‫Bee and Honey يعززان معرض كانتون ويحققان نتائج مثمرة

غوانزو، الصين, 9 مايو 2022/PRNewswire/ — مع الاختتام الناجح لمعرض كانتون الـ 131 في 24 أبريل، انتهت أنشطة “اكتشف معرض كانتون مع Bee and Honey” بنتائج مثمرة. تم بث الأحداث مباشرة على الحساب الرسمي لمعرض كانتون على Facebook، واجتذبت الأحداث حوالي 1.4 مليون متابع ومشترين محتملين في جميع أنحاء العالم وعززت التوفيق بين الموردين والمشترين.

خاشينج كاي من الفلبين هو أول مشتري من المعرض. ووجد أن البث المباشر رائع لأنه مكن من التفاعل الغامر مع العارضين الصينيين ذوي الجودة العالية على الرغم من قيود الوقت والمكان. بعد تلقي المعاينة، شاهد المشتري البنغلاديشي Shariful Islam Rasel البث المباشر الأول. بعد فترة وجيزة من بدء البث عبر الإنترنت، أثارت ساعة ذكية مدمجة متعددة الوظائف قدمتها شركة قوانغتشو هافيت للتكنولوجيا المحدودة اهتمامه، لذلك قام بإجراء استفسار سريع وتواصل مع الشركة عبر الإنترنت.

بقي على اطلاع على الأحداث التالية وتحدث مع Zhuhai Gotech Intelligent Technology Co.، Ltd . حول آلات القهوة الخاصة بهم.

وقال فنغ تشنغتشنغ من معرض كانتون للصحفيين إنه لتلبية احتياجات المشترين، استقروا على ثمانية مواضيع كان المشترون حريصين عليها، مثل “التكنولوجيا تمكن المنزل الذكي” و “السفر الأخضر يجلب حياة منخفضة الكربون”. مباشرة بعد تحديد جميع مواضيع الحدث، بدأوا في فحص العارضين المشاركين. وأجريت جولة تلو الأخرى من المقارنة والتقييم، شملت الشركات من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة والمتطورة إلى الشركات المصنعة المتميزة لمنتجات محددة، من شركات التكنولوجيا الفائقة الوطنية إلى العلامات التجارية الصينية العريقة. وأخيرًا، انضمت إلى البث المباشر 31 شركة تنافسية تتمتع بخبرة تصديرية واسعة ومنتجات جذابة وعالية الجودة، وقاعدة وطنية لتحويل التجارة الخارجية وترقيتها. ناقش فريق البث المباشر مع كل من العارضين المختارين لاتخاذ قرار بشأن المعروضات ووضع عملية الترويج، بهدف إظهار سحر التصنيع الذكي في الصين وقوة الشركات الصينية.

وقال آلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون، إن المعرض سيواصل العمل بجد لتحقيق نتائج أكثر واقعية للتوفيق بين الموردين والمشترين. وتحقيقًا لهذه الغاية، سيواصل المعرض ابتكار وترقية أنشطة “اكتشف معرض كانتون مع Bee and Honey ” من خلال إضافة أشكال ومحتويات جديدة للعروض التقديمية لتسليط الضوء على الشركات الصينية المتخصصة والمتطورة، من أجل تعزيز التبادلات عبر الإنترنت بين المشترين والموردين، وخدمة التداول المزدوج للأسواق المحلية والخارجية بشكل أفضل، والمساعدة في تعزيز الانفتاح رفيع المستوى للصين.