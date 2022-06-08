‫Apical تحصد خمس جوائز في حفل توزيع جوائز الأعمال المستدامة بإندونيسيا لعام 2020/2021

– Apical تفوز بأعلى مرتبة شرف في “استخدام الأراضي والتنوع الحيوي” و “إدارة أصحاب المصلحة “

جاكرتا، إندونيسيا – Media OutReach – 8 يونيو 2022 – تمكنت Apical Group، المجموعة العالمية الرائدة في مجال معالجة الزيوت النباتية، من حصد خمس جوائز في حفل توزيع جوائز الأعمال المستدامة (SBA) بإندونيسيا لعام 2020/2021. وقد أقيم الحفل بصورة افتراضية لتوزيع الجوائز بحضور معالي وزير التخطيط الإنمائي الوطني، الدكتور سوهارسو مونوارفا

حققت Apical نجاحًا فائقًا في مجالين؛ وهما “استخدام الأراضي والتنوع الحيوي” و”إدارة أصحاب المصلحة”، فضلاً عن إنجازاتها المهمة التي حظيت بالتقدير في ثلاثة مجالات؛ وهي “استراتيجية الاستدامة” و”إدارة سلسلة التوريد” و”أخلاقيات العمل والمسؤولية”.

يُقام حفل توزيع جوائز الأعمال المستدامة (SBA) لتكريم الشركات التي تحقق أداءً بارزًا في الاستدامة البيئية والاجتماعية، حيث يعرض نجاحاتها ويقدم أفضل الممارسات التي يمكن للآخرين محاكاتها. وقد نظمت المبادرات العالمية ذلك الحفل بالشراكة مع شركة بي دبليو سي إندونيسيا، ومجلس الأعمال الإندونيسي للتنمية المستدامة، ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، وغرفة التجارة والصناعة الإندونيسية. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشارك فيها Apical وتحصد جائزة في هذا الحفل.

يعكس هذا الفوز مدى التزام Apical بأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة لبناء سلسلة توريد شفافة وقابلة للتتبع ومستدامة. وقد عبر عن هذا الالتزام السيد/ بريمن يونج كين كونج، مدير الاستدامة بمجموعة Apical، قائلاً “إن الاستدامة هي جزء لا يتجزأ من عملياتنا وهي في صميم تلك العمليات. وسعيًا لبناء نظام بيئي مستدام وشامل، تستفيد Apical من التكنولوجيا وتتعاون مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة. ويشرفنا تلقي التكريم من قبل المبادرات العالمية في خمس فئات من الجوائز. كما أننا سنواصل تسريع رحلتنا نحو الاستدامة خلال رؤية Apical2030”.

خلال سنوات المشاركة في الجوائز، نجحت Apical في تنفيذ عدد من المبادرات لتعزيز إمكانية التتبع، وضمان الامتثال لـ NDPE، وتضمين الممارسات المستدامة عبر سلسلة التوريد. وأثناء رحلتها الرامية لتحقيق هذا الهدف، دخلت Apical في شراكة مع العديد من الوكالات لتصميم البرامج وتطويرها. على سبيل المثال، تعاونت Apical مع Proforest وDaemeter وEarthworm Foundation في عدد من المبادرات التي تنطوي على حلول قوية للاستدامة وإمكانية التتبع من أجل توفير رؤى محدثة للسوق والتدريب على أفضل ممارسات الصناعة لتعزيز الإدارة لمجالات قيمة الحفظ العالية (HCV) والمخزون عالي الكربون (HCS)، وحقوق العمال، والتحقق، والحد الأدنى لأجور المعيشة.

في عام 2020، أطلقت Apical برنامج شمول أصحاب الحيازات الصغيرة لتحسين سبل العيش والتمكين (SMILE). وهو برنامج مشترك مع شريك Apical على طول سلسلة التوريد ورابطة أصحاب الحيازات الصغيرة التي تضم 5,000 من أصحاب الحيازات الصغيرة المستقلين، لمساعدتهم على تحسين المحاصيل والحصول على شهادة الاستدامة.

سعيًا لتحقيق التأثير الذي يتجاوز حدود الامتثال، والتطور الذي يواكب التحديات البيئية والاجتماعية العالمية؛ وضعت Apical خارطة طريق الاستدامة ودشنتها باسم Apical2030. وستتولى هذه الخارطة زمام الأمور فيما يتعلق بالتزامها بالاستدامة من خلال قيادة التغييرات التحويلية في قطاع زيت النخيل، وتوجيه القرارات والإجراءات لتحقيق النمو المستدام وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة ، وسيتم كل ذلك جنبًا إلى جنب مع حماية الكوكب.

بالنسبة للشركات الملتزمة بالنمو المستدام، يعد الفوز بجائزة الأعمال المستدامة إنجازًا مهمًا لأنها تكون بمثابة دليلاً على آداب العمل التي يتبعها الفائزون والالتزام بتنفيذ الأهداف المدفوعة بالاستدامة وتحقيقها، كما أنها تمثل الشركات التي قامت بالفعل بدمج الاستدامة في أعمالها على المدى البعيد. وتهدف الجوائز إلى إثراء فهم جميع الشركات لمعرفة أن المسؤولية هي مسؤولية مشتركة بين الجميع للمساهمة في العوامل البيئية والاجتماعية الإيجابية، وذلك وفقًا لما صرح به رئيس العمليات في المبادرات العالمية، شيفالي تشادها.

تستخدم المبادرات العالمية عملية حديثة طورها فريق دولي لديه خبرة تزيد عن 15 عامًا في مجموعة واسعة من جوائز الأعمال والمعايير والمقاييس. وبمجرد تقديم الردود، يتم تقييمها وتصنيفها بشكل مشترك من قبل المبادرات العالمية ومكاتب شركة بي دبليو سي المحلية المعنية باستخدام إطار عمل للتصنيف وتحويلها إلى درجات كمية.

ملاحظة للمحررين:

يتوفر المزيد من المعلومات الشاملة حول جوائز الأعمال المستدامة من خلال الرابط التالي:

https://sustainablebusinessawards.com/countries/sba-indonesia.

حول مجموعة Apical

مجموعة Apical هي مجموعة رائدة في معالجة الزيوت النباتية ذات تأثير عالمي متزايد. ولديها من الإمكانات والقدرات المتكاملة رأسيًا للمعالجة النهائية والتكرير في العمليات الوسطى ما يجعلها موردًا متكاملًا يدعم احتياجات الأغذية والأعلاف والوقود عبر الصناعات. وتشمل أعمالها المعالجة النهائية للدهون الوظيفية والمتخصصة، والمواد الكيميائية الزيتية، والديزل الحيوي وغيرها، للاستخدام المحلي والتصدير الدولي. توجد عملياتها في إندونيسيا والصين وإسبانيا، وتشمل ثماني مصافي تكرير، وأربعة محطات للديزل الحيوي، وأربعة مصانع مواد كيميائية زيتية، وثلاثة مصانع لسحق نواة. ومن خلال مشاريعها المشتركة، تمتلك Apical أيضًا عمليات معالجة وتوزيع في الهند وباكستان والفلبين وفيتنام وميانمار والبرازيل ودبي والولايات المتحدة الأمريكية.

تعتمد أعمال Apical على شبكة مصادر واسعة في إندونيسيا مع أصول المصافي المتكاملة في مواقع استراتيجية. ويتم تعزيز ذلك من خلال قنوات لوجستية فعالة مدعومة بالبنية الأساسية لـ Apical للتوصيل إلى مجموعة العملاء الصناعيين المحليين والدوليين التي تضم العلامات التجارية للأغذية والأعلاف والوقود وغيرها. ومن خلال نموذج أعمالها الفريد، تمكنت Apical من التحكم في جودة المنتج ومعالجة المخاوف المتعلقة بالاستدامة وسلامة الأغذية، مع تشغيل عمليات عالية الكفاءة في مصافي متكاملة عالمية المستوى وفي العمليات النهائية.

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