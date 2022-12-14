‫BitMart تدرج $CIX، العملة الأصلية لـ  Centurion Invest

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — ستدرج BitMart، منصة تداول الأصول الرقمية العالمية الرائدة، عملة Centurion Invest (CIX) في 13 ديسمبر 2022، وسيكون زوج التداول CIX/USDT متاحًا في 4:00 مساءً بالتوقيت العالمي.

تم تصميم منصة CIEx من Centurion Invest من أجل البساطة وتجربة سهلة الاستخدام، وتسريع رحلة التبني الشامل العالمي إلى الأسواق الناشئة الأخرى للعملات المشفرة. تعمل Centurion Invest وفريق قيادتها بشكل وثيق مع مختلف السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. حصلت Centurion Invest على التراخيص والموافقات اللازمة من خلال بناء الحوكمة والسياسات وعمليات إدارة المخاطر ومحللي المخاطر القانونية المتخصصين وضوابط التدقيق الداخلي.

جميع المبادرات والأدوات والمنتجات المعتمدة تمكن Centurion Invest من بناء نظام بيئي فريد من نوعه من أجل توفير تجربة مستخدم آمنة سلسة لمجتمعها ومستثمريها.

عملة Centurion Invest (CIX ) هي عملة انكماشية من نوع ERC20 وهي أصلية في Centurion Invest الذي تدعم النظام البيئي CIEx العام، مع المرافق والفوائد عبر المدفوعات والخدمات المالية ومكافآت الولاء ومكافآت الإحالة والإسقاط الجوي وتثبيت الدخل السلبي المرتفع APY والخيارات، التداول الفوري، التداولات بالهامش، بطاقة الخصم فيزا المشفرة، ETF، NFT ، والمشتقات .

سعيًا وراء رؤية مشتركة لخلق الحرية الاقتصادية لكل فرد وجميع الشركات، يسر BitMart إضافة عملة Centurion Invest ( CIX ) إلى محفظتها.

“يسعدني أن $ CIX سيتم إدراجها رسميًا في Bitmart يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022. Bitmart هي، من حيث الحجم، واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية، مع أكثر من 9 ملايين مستخدم، وتحتل المرتبة الأولى في أفضل 20 بورصة من قبل CoinGecko . وبهذا سنقوم بتوسيع $ CIX إلى 9 ملايين مستخدم جديد للاكتساب والتداول، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة”، هذا ما قاله علي كساب، رئيس مجلس إدارة Centurion Invest .

نبذة عن Centurion Invest

يقع المقر الرئيسي لشركة Centurion Invest حاليًا في باريس ولها عمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وكندا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. في Centurion Invest ، تتمثل المهمة الأساسية في تمكين التبني الجماعي ل Cryptocurrency و Blockchain . العناصر الرئيسية لمنصة CI هي CI Wallet و CI Exchange و CI eBanking و CIX Crypto Card و CI360 و CI Academy و CI Staking و CI Launchpad و CI Earn و CI NFT و CI Pay وقريبًا CI Forex و CI Stocks .

قامت Centurion بوضع نفسها من خلال CI PAY كمزود عالمي لحلول الأصول المتعددة لتجار التجزئة في مجال blockchain . وبالتالي، تمكين وتعزيز تجربة المستخدم للمستثمرين عبر جميع أشكال المدفوعات التي تتماشى مع رؤيتنا لتسريع التحول من المال إلى الشمول الرقمي والمالي!

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