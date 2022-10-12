‫ANXINSEC تسلط الضوء على نظام حماية الذاكرة والكشف عنها للمؤسسات في GITEX Global 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — تشارك ANXINSEC في معرض GITEX Global 2022 في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر وهو المعرض الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط. كعلامة تجارية رائدة في مجال أمن الذاكرة، تقدم Anxinsec منتجها التنافسي، نظام الكشف عن الذاكرة وحمايتها ( MDPS) ، والعديد من الحلول الأمنية القائمة على السيناريوهات في هذا المعرض.

“لا يزال GITEX Global أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم مع الشركات الأكثر ابتكارًا، مما يدل على تأثير كبير. يسعدنا المشاركة في هذا الحدث وعلى استعداد لعرض حلولنا الأمنية متعددة الأبعاد. قرأت ذات مرة تقريرًا من المؤتمر الدولي للأمن السيبراني يفيد بأن الخسائر الاقتصادية العالمية البالغة 2.5 تريليون دولار في عام 2019 كانت ناجمة عن قضايا الأمن السيبراني. وقال مات ميلر، خبير الأمن في Microsoft ، إن أكثر من 70% من المشكلات تتعلق بأمن الذاكرة. وبما أن حماية الذاكرة أمر بالغ الأهمية، فإننا نقدم منتجنا، نظام حماية الذاكرة واكتشافها، الذي يوفر حماية وقت التشغيل لبيانات الذاكرة، ونأمل في بناء آخر خط دفاعي لنظام الدفاع المتعمق للمؤسسات”. يقول أليكس جيانغ، الرئيس التنفيذي لشركة ANXINSEC .

“مع تزايد تهديدات الأمن السيبراني، تكرس ANXINSEC جهودها لحماية الشركات من انقطاع الأعمال وخروقات البيانات. استنادًا إلى التقنيات المبتكرة وغيرها من التقنيات المتطورة، يوفر MDPS حماية متعددة الأبعاد على مستوى التطبيق ومستوى النظام ومستوى الأجهزة، مما يحقق حماية وقت التشغيل والمراقبة الشاملة لبيانات الذاكرة ضد مختلف الهجمات المتقدمة مثل الهجمات بدون ملفات، واستغلال الثغرات الأمنية لمدة 0 يوم، والهجمات التي تستهدف الذاكرة والتي قد تتهرب من الحلول الأمنية التقليدية،”وفقًا لروجر، CSO ، لشركة ANXINSEC .

بالإضافة إلى MDPS ، توفر ANXINSEC أيضًا إدارة الأجهزة المحمولة التي تركز على إدارة الأجهزة المحمولة والشبكات اللاسلكية وخدمات الحوسبة المتنقلة الأخرى في بيئة الأعمال والخدمات الأمنية المدارة مثل الاستشارات واختبار الاختراق والصيانة الأمنية والعمليات الأمنية وخدمات الاستجابة للحوادث، بالإضافة إلى الخدمات المدارة وخدمات الاستجابة للحوادث.

تلتزم ANXINSEC بمهمة حماية سلام العالم الرقمي، وهي حريصة على مزيد من التعاون مع الأصدقاء الحاليين واتصالات جديدة مع شركاء المستقبل. تسعى ANXINSEC إلى حماية أصدقائنا بشكل فعال من مخاطر خروقات البيانات والتلاعب بالبيانات التي تسببها الجهات الفاعلة الضارة.

تعرض ANXINSEC نظام MDPS في CC1-1 في Concourse1 . خبراء الأمن وكبار المسؤولين التنفيذيين متاحون في الموقع لأي استشارة ومستعدون لعرض كيفية بناء الخط الدفاعي الأخير لنظام الدفاع المتعمق.