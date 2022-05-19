‫ Blackview تكشف النقاب عن خطة جديدة لتقديم الأجهزة الذكية القوية في منطقة الشرق الأوسط

شنتشن، الصين، 19 مايو 2022 /PRNewswire / — Blackview أطلقت شركة أجهزة ذكية صينية متميزة مكرسة بشكل أساسي لتجارب نمط الحياة القاسية والهواتف الذكية من الدرجة العسكرية، مؤخرًا العديد من المنتجات في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية والعراق والكويت، من بين العديد من المنتجات الأخرى.

لطالما التزمت Blackview بالوصول إلى المزيد من مستخدمي الهواتف الذكية على مستوى العالم، ويعد إطلاق منتجاتها في الشرق الأوسط الخطوة الأولى لتحقيق مخططها العالمي. كشف لوسيان ليو، مدير من Blackview ، أن الشركة ستطلق في البداية ستة أجهزة ذكية — Tab 11, Tab 6, Tab 6 Kids, A95, A55 Pro و Tab 12 في الشرق الأوسط.

يعد Blackview Tab 11 أول جهاز لوحي معتمد من Widevine L 1 يقدم متعة بصرية عالية الدقة لا حدود لها على Netflix ، ويمكن استخدامه أيضًا كهاتف ذكي كبير الحجم وكمبيوتر محمول صغير الحجم. في سوق الأجهزة الذكية التي تركز بشكل أساسي على المستخدمين الأصغر سنًا، لا يهمل Blackview احتياجات الأطفال وكبار السن بمنتجات مثل Tab 6 و Tab 6 Kids . الأول عبارة عن كمبيوتر لوحي مقاس 8 بوصة مناسب للطلاب وكبار السن يمكن استخدامه كهاتف كبير الحجم ولوح صغير وشعلة كبيرة للقراءة المريحة، في حين أن الأخير مصمم للاستخدام الشامل للأطفال الصغار.

تتميز أحدث إضافة للكمبيوتر اللوحي من Blackview — Tab 12 — والتي شهدت ترقيات هائلة على Blackview الأكثر مبيعًا، Tab 8 ، ببطارية 6580 ميجا أكثر نضجًا، وتخزين قابل للتوسيع بسعة 1 تيرابايت، وشاشة أكثر رقة داخل الخلية وأحدث دوك OS_P 2.0 . Tab 12 هو أول جهاز لوحي متوافق مع لوحة المفاتيح التي تدعم أربع لغات بما في ذلك اللغة العربية.

بالإضافة إلى ذلك، Blackview A95 تم تصميمه للأشخاص الذين يتمتعون بمعايير عالية للهواتف الذكية الجمالية. علاوة على ذلك، يتميز أحدث هاتف ذكي رئيسي من Blackview ، A 55 Pro ، ببطارية عملاقة تدوم طويلًا وتقنية توسعة الذاكرة الجديدة المدهشة مع توسعة ذاكرة الوصول العشوائي تصل إلى 7 جيجابايت.

الهواتف الذكية من Blackview مجهزة بكاميرات للرؤية الليلية تتيح الرؤية النهارية الواضحة في الليل وكاميرات التصوير الحراري التي تجعل الكشف عن درجة الحرارة ممكنًا في أي مكان. يمكن لهذه الكاميرات التعامل مع الانقطاع غير المتوقع في الليل أو الحرائق العرضية، مما يوفر الحماية من الخطر خاصة لكبار السن والأطفال. قامت Blackview أيضًا بتخصيص تصميمات هواتفها الذكية بناءً على التفرد الثقافي للشرق الأوسط، وتكييفها مع تصور جمال مستخدمي الشرق الأوسط. تعد القدرة على تحمل التكاليف أكبر علامة منذ أن اتخذت Blackview خطوات جريئة لخفض أسعارها بشكل أكبر، مما يجعل أجهزتها الذكية أكثر تكلفة لمعظم المشترين في الشرق الأوسط.

بدأت Blackview كشركة هواتف متينة من الدرجة العسكرية وبعد 9 سنوات من التطوير، توسعت تشكيلة منتجاتها الآن لتشمل الهواتف الذكية الرئيسية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات الذكية وسماعات الأذن. وفقًا لشركة IDC، احتلت العلامة التجارية المرتبة الرابعة في سوق الهواتف الوعرة في أوروبا في الربع الثالث من عام 2021. حافظت الشركة على أكثر من 30% من نمو المبيعات لمدة 8 سنوات متتالية، وبيع مئات الملايين من الوحدات في جميع أنحاء العالم.

موقع Blackview الرسمي

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