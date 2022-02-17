‫ATFX تسجل أحجام تداول قياسية في 2021

دبي الامارات العربية المتحدة, 17 فبراير / شباط 2022/PRNewswire/ — أعلنت ATFX، الوسيط الرائد في أسواق الفوركس وعقود الفروقات، عن تحقيق معدلات نمو قوية لأحجام التداول خلال الربع الفائت والعام الماضي بأكمله. قدمت الشركة خلال تلك الفترة 187 منتج جديد، ليصل بذلك إجمالي عدد الأدوات المالية المتاحة للتداول إلى 351 في عام 2021. وساهم ذلك في إحداث قفزة في متوسط حجم التداول الشهري ليسجل 141.8 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021، وهو ما اختتم عام حافل بالإنجازات على أصعدة مختلفة.

وعلق جو لي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ATFX ، على هذه النتائج الرائعة بالقول: “نعمل باستمرار على تحسين مستوى الخدمة لنبقى في القمة، بالتوازي مع العمل بجد لتلبية احتياجات عملائنا.”

شهدت ATFX ارتفاعًا في إجمالي حجم التداول خلال 2021 بنسبة 18%، حيث سجلت 1.65 تريليون دولار. ويعتبر هذا الرقم مثيرًا للإعجاب بالنظر إلى أن عام 2020 شهد بالفعل أداءً استثنائيًا للعديد من منصات تداول عقود الفروقات، بما في ذلك ATFX . السبب في ذلك أن هذا العام كان بداية تفشي فيروس كورونا والذي أحدث تقلبات حادة في الأسواق المالية منذ مارس 2022، والتي انعكست بدورها إيجابًا على مؤشرات الأداء الرئيسية في الصناعة، حيث قفزت أحجام التداول وأعداد العملاء الجدد والنشطين إلى مستويات غير مسبوقة. بدأت هذه المحفزات في التلاشي تدريجيًا خلال 2021 حيث تكيفت الأسواق مع الأوضاع الجديدة.

الجدير بالذكر أن التقلبات القوية التي شهدتها أسواق النفط في ديسمبر قد عززت شهية التداول لدى مستثمري ATFX بشكل ملحوظ. قفز حجم التداول الشهري لعقود الفروقات على منتجات الطاقة بنسبة 266.35% في ديسمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. كما سجلت أحجام التداول في أكتوبر ونوفمبر نموًا بنسبة 165.09% و67.52% على التوالي. وإجمالاً، ارتفع حجم تداول عقود الفروقات على سلع الطاقة خلال الربع الرابع بنسبة 149.53% على أساس سنوي مقارنةً بنفس الفترة من 2020.

وبالإضافة إلى النمو السريع لأحجام التداول، فازت ATFX بالعديد من الجوائز التي تمثل في جوهرها إشادة واسعة بجودة خدماتها في أوساط الصناعة. حمل العام 2021 معه العديد من الأخبار السارة. حصدت ATFX خلال هذه الفترة 14 جائزة مرموقة، ليصل إجمالي التكريمات التي حصلت عليها إلى 80. من بين الجوائز التي حصلت عليها الشركة؛ أفضل وسيط فوركس للتقنيات المالية، أفضل وسيط فوركس MT4 ، أفضل برنامج للوسطاء المعرفين في الفوركس، أفضل 10 علامات تجارية في عام 2021، كما صُنفت ATFX ضمن الشركات الأكثر تأثيرًا في 2021، والعلامات التجارية الأكثر موثوقية لعام 2021، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى.

وأضاف جو لي، “نحن حريصون على أن نقدم لعملائنا خدمات من طراز عالمي، جنبًا إلى جنب مع عروض ترويجية بصفة منتظمة وبرامج تعليمية شاملة للمتداولين.”

ATFX

ATFX هي وسيط فوركس وعقود الفروقات الحائز على جوائز مع وجود عالمي يقدم دعم العملاء بأكثر من 15 لغة. مع أكثر من 300 أصل مالي قابل للتداول ، بما في ذلك أزواج العملات والمعادن النفيسة والطاقة ومؤشرات أسواق الأسهم وأسهم كبرى الشركات العالمية المتداولة كعقود الفروقات ، تخضع ATFX للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) في قبرص. ATFX مرخصة من لجنة الخدمات المالية (FSC) في موريشيوس ، ومسجلة من قبل هيئة الخدمات المالية (FSA) في سانت فنسنت وجزر غرينادين.