن رؤية عالمية لرياضات السيارات مع تصميم هيكلي فريد على غرار تعليق سيارة سباق الفورمولا. مع الزخرفة المستوحاة من تعليق عظمة الترقوة المزدوجة المستخدمة في سيارات سباق الفورمولا مع أزواج من الأذرع الشوكية العلوية والسفلية، يتم تكوين العروات التي تربط الأربطة بالهيكل في ترتيب رباعي الأذرع. لأول مرة في ساعة EDIFICE ، يتم تصنيع الغطاء من راتنج مقوى بألياف الكربون خفيف الوزن وعالي المتانة.

الساعة الجديدة متوفرة في ثلاثة إصدارات. يستخدم ECB -2000 PB شريط يوريثان ناعم لمقاس مريح للغاية على المعصم، بينما يتميز ECB -2000 D و ECB -2000 DC بجاذبية هيكلية متطورة مع أشرطة من الستانلس ستيل. يجسد ECB -2000 رؤية عالمية لرياضات السيارات مع تصميم يستحضر الصورة الحادة لسيارة سباق الفورمولا.

يستخدم ECB-2000 نظام الشحن Tough Solar ، الذي يحول الضوء من مصابيح الفلورسنت ومصادر أخرى لتشغيل الساعة، بالإضافة إلى وظائف Mobile Link التي يمكن استخدامها عن طريق الاقتران عبر Bluetooth ® بهاتف ذكي. عند استخدامها مع تطبيق CASIO WATCHS المخصص، تقوم الساعة بضبط الوقت تلقائيًا. يتيح التطبيق أيضًا تكوين الوقت العالمي باستخدام الهاتف الذكي بالإضافة إلى نقل بيانات ساعة الإيقاف المقاسة على الساعة وعرضها، وكلها ميزات توفر الدعم لأنشطة السباق.

الموديل لون الإطار خامة الإطار ECB-2000PB أسود الكربون/الفولاذ المقاوم للصدأ ECB-2000D فضي الفولاذ المقاوم للصدأ ECB-2000DC رمادي الفولاذ المقاوم للصدأ

علامة كلمة وشعارات بلوتوث ® Bluetooth هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. ، وأي استخدام لهذه العلامات من قِبَل شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة يتم بموجب ترخيص.

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