‫ACON Investments تغلق ما يقرب من 700 مليون دولار من صندوق الاستمرار ل New Era Cap, LLC

حققت الشركة نموًا قياسيًا وهي في وضع جيد لمواصلة التوسع

واشنطن، 5 أغسطس، 2022 / PRNewswire/ — أعلنت شركة ACON Investments (“ACON”) ، وهي شركة استثمار في الأسهم الخاصة مقرها في واشنطن العاصمة، اليوم عن إغلاق شركة ACON Strategic Partners II, L.P . (“ ASP II ” أو “صندوق الاستمرار”)، وهو صندوق استمرار جديد للأصل الواحد يبلغ حوالي 700 مليون دولار فيما يتعلق بالبيع الجزئي لاستثمار محفظة ACON Equity Partners IV (“AEP IV”) في New Era Cap، LLC (“New Era Cap ” أو “الشركة”) بالإضافة إلى زيادة في حصة ملكيتها الحالية في New Era Cap . مع تاريخها البالغ 102 عام، أثبتت الشركة نفسها كأكبر علامة تجارية عالمية أصيلة لأغطية الرأس وأسلوب الحياة في الرياضات المرخصة. تعمل العلامة التجارية الشهيرة ل New Era Cap كشريك رسمي لترخيص أغطية الرأس لدوري البيسبول الرئيسي والدوري الوطني لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة السلة بالإضافة إلى أكثر من 170 شراكة مرخصة أخرى حول مجموعة متنوعة من منتجات أغطية الرأس والملابس والاكسسوارات.

وسيتم دعم صندوق الاستمرار، الذي تديره ACON ، من قبل الشركاء المحدودين الجدد والمستمرين في ACON . ويقود المستثمرين الجدد كل من Apollo , و GCM Grosvenor , و Hamilton Lane و Neuberger Berman ، نيابة عن صناديقهم المدارة. تواصل ACON Investments و ACON Equity Partners IV الاحتفاظ بحصص كبيرة في الشركة.

تقوم New Era Cap بتصميم وتسويق وتوزيع أكثر من 200 مليون قطعة من أغطية الرأس والملابس سنويًا، وقد شهدت عدة سنوات من النمو العضوي القياسي في الإيرادات، والتي من المتوقع أن تستمر في المستقبل المنظور. ومثل الاستثمار الأولي لشركة ACON في يناير 2021 رأس المال المؤسسي الأول والوحيد للشركة. وتواصل الشركة تنفيذ استراتيجية نمو متعددة الجوانب بما في ذلك توسيع نطاق تواجدها في متاجر التجزئة التي يزيد عددها عن 800 متجر في جميع أنحاء آسيا والمكسيك وأمريكا اللاتينية والبرازيل وتنمية علامتها التجارية الأساسية لأسلوب الحياة في مجال الملابس بالإضافة إلى منصة DTC . سيستمر كريس كوخ، الرئيس التنفيذي للجيل الرابع من New Era Cap ، الذي أسسها جده الأكبر، Ehrhardt Koch، New Era Cap في عام 1920 في بوفالو، نيويورك.

وعلق كين بروتمان، الشريك المؤسس لشركة ACON Investments ، قائلا: “تمثل New Era Cap فرصة فريدة ومملوكة عملت فيها ACON كشريك مبكر للشركة وأول رأس مال مؤسسي لهذه العلامة التجارية الشهيرة التي يبلغ عمرها 102 عام. نحن نشعر بالتواضع لكوننا الشريك الموثوق به للشركة ولدينا احترام كبير لتاريخ New Era Cap الطويل والغني وما بناه كريس كوخ وفريق الإدارة. لقد كانت واحدة من أفضل استثمارات محفظتنا أداء في ACON Equity Partners IV ، ونحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع كريس والفريق لدفع المزيد من النمو والتوسع في جميع أنحاء العالم “.

وقال كريس كوخ، الرئيس التنفيذي لشركة New Era Cap : “نحن سعداء لتوسيع علاقتنا مع ACON والاعتماد على خبرتهم الواسعة في قطاع نمط الحياة والمنتجات الاستهلاكية. إن سجلهم الحافل في دعم الشركات من خلال النمو والتوسع جعل ACON الشريك المثالي لأعمالنا. وسيسهل رأس المال الجديد هذا تسريع مبادرات النمو القوية لدينا ويسمح لنا بالنظر في عمليات الاستحواذ المحتملة في أمريكا الشمالية والعالمية التي قد تكون مضافة إلى منصتنا العالمية القوية بالفعل”.

وكجزء من الصفقة، سيصبح دوري البيسبول الرئيسي والدوري الوطني لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة السلة مالكين للأقليات في New Era Cap . وقال جيم غروندتيش، الرئيس التنفيذي للإيرادات في New Era Cap : “إن وجود أكبر ثلاثة شركاء لنا في الدوري ينسجمون معنا من خلال وضع استراتيجي للأسهم يعزز شراكاتنا القوية بالفعل. ونحن ملتزمون بمواصلة مسار النمو العالمي القوي الذي وضعناه لعلامتنا التجارية ولشركائنا العالميين الرئيسيين في المستقبل”.

تم تمثيل ACON في الصفقة من قبل Evercore . كما عملت شركة Jefferies LLC كمستشار مالي لشركة ACON بينما عملت Winston & Strawn كمستشار قانوني لشركة ACON . عملت Truist Securities كمستشار مالي حصري وعمل Bryan Cave Leighton Paisner كمستشار قانوني ل New Era Cap .

نبذة عن New Era Cap, LLC

منذ عام 1920، تقوم New Era Cap بتصنيع أفضل أغطية الرأس في العالم يدويًا. اليوم، مع خطوط الملابس والإكسسوارات، تعد العلامة التجارية رائدة في السوق متجذرة في الرياضة ومؤثرة في ثقافة الشارع ونمط الحياة في جميع أنحاء العالم. مع أكثر من 170+ ترخيص في محفظتها، تعد New Era Cap العلامة التجارية المفضلة في عوالم الرياضة والأزياء والموسيقى والترفيه. يقع المقر الرئيسي للشركة في بوفالو، نيويورك، وتباع منتجاتها في أكثر من 120 دولة. لمزيد من المعلومات حول المكاتب والشراكات العالمية لشركة New Era Cap ، يرجى زيارة www.neweracap.com وقنوات التواصل الاجتماعي @ neweracap .

نبذة عن شركة ACON Investments

ACON Investments, L.L.C . هي شركة استثمار دولية في الأسهم الخاصة مقرها واشنطن العاصمة تدير صناديق الأسهم الخاصة والشراكات ذات الأغراض الخاصة التي تقوم باستثمارات في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا. مع محترفين في واشنطن العاصمة ودالاس ولوس أنجلوس ونيويورك وبوغوتا ومدريد ومكسيكو سيتي وساو باولو، أدارت ACON أصولًا بقيمة 6.9 مليار دولار منذ إنشائها ولديها سجل حافل لمدة 26 عامًا.

ACON الولايات المتحدة هي واحدة من شركات الأسهم الخاصة الأكثر تنوعًا عضويًا مع 70% من الإدارة العليا (المؤسسين السابقين) و 68% من جميع الموظفين تتألف من النساء و/أو الأفراد من خلفيات متنوعة. ACON هي مستثمر ذو قيمة يتمتع بخبرة عميقة في قطاعات المستهلك والصناعة وخدمات الأعمال ولديه سجل حافل من النجاح في المواقف التي تنطوي على رأس المال المؤسسي الأول للشركات المملوكة للعائلة، وإعادة وضع العلامة التجارية، وتوحيد الصناعة واقتطاعات الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تركز ACON على نموذج جديد للاستدامة الاستراتيجية عبر محفظتها مع الالتزام بتحقيق نتائج مستدامة مع زيادة العوائد المالية والربحية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.aconinvestments.com

للتواصل:

Meena Thever

ACON Investments, L.L.C.

mthever@aconinvestments.com | 202.454.1100

للتواصل الصحافي

مات دافيسون, The Martin Group for New Era Cap, LLC

mdavison@martingroupmarketing. com | 716.604.7772

ايمي موريتز, The Martin Group for New Era Cap, LLC

amoritz@martingroupmarketing. com | 716.863.2357