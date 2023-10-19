‫Bybit توسع نطاق تداول العملات الرقمية في جنوب إفريقيا من خلال إطلاق منتجات جديدة لتداول المشتقات وخدمة التحويل باستخدام العملات النقدية “Fiat On-Ramp”

دبي، الإمارات العربية المتحدة،19 أكتوبر Media OutReach – 2023 — أعلنت Bybit، ثالث أكثر منصة لتداول العملات الرقمية زيارةً على مستوى العالم، عن الإطلاق الرسمي لمنتجاتها لتداول مشتقات العملات الرقمية في جنوب إفريقيا، إلى جانب تقديم خدمة التحويل باستخدام العملات النقدية “Fiat On-Ramp”. وستقوم Bybit بالتسويق لهذا العرض في جنوب إفريقيا باعتبارها الممثل القانوني لشركة Money Doc (Proprietary) Limited، وهي مزود خدمات مالية معتمد (بموجب FSP رقم 52081)، ومسجلة بموجب الشركات الجنوب أفريقية تحت رقم 2019/466808/07.

إلى جانب التسويق المتوافق للمنتجات الخارجية لتداول المشتقات، تقدم Bybit خدمة جديدة للعملات الورقية للراند الجنوب أفريقي (ZAR). حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين إمكانية إيداع عملة الراند بسهولة عبر التحويل المصرفي (EFT)، بما في ذلك خيار التحويل الفوري، مما يوفر لهم وصولاً سهلاً ومنخفض التكلفة لشراء العملات الرقمية وبيعها. كما سيسمح هذا التحسين إلى حد كبير لمتداولي ومستخدمي العملات الرقمية في جنوب إفريقيا بالاستفادة من أدوات السيولة والتداول من Bybit الرائدة في السوق بطريقة متوافقة.

من جانبه أعرب جوشوا ياو، المدير الإقليمي لشركة Bybit في أفريقيا، عن حماسه بشأن هذا التوسع، قائلاً: “يمثل هذا التوسع علامة فارقة مهمة لـ Bybit حيث نتيح الوصول إلى المنتجات العالمية الرائدة للمجتمع المتحمس للعملات الرقمية في جنوب إفريقيا بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية. ويمثل ذلك خطوة مهمة في جهود الامتثال التي نبذلها. حيث إننا ملتزمون بتوفير تجربة تداول آمنة وسلسة، وأدوات تداول رائدة في الصناعة، مع توفير إمكانية وصول منخفضة من حيث التكلفة لتمكين مستخدمي منصتنا.”

وعلى صعيد آخر، شارك بن تشو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Bybit، أفكاره حول هذه الخطوة الاستراتيجية الكبيرة قائلاً: “إن توسع منتجاتنا وخدماتنا في جنوب إفريقيا يؤكد من جديد رسالة Bybit المتمثلة في جعل تداول العملات الرقمية في متناول الجميع وأن يكون في إطار اللوائح المحلية السارية. كما أننا نؤمن بقوة تقنية البلوكشين في إحداث ثورة في مجال التمويل، ويمثل هذا التوسع خطوة أخرى نحو تحقيق هذه الرؤية.”

وتجدر الإشارة إلى أن خطوة التوسع هذه في جنوب إفريقيا يعكس التزام Bybit بتوفير الوصول إلى خدماتها في جميع أنحاء العالم وتفانيها في إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لعشاق العملات الرقمية، والسعي إلى الارتقاء بالصناعة في إطار تطوير تقنية الويب 3 باستخدام أدوات الجيل التالي والدعم والفرص الرائدة.

“تسوّق شركة Bybit Fintech FZE منتجات تداول المشتقات في جنوب إفريقيا نيابةً عن شركة Money Doc (Proprietary) Limited، وهي مزود خدمات مالية معتمد (بموجب FSP رقم 52081). كما تُعد Bybit Fintech FZE الممثل القانوني لشركة Money Doc المحدودة.

#Bybit / #TheCryptoArk

نبذة عن Bybit

Bybit هي إحدى أفضل 5 شركات لتبادل وتداول العملات الرقمية تم إنشاؤها في عام 2018 وتوفر منصة احترافية يمكن للمتداولين والمستثمرين في العملات الرقمية من خلالها العثور على محرك مطابقة فائق السرعة وخدمة عملاء على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع وخدمة دعم مجتمعي متعدد اللغات. وتعد Bybit شريكًا فخورًا لفريق سباقات Formula One’s reigning Constructors وDrivers’ champions وOracle Red Bull Racing وفريقOracle Red Bull Racing لسباقات السيارات وفريق Oracle Red Bull Racing.

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