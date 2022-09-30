‫Blink500 ProX: سارامونيك تزيل النقاب عن نظام الميكروفون اللاسلكي المطور بسرعة 2.4 جيجاهرتز

شنتشن، الصين, 30 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — أطلقت سارامونيك نظام الميكروفون اللاسلكي Blink500 ProX وهو النسخة المطورة من نظام Blink500 Pro الكلاسيكي. كنظام ميكروفون لاسلكي موثوق به، فإن Blink500 ProX ليس مجهزًا فقط بتقنية إرسال استثنائية بسرعة 2.4 جيجاهرتز، وشاشة OLED أكبر للمعلومات الحيوية، ووقت تشغيل إضافي، ولكن يمكن أيضا استخدامه خارج الصندوق، مما يضمن حصول منشئي المحتوى على تجارب تسجيل أفضل وجعل قطعهم الصوتية في المستوى التالي. فيما يلي بعض المعلومات التي يجب على المستخدمين معرفتها حول Blink500 ProX.

تقنية نقل وقفز التردد المتقدمة بسرعة 2.4 جيجاهرتز

تتيح تقنية الإرسال والقفز بالتردد المتقدمة في Blink500 ProX بسرعة 2.4 جيجاهرتز للمستخدمين تسجيل صوت واضح على مسافات تصل إلى 100 متر لتشغيل مستقر للغاية حتى في المناطق ذات النشاط العالي للترددات اللاسلكية.

تحسينات الوظائف التي تمت ترقيتها

يتميز كل جهاز إرسال Blink500 ProX بنسبة تصل إلى 84 ديسيبل، ومعدل أخذ عينات 48 كيلو هرتز، واستجابة تردد 20-20 كيلو هرتز، ويلتقط صوتا نقيا وواضحا بدون ضوضاء خلفية تقريبا. بفضل زمن الوصول المنخفض للغاية 8ms ، يمكن للمستخدمين إدراك أن التواصل عبر الإنترنت أسهل وأكثر موثوقية من ذي قبل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه التعامل مع جهازي إرسال في وقت واحد، مع أوضاع أحادية أو ستيريو قابلة للتحديد لتحرير الصوت بسهولة في مرحلة ما بعد الإنتاج.

توافق واسع وعمر بطارية طويل

يمكن تشغيل نظام الميكروفون لمدة 10 ساعات ويمكن أن تدعم علبة الشحن 20-30 ساعة أخرى، و Blink500 ProX جاهز للتعامل مع يوم كامل من التسجيل. باستخدام كابلات TRS / TRRS وكابلات محول الهاتف الذكي، يمكن ل Blink500 ProX الاتصال بكاميرات DSLR والخلاطات وأجهزة الكمبيوتر الحديثة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغير ذلك الكثير. الميزات القوية والعملية ل Blink500 ProX تجعله أداة مثالية لمنشئي المحتوى.

عن شركة سارامونيك

يقع المقر الرئيسي لشركة Saramonic في الصين، وهي شركة حلول احترافية للمعدات الصوتية، تركز على إنتاج الميكروفونات والخلاطات وسماعات الرأس وما إلى ذلك. لقد مرت سارامونيك بأكثر من عقد من الزمان من تصميم وتشغيل البحث والتطويرغغ وبيع المنتجات في جميع أنحاء العالم وتتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم للمنتجات والخدمات عالية الجودة. سارامونيك هو تغيير قواعد اللعبة في الصوت للأسواق الاستهلاكية والمهنية ويكرس نفسه لإنشاء منتجات صوتية عالية الجودة تلهم منشئي المحتوى. قم بزيارة https://www.saramonic.com/ لمزيد من المعلومات.

بيانات التواصل:

ديانا وو

مديرة قسم المبيعات

info@saramonic.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1874942/1.jpg