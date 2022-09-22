‫Aurachain وSword Middle East شريك فرعي لمجموعة Sword Group لتوسيع عرض أتمتة العمليات القوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال تقنية الرمز المنخفض

ستشترك منصة Aurachain ذات الرمز المنخفض مع خبراء التحول التكنولوجي لمساعدة الشركات الرائدة في الشرق الأوسط على تحقيق عمليات فعالة من حيث التكلفة من خلال أتمتة العمليات.

لندن، زيورخ ودبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — عقدت Aurachain ، منصة تطوير البرمجيات ذات الرمز المنخفض، شراكة مع Sword Group متخصصي التحول التكنولوجي، لتقديم حلول أتمتة العمليات عالية التأثير لمنظمات المشاريع في الشرق الأوسط. بعد سلسلة من التطبيقات الناجحة في أوروبا، ترى الشراكة الجديدة أن Aurachain توسع وجودها في الشرق الأوسط، حيث ستتوفر منصتها القوية منخفضة الرموز لعدد متزايد من المؤسسات الرائدة في المنطقة.

ينصب التركيز الأولي للشراكة على تسخير السرعة واتصال API لمنصة Aurachain ذات الرمز المنخفض لتقديم صيانة أكثر فعالية من حيث التكلفة للخط الأول والثاني ( FLM و SLM ) لعملاء Sword Middle East في الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والنقل والقطاعات الحكومية.

ستستمر Sword Middle East في البناء على سجلها القوي في مساعدة عملائها على زيادة الإنتاجية وتحسين تجارب المستخدم وتحسين التكاليف من خلال إستراتيجيات الرقمنة والتحول الرقمي. تتيح منصة Aurachain ذات الرمز المنخفض لمجموعة Sword Group تسريع تسليم تطبيقات أتمتة العمليات على مستوى المؤسسات لعملائها، مع حلول الأعمال المهمة التي يمكن بناؤها ونشرها في إطار زمني من أيام أو أسابيع.

“هناك حاجة متزايدة لرقمنة العمليات والتحول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم، مع زيادة الطلب على التجارب الرقمية السلسة أكثر من أي وقت مضى.” قالت أديلا وينر، الرئيسة التنفيذية لشركة Aurachain . “ستساعد هذه الشراكة على ضمان حصول عملاء Sword Middle East على إمكانية الوصول إلى منصة تطوير برموز منخفضة متميزة على مستوى المؤسسات حتى يتمكنوا من تسريع تقديم الحلول الرئيسية وتحقيق نجاح أكبر في مشاريع التحول الرقمي الخاصة بهم.”

قال كولومبو فاسانو، مدير وحدة الأعمال في Sword Dubai : “إن تمكين عملائنا من تحقيق نجاح أكبر من خلال تعريفهم بالتكنولوجيا الجديدة هو ما نقوم به هنا في Sword Middle East”. “وتجعل هذه الشراكة الجديدة تقنية التطوير ذات الرمز المنخفض إضافة قوية إلى عروضنا المثيرة للإعجاب بالفعل. لقد شعرت Aurachain بأنها مناسبة تمامًا منذ اليوم الأول، وستساعد الخبرة والمشاركة والمنتج القوي الذي قاموا ببنائه عملائنا على بناء برامج قابلة للتطوير بسرعة لتحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة. “

نبذة عن Sword Group

Sword هي شركة رائدة في مجال رؤى البيانات والتحول الرقمي وخدمات التكنولوجيا مع سمعة كبيرة في تطوير البرامج وتكنولوجيا المعلومات المعقدة ومشاريع الأعمال والعمليات الحرجة للمهام مع أكثر من 2500 متخصص في التكنولوجيا والرقمية والبرمجيات موجودون في خمس قارات لتمكين نمو مؤسستك في العصر الرقمي.

اكتشف المزيد على: www.sword-group.com .

نبذة عن Aurachain

تعمل Aurachain على تمكين المؤسسات من بناء تطبيقات العمليات الرقمية بسرعة من خلال منصة قوية ذات الرمز المنخفض. تكتسب تدفقات العمل المبسطة والواجهات الاستثنائية خبرة الخبراء المتخصصين ومحللي الأعمال والمطورين المحترفين لتقديم قيمة أعمال حقيقية من اليوم الأول. تستخدم منظمات المؤسسات والحكومات على حدٍ سواء Aurachain لتقليل الجداول الزمنية للتطوير وتحسين العمليات التجارية وتسريع الابتكار.