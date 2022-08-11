‫‫Americananeagle.com تحصل على جائزة شركاء Sitecore لعام 2022 للتميز في الشراكة 

ديس بلينس، إيلينوي، 11 أغسطس 2022 / PRNewswire/ — Americananeagle.com الوكالة الرقمية العالمية وشريك Sitecore Platinum يسعدها الإعلان عن حصولها على جائزة Sitecore للتميز في الشراكة، والتي تم تصميمها لعرض أفضل شركاء Sitecore في الأداءً الذين تفوقوا في تقديم تجارب رقمية استثنائية للعملاء باستخدام حلول Sitecore .

مفتوح لجميع شركاء Sitecore على مستوى العالم، يتم اختيار الفائزين بناءً على التزامهم بخلق قيمة للعملاء، والنمو الأسي، والمعرفة، والخبرة، وسجل الأداء لضمان تحقيق العميل لنتائج ناجحة. تقدر الجائزة الشركاء الذين يستوفون مؤشرات الأداء الرئيسية لشركة Sitecore ، والتي تشمل المعرفة المتعمقة والالتزام بالمبيعات.

وقال أنطوني سفاناسيني، رئيس Americananeagle.com : “إنه لشرف لي أن يتم الاعتراف بي كأحد أفضل شركاء Sitecore في العالم”. “هذا الإنجاز هو مثال آخر على التزامنا المشترك مع Sitecore ولتزويد العملاء بتجارب رقمية لا مثيل لها.”

مع وجود علاقة تمتد لأكثر من عقد من الزمان، أكمل موقع Americaneagle.com أكثر من 1000 تنفيذ لمشروع Sitecore ، وحصل على 65 شهادة من Sitecore ، وثلاثة تخصصات، وتم تسمية 30 خبيرًا من Americaneagle.com MVP من Sitecore في السنوات الخمس الماضية.

“وصفتنا بسيطة: Sitecore + شراكات كبيرة = نجاح العملاء”. هذا ما قاله أوين تارانيوك، نائب الرئيس الأول للشركاء العالميين في Sitecore. “عندما تضيف شركاء للحلول، مثل Americaneagle.com ، إلى هذه الوصفة، يحدث السحر حقًا. لديهم موارد تقنية معتمدة، وخبرة متخصصة في المجال، وسجل حافل في تقديم نتائج مذهلة تعيد الطموحات الرقمية لعملائنا المتبادلين إلى الحياة.”

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مايكل سفاناسيني، الرئيس

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