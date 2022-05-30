‫ATFX هو الشريك العالمي الرسمي لمعرض iFX الدولي 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 مايو 2022 /PRNewswire/ — تم الكشف عن ATFX كشريك عالمي رسمي لمعرض iFX الدولي 2022، الذي يقام في قبرص من 7 إلى 9 يونيو 2022. كونك الشريك العالمي الرسمي هو شرف مرغوب فيه يحسده العديد من الوسطاء، نظرًا للطبيعة الدولية للمعرض.

يعد معرض iFX EXPO أول وأكبر معرض مالي في العالم يتم إقامته بين الشركات منذ أكثر من عقد من الزمان. يجمع المعرض بين الشركات والمهنيين من قطاعات الخدمات المالية الأوسع، والتداول عبر الإنترنت، والتكنولوجيا المالية.

يُنظر إلى معرض EXPO على أنه حدث شبكي حيث يمكن للمهنيين الماليين التفاعل أثناء استكشاف الأعمال المختلفة الممثلة في معرض EXPO .

بصفتك شريكًا عالميًا، ستكون علامة ATFX التجارية مع علامتها التجارية المؤسسية ATFX Connect مرئية لجميع الحاضرين، مما يجذب انتباهًا كبيرًا إلى الوسيط وخدماته. بالإضافة إلى ذلك، سيعرض الوسيط منتجاته وخدماته من الجناح 156، وجميع الحضور مدعوون لرؤية خدماته المتطورة على أرض الواقع.

يعد اختيارك شريكًا عالميًا إنجازًا مهما منحه عدد قليل من الوسطاء ذوي العلامات التجارية المحترمة. ومع ذلك، للحصول على هذا الشرف، يجب أن يكون الوسيط قد أثبت أن منتجاته وخدماته هي قطع فوق البقية لأن علامته التجارية سترتبط بمنظمي EXPO .

أثبتت ATFX نفسها كوسيط رائد يخدم تجار التجزئة والمؤسسات. تأسست قبل بضع سنوات فقط في عام 2017، وقد نحت الوسيط مكانة لنفسها مدفوعة بتركيزها على التكنولوجيا المالية باعتبارها المحرك الرئيسي وراء أعمالها.

أطلق وسيط العقود مقابل الفروقات العديد من الخدمات القائمة على التكنولوجيا المالية التي حسنت الخدمات مثل التحقق من العملاء وإعدادهم وقدمت إشارات آلية لجميع عملائها فيما يتعلق بصفقات البيع والشراء المحتملة.

ATFX Connect هي الأعمال المؤسسية للوسيط التي تخدم الأفراد والمؤسسات وصناديق التحوط ومديري الأموال ذوي الملاءة المالية العالية. يمكن لعملائها الوصول إلى السيولة المصرفية من المستوى 1، من بين خدمات مالية أخرى مخصصة لتناسب احتياجات كل عميل.

ارتفع حجم الصفقات التي تعالجها ATFX بشكل مطرد بمرور الوقت، حيث أظهرت أحدث الأرقام أن حجم تداول الوسيط تجاوز 400 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022. لذلك، من الواضح أن ATFX قد حصلت على مكانتها كشريك عالمي لمعرض iFX EXPO 2022 .

تتطلع ATFX إلى الاجتماع والتفاعل مع عملائها الحاليين والمحتملين خلال المعرض.

موقع ATFX : www.atfx.com

موقع ATFX Connect: www.atfxconnect.com

ATFX

شركة ATFX هي وسيط تداول في سوق العملات الأجنبية “الفوركس”/العقود مقابل الفروقات ( FX/CFD) ، ولديها فروع في مناطق مختلفة من العالم، وتقدّم خدمات الدعم لعملائها بأكثر من 15 لغة. وتنفذ الشركة عمليات تداول في أكثر من 300 أصل من الأصول المالية القابلة للتداول؛ بما في ذلك العملات الأجنبية (الفوركس) والمعادن النفيسة والنفط الخام والمؤشرات والأسهم المتداولة بوصفها عقودًا مقابل فروقات؛ وتخضع الشركة لرقابة هيئة السلوك المالي ( FCA ) في المملكة المتحدة، والهيئة القبرصية للأوراق المالية والبورصة ( CySEC ). وهي حاصلة على ترخيص من هيئة الخدمات المالية ( FSC ) في موريشيوس، كما أنّها مسجلة لدى هيئة الخدمات المالية ( FSA ) في سانت فنسنت والجرينادين.

ATFX Connect

في عام 2019، دخلت ATFX إلى الساحة المؤسسية لإطلاق منصة الوصول المتعدد ATFX Connect . كانت رؤية الإدارة هي توسيع الوجود العالمي للوسيط وتوفير السيولة الحائزة على جوائز وخدمة العملاء للمجتمع المؤسسي. مع التركيز على المستثمر المحترف، تم تصميم منصة ATFX Connect لتوفير مكان تداول آلي فعال يوفر حلول سيولة مصممة خصيصا لصناديق التحوط ومديري الأصول والوسطاء والبنوك الخاصة والمؤسسات المالية الأخرى.