‫Apps UP يرجع مع جائزة تقدر بأكثر من مليون دولار أمريكي

شنتشن، الصين، 24 يونيو 2022 / PRNewswire / — يدعو مطورو HUAWEI المطورين في جميع أنحاء العالم إلى اختبار مهاراتهم مع إطلاق مسابقة Huawei العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) 2022 في 24 يونيو 2022، مع فتح التسجيلات الآن على مستوى العالم. مع موضوع هذا العام “معًا نحن مبتكرون”، خصصت Apps Up جوائز غنية تزيد عن مليون دولار أمريكي كما هو الحال مع الإصدارات السابقة، لتشجيع التقديمات التي تجلب تجربة سلسة ورقمية ومبتكرة للمستهلكين.

كانت المسابقة جارية لمدة عامين متتاليين قبل ذلك، حيث تلقت ما يقرب من 10000 طلب من حوالي 10000 مطور، ووفرت منصة للمطورين لتحقيق أحلامهم على الساحة العالمية.

قال وانغ يوي، رئيس تطبيق النظام الإيكولوجي للخدمات السحابية للمستهلك في هواوي، في حدث إطلاق المسابقة: “تأمل هواوي في تجميع مهارات المطورين على مستوى العالم لجلب التطبيقات الذكية والخبرات عبر أجهزة هواوي إلى المزيد من المستهلكين في جميع أنحاء العالم، من أجل مستقبل رقمي الآن”.

تجلب Apps Up 2022 7 فئات جوائز عبر 5 مناطق منافسة

المسابقة، التي أطلقت في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا والصين في وقت واحد، تنقسم إلى المراحل التالية: التسجيل والتقديم والمراجعة الأولية والعامة والنهائيات الإقليمية.

إلى جانب جائزة أفضل تطبيق وأفضل لعبة وأفضل تطبيق للتأثير الاجتماعي وجائزة التغطية الشاملة للسيناريوهات وجائزة Tech Women ‘s Award ، تضيف منطقة المنافسة الصينية هذا العام جائزة أفضل ابتكارات Huawei Mobile Services (HMS) ، التي تشجع المطورين على إنشاء تطبيقات تدمج قدرات وخدمات HMS الجديدة، بالإضافة إلى جائزة ابتكار الطلاب، التي تعترف بمطوري الطلاب المتميزين الذين يعرضون الأعمال المبتكرة الغنية بتجربة الذكاء الاصطناعي السلسة.

كما تم إنشاء جوائز خاصة لبعض مناطق المنافسة بهدف توطين النظام البيئي لشركة HMS ، بما في ذلك أفضل تطبيق عربي في منطقة المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأفضل جائزة ابتكار ألعاب في منطقة المنافسة في أمريكا اللاتينية، وتطبيق AppGallery Rising Star App في منطقة المنافسة في آسيا والمحيط الهادئ.

التطبيقات حتى عام 2022 ترى حوافز مثيرة جديدة للمتسابقين

يمكن للمتسابقين هذا العام أيضًا الحصول على مجموعة من الحوافز المثيرة، بما في ذلك قسائم الخدمة بدون خادم من AppGallery Connect .

تماشيًا مع استراتيجية حياة الذكاء الاصطناعي السلسة، أصدرت Huawei عددًا من قدرات HMS التي تدعم مجموعة من الأجهزة، وتوفر باستمرار تجربة حياة ذكاء اصطناعي أفضل للمستخدمين عبر السيناريوهات.

سيستمر النظام البيئي HUAWEI في HMS في تمكين المطورين. ستلهم Apps UP ، باعتبارها واحدة من العديد من المنصات المتاحة للمطورين للانضمام إلى النظام البيئي HMS ، المطورين لإنشاء المزيد من تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي الرائدة في عدد من المجالات، لجمهور عالمي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [ link ]

نبذة عن HUAWEI Mobile Services (HMS)

تعتبر HUAWEI Mobile Services جزءًا من مجموعة Huawei Consumer Business Group التي تهدف إلى توفير تجربة هاتف محمول كاملة للمستخدمين على مستوى العالم. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، تغطي خدمات الهاتف المحمول من HUAWEI 730 مليون مستخدم في أكثر من 170 دولة، مما يتيح العيش الذكي لكل مستخدم لجهاز Huawei .