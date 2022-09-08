‫ATFX تفوز بجائزة “أفضل ابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية” لعام 2022

دبي, Sept. 8, 2022/PRNewswire/ — أُقيم معرض ومؤتمر التقنيات المالية والأمن السيبراني في سانت ريجيس عمان – الاردن خلال الفترة من 9 إلى 10 أغسطس 2022. شاركت ATFX كأحد أبرز الضيوف في هذا الحدث الهام، والذي طرحت خلاله رؤيتها حول بعض القضايا الهامة مثل أفضل السبل التى يمكن للشركات أن تتبعها لحماية بيانات عملائها وتعزيز أمان وسلامة أموالهم.

ضمت قائمة المشاركين في المعرض البنوك المحلية ومقدمي الخدمات المالية وعديد من الجهات ذات الصلة. تعد ATFX أول وسيط لعقود الفروقات يتبنى مفاهيم التكنولوجيا المالية يشارك في هذا المعرض، والذي اجتذب اهتمامًا كبيرًا من جانب وسائل الإعلام.

منح المُنظمون ATFX جائزة ‘أفضل الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية’ لعام 2022 خلال فعاليات المؤتمر. حصدت ATFX 7 جوائز خلال هذا العام – حتى كتابة هذه السطور- من بينها ‘أبرز العلامات التجارية لعام 2022’، ‘الوسيط الأكثر موثوقية’، ‘أفضل وسيط عالمي’ وغيرها من الجوائز الأخرى المرموقة.

تواصل ATFX استكشاف القدرات اللانهائية للتكنولوجيا المالية كجزء من استراتيجيتها للنمو على الصعيد العالمي بُغية تقديم خدمات تقنية من المستوى الأول لعملائها. تخطط ATFX لمواصلة وتعزيز جهودها في المستقبل رغبة فى تطوير تقنيات مالية متقدمة بهدف تلبية احتياجات قاعدة عملائها التي تتوزع على جميع أنحاء العالم.