‫ Aramex تختار منصة المركبات المتصلة من Rand McNally

تنشر عملاق الخدمات اللوجستية والتسليم العالمية منصة المركبات المتصلة من Rand لتحسين أداء أسطولها

شيكاغو ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 يونيو 2022 / PRNewswire / — Rand McNally ، الشركة الرائدة في حلول تكنولوجيا النقل التجاري، أعلنت اليوم أن منصة المركبات المتصلة الخاصة بها، Rand Platform ، قد تم اختيارها من قبل Aramex للمساعدة في تحسين أداء أسطول الشركة. تطرح شركة الخدمات اللوجستية والتوصيل العالمية الحل في 11 موقعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وضع خطط لتوسيع البرنامج في الأشهر المقبلة.

اختارت Aramex منصة Rand McNally Fleet نظرًا لبنية الحل “واجهة برمجة التطبيقات” التي تجعل عمليات الدمج سهلة ومرنة، نظرًا لتركيزها على توفير الوقود وتحسين أداء السيارة والسائق. لا تعتمد المنصة على الأجهزة وتدعم بسلاسة أنواعًا متعددة من الأصول – وهو ما تحتاجه Aramex تمامًا مع أسطول المركبات المتنوع الذي يشمل الشاحنات الصغيرة والدراجات النارية والشاحنات ومركبات المستودعات، من بين أمور أخرى.

قال جاكوب فيلينسكي، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة Rand McNally Fleet : “تعتبر متطلبات Aramex مثالًا رئيسيًا على سبب عمل منصتنا لمجموعة متنوعة من العملاء في جميع أنحاء العالم وعبر سلسلة التوريد”. وأضاف، “يتيح حل المركبات المتصلة الذي نقدمه منصة واحدة للأساطيل بدءًا من النقل بالشاحنات لمسافات طويلة والشاحنات المحلية إلى الأساطيل الحكومية والتأجير وحتى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية. ولا يهم ما إذا كانت مركبات الأسطول تعتمد على الوقود، أو مركبات كهربائية، أو مختلطة.”

تتضمن الصفقة مع Aramex الأجهزة التي توفرها Rand McNally ، وتطبيق السائق وتطبيق المدير، وبوابة ويب مخصصة يمكن للمديرين من خلالها تتبع المركبات وعدادات السائق. وتعد الأجهزة عبارة عن مزيج من الأجهزة الإضافية OBDII بالإضافة إلى المعدات ذات الأسلاك الصلبة للمركبات ذات العجلتين والمركبات الأقدم التي لا تحتوي على منافذ OBDII .

وقال قال علاء سعودي، الرئيس التنفيذي للعمليات – Express في Aramex : “تواصل Aramex الاستفادة من أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتعزيز كفاءاتنا التشغيلية وتقديم خدمة استثنائية لعملائنا.” وأضاف قائلًا، “من خلال تطبيق حل إدارة الأسطول من Rand McNally ، نكتسب رؤى قيمة يمكننا استخدامها لجعل أسطولنا أكثر أمانًا وإنتاجية. كما تمكننا عملية جمع البيانات وإدارتها المبسطة من تحسين تكاليف الوقود لدينا، وتعزيز الكفاءات، وتحسين تجربة العملاء.”

Rand Platform

في الشهر الماضي، أعلنت Rand McNally أنها استحوذت على شركة Fleetsu ومقرها أستراليا ومنصة المركبات المبتكرة الخاصة بها من خلال مالك شركة Chicago ، TELEO Capital . لقد رفعت المنصة التي تم دمجها الآن في أعمال أسطول Rand McNally ، من مكانة Rand McNally في مساحة المركبات المتصلة ووسعت من تواجدها كمزود عالمي.

جذب المنصة، التي أسسها وبناها فيلينسكي وفريق أستراليا، عملاء عالميين بما في ذلك العديد من عقود الشاحنات الرئيسية وعقود تصنيع المعدات الأصلية للسيارات. توفر منصة أسطول Rand McnAlly إلى جانب أعمال أسطول Rand McNally ومنتجات الأجهزة الجديدة تتبع المركبات والأصول وتقنيات الفيديو عن بعد والملاحة والتوجيه وحلول الامتثال.

Aramex هي المزود العالمي الرائد لحلول النقل والخدمات اللوجستية الشاملة، وتشتهر بخدماتها المخصصة والمبتكرة للشركات والمستهلكين. وتمتلك Aramex حاليًا أعمالًا في أكثر من 600 مدينة في أكثر من 60 دولة حول العالم، وتوظف أكثر من 16,000 مهني. وتقدم خدمات وحلول مبتكرة، بما في ذلك التسليم السريع الدولي والمحلي،والشحن البحري،والخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلاسل التوريدات وحلول التجارة الإلكترونية. ولقد أعلنت Aramex في وقت سابق من الشهر الجاري عن اتفاق للاستحواذ على منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود MyUS .

لمعرفة المزيد عن منصة Rand Platform ، يرجى الاتصال بـ Rand Mcnally على الرقم 6277 689 800 1+

نبذة عن Rand McNally – يقع مقر Rand Mcnally شيكاغو وهي معنية بتحسين الرحلات إلى الأفضل من خلال حلول مبتكرة تعمل على تحسين حركة الأشخاص والبضائع

نبذة عن Aramex : ومنذ تأسيسها في عام 1982، نمت Aramex لتصبح رائدة عالميًا في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، وتشتهر بخدماتها المخصصة والمبتكرة للشركات والمستهلكين. .ومن خلال إدراجها في سوق دبي المالي ومقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يربط موقع Aramex الطريق بين الشرق والغرب، الأمر الذي من شأنه إتاحة وصولها إلى المزيد من العملاء من خلال توفير حلول لوجستية فعالة في جميع أنحاء العالم. وتمتلك Aramex حاليًا أعمالًا في أكثر من 600 مدينة في أكثر من 60 دولة حول العالم، وتوظف أكثر من 16,000 مهني. وتقدم Aramex خدمات وحلول مبتكرة، بما في ذلك التسليم السريع الدولي والمحلي،والشحن البحري،والخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلاسل التوريدات وحلول التجارة الإلكترونية. وتستفيد Aramex بشكل استراتيجي من التكنولوجيا من أجل حلول تسليم أفضل وأكثر كفاءة إلى المستخدم النهائي.. يزخر هذا النهج على فوائد كبيرة، لذا فإن Aramex تعتبر نفسها مؤسسة تعتمد على التكنولوجيا، وتبيع حلول النقل والخدمات اللوجستية دون امتلاك أصول ثقيلة. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.aramex.com

Rand McNally هي علامة تجارية لشركة RM Acquisition LLC, d/b/a Rand McNally .

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1845701/Aramex_chooses_ Rand_McNally_s_Connected_ Vehicle_Platform.jpg

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