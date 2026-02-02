‫AirJoule Technologies تُبرم شراكة إستراتيجية مع شركة TenX Investment للتوزيع الحصري في الشرق الأوسط

شراكة إستراتيجية تُسرّع من إستراتيجية التسويق التجاري لشركة AIRJ في الشرق الأوسط ومنطقة الجنوب العالمي الأوسع نطاقًا

يوقّع Pat Eilers، الرئيس التنفيذي لشركة AirJoule Technologies، وAbdulnasser Al-Sharafi، الشريك في TenX Investment، اتفاقيةً تصبح بموجبها TenX Investment الموزّع الحصري لمنتجات AirJoule التابعة لشركة AIRJ في منطقة الشرق الأوسط.

RONAN, ،مونتانا،, Feb. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —

أعلنت اليوم شركة AirJoule Technologies Corporation (NASDAQ: AIRJ) (يُشار إليها فيما يلي باسم “AirJoule Technologies” أو “AIRJ”)، وهي منصة تكنولوجية رائدة تُسخّر إمكانات استخراج المياه من الهواء، عن إبرام اتفاقية مع شركة TenX Investment in Energy Enterprises & Management Co (يُشار إليها فيما يلي “TenX Investment”)، وهي شركة استثمارية في مجالي التكنولوجيا والبنية التحتية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملوكة بالكامل لمواطنين إماراتيين، لتصبح TenX Investment الموزِّع الحصري لمنتجات AirJoule التابعة لشركة AIRJ في منطقة الشرق الأوسط.

توقيع اتفاقية توزيع مُبرمة بين AIRJ وTenX

تمكين AirJoule من معالجة أمن المياه في الشرق الأوسط

يمثل هذا الإنجاز تقدمًا مهمًا يُبنى على مذكرة التفاهم التي أُعلن عنها في آب/ أغسطس 2024، ويضع AIRJ في موقع يمكّنها من اغتنام فرص سوقية كبيرة في منطقة تشهد نموًا متسارعًا رغم معاناتها من شحّ المياه. وبموجب الاتفاقية، ستحصل شركة TenX Investment على حقوق حصرية لتسويق نُظم توليد المياه المُوزَّعة ونُظم إزالة الرطوبة الصناعية من AirJoule وبيعها ودعمها في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت. ومن المقرر أن تُدرج الشروط التجارية في اتفاقية نهائية قبل بدء عمليات النشر التجاري الأولية، والمُخطط لها في أواخر عام 2026.

يتيح التعاون مع TenX Investment لشركة AIRJ وصولًا فوريًا إلى السوق وخبرة محلية وعلاقات راسخة عبر القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية، في منطقة تشهد نموًا هائلًا في تطوير مراكز البيانات والتصنيع المتقدم والاستثمارات في البنية التحتية—وهي جميعها قطاعات تتطلب مستويات حرجة من أمن المياه. وتسعى الحكومات والشركات بشكل متزايد إلى تبني تقنيات قادرة على تعزيز أمن المياه مع خفض كثافة استهلاك الطاقة.

تعتمد تقنية منصة AirJoule على الاستفادة من الحرارة المهدرة، وتستخدم الهياكل الفلزية العضوية وغرف التفريغ لفصل المياه عن الهواء بكفاءة عالية، ما يجعلها الوحيدة الملائمة لتعزيز استدامة المياه في المنطقة. وتنتج نُظم AirJoule مياهًا مقطرة نقية على نطاقٍ صناعي لدعم نُظم التبريد وغيرها من العمليات الصناعية، كما تضمن كفاءة إزالة رطوبة رائدة في السوق، ما يحقق وفورات كبيرة في الطاقة للعملاء.

شراكة إستراتيجية تستفيد من الخبرة الإقليمية لشركة TenX Investment

صرّح Matt Jore، الرئيس التنفيذي لشركة AirJoule Technologies: “يمثل توسيع علاقتنا التجارية مع TenX Investment علامةً فارقةً في إستراتيجية التوسع الدولي لشركة AirJoule Technologies، ويضعنا في موقع يمكّننا من اقتناص فرص بارزة في أحد أكثر الأسواق جاذبية في العالم لتوليد المياه الموزعة”.

ومن جانبه، أعّرب Ramdas Rao، رئيس الشؤون الدولية في AirJoule Technologies، قائلًا: “يواجه الشرق الأوسط ومنطقة الجنوب العالمي الأوسع نطاقًا تحديات استثنائية في مجال أمن المياه، بالتزامن مع نمو سريع في مراكز البيانات، والتصنيع المتقدم، وتطوير البنية التحتية. وتقدّم TenX Investment الإمكانيات التي نحتاجها لتسريع اختراق السوق، شاملةً العلاقات الإقليمية العميقة، وخبرة تسويقية مثبتة، وفهمًا دقيقًا لمتطلبات الأعمال والبيئات التنظيمية.”

وقال Abdulnasser Al-Sharafi، الشريك في TenX Investment: “نشعر بالحماس لإضفاء الطابع الرسمي على شراكتنا مع AirJoule Technologies والتقدّم نحو أن نصبح الموزّع الحصري لهم في الشرق الأوسط”. وأضاف: “إن تقنية منصة AirJoule المبتكرة تعالج أحد أكثر التحديات التي تواجه منطقتنا إلحاحًا، ألا وهو—أمن المياه—وفي الوقت ذاته تدعم إستراتيجيات التنويع الاقتصادي الوطنية والتزامات الاستدامة. وقد أثبتت AirJoule أداءً لافتًا في مناخ دبي القاسي، وتلقّينا اهتمامًا كبيرًا من عملاء في القطاعين الحكومي والخاص الباحثين عن حلول مستدامة للمياه. ونعتقد أن هذه الاتفاقية ستُرسّخ أساسًا متينًا لتوسيع نطاق استخدام النظام في جميع أنحاء المنطقة خلال السنوات المقبلة.”

نظام العرض التجريبي في دبي يمثّل علامةً فارقةً في مسيرة التسويق التجاري

خلال الفترة من شباط/ فبراير 2025 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2025، قامت AIRJ وTenX Investment بتشغيل نظام عرض تجريبي من AirJoule في Dubai Future Lab، حيث واصل النظام إثبات أداءه وكفاءته في ظل الظروف المناخية القاسية للمنطقة. وعمل النظام عبر تقلبات كبيرة في درجات الحرارة والرطوبة، مولّدًا مياهًا مُقطّرة عالية النقاء، ومُبرهنًا على موثوقية تشغيلية عالية. وأسهم نظام العرض التجريبي في توليد بيانات داخلية لأغراض التحسين المستقبلي، وتيسير المناقشات مع العملاء الخارجيين، وتسريع وتيرة الاهتمام التجاري.

نبذة عن شركة AirJoule Technologies Corporation

تُعد شركة AirJoule Technologies Corporation (NASDAQ: AIRJ) منصة تكنولوجية رائدة تُسخّر إمكانات استخراج المياه من الهواء. ومن خلال مشروعها المشترك مع GE Vernova، وبالشراكة مع Carrier Global Corporation، تتمثل رسالة الشركة في تحرير العالم من قيوده المتعلقة بالمياه والطاقة عبر تقديم تقنيات امتزاز رائدة تُحدث نقلة نوعية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://airjouletech.com.

نبذة عن شركة TenX Investment

تتخصص TenX Investment in Energy Enterprises & Management Co. LLC في الاستثمار وجلب أفضل حلول الطاقة العالمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع نطاقًا. وبصفتها شركة استثمارية صغيرة ومتوسطة مملوكة بالكامل لمواطنين إماراتيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستفيد الشركة من شبكة علاقاتها الواسعة وشراكاتها الإستراتيجية لإتاحة وصول غير مسبوق إلى تقنيات وخدمات الطاقة المبتكرة، بما يضمن بقاء عملائها في صدارة قطاع يشهد تطورًا متسارعًا. وإضافةً إلى ذلك، تستثمر الشركة في تقنيات متقدمة لدعم التطورات المستدامة في مجال الطاقة، ما يعزز التزامها بدفع الكفاءة والاستدامة في قطاع الطاقة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.10xinvestment.ae.

