‫Aaseya تحول عملية التفتيش البلدية للحكومة السعودية رقميًا، وكذلك حماية مصالح المواطن

وزارة الشؤون البلدية والقروية، المملكة العربية السعودية، منصة التفتيش تسهل عملية الشكاوى والاعتراضات للمواطنين السعوديين مع تعزيز الكفاءة التجارية

الرياض، المملكة العربية السعودية 01 يونيو 2022 /PRNewswire/ — Aaseya أعلنت اليوم الشركة الرائدة في مجال حلول التحول الرقمي منخفضة الشفرة، أنها عملت مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهي وكالة حكومية مقرها المملكة العربية السعودية، لتوفير منصة إلكترونية جديدة تمكن المفتشين الحكوميين من إجراء عمليات تفتيش مخصصة ودورية. بالإضافة إلى ذلك، تدير المنصة بنود التنظيم، ومعلومات موقع الترخيص والتأسيس، والاعتراضات، والامتثال، والتحصيلات من مختلف الكيانات التجارية.

وزارة الشؤون البلدية والقروية هي السلطة الرئيسية للرصد والرقابة وصنع السياسات للنظام البلدي في المملكة العربية السعودية. وتشرف الوزارة حاليًا على 269 بلدية و16 أمانة في جميع أنحاء المملكة. الهدف الأساسي لوزارة الشؤون البلدية والقروية هو حماية مصالح المستهلكين من خلال إجراء عمليات تفتيش لتحديد المنتجات والخدمات الاحتيالية وذات الجودة الرديئة التي قد تندرج تحت أي من الفئات المختلفة مثل الأسواق والمطاعم والمستشفيات ومناطق البناء والصرف الصحي وما إلى ذلك.

تم نشر الحل الأولي الذي يدعم كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة مع تطبيق جوال مصمم خصيصًا لأكثر من 2000 مفتش ميداني على منصة Pega منخفضة الشفرة في غضون ستة أشهر، تليها العديد من الإصدارات الإضافية السريعة لتغطية أنواع التفتيش المختلفة.

“هذا مشروع استراتيجي للغاية لمساعدة المسؤولين الحكوميين في وزارة الشؤون البلدية والقروية في تنفيذ عمليات التفتيش الخاصة بهم”، هذا ما قاله المهندس علي الراجي، الرئيس التنفيذي لوزارة الشؤون البلدية والقروية. “كان جزء من نجاحها هو التكامل الوثيق مع أنظمة الترخيص ونظم المعلومات الجغرافية والاعتراضات والدفع الحالية لدينا للحصول على تجربة سلسة. دخل فريق Aaseya في شراكة مع وحدات تكنولوجيا المعلومات والأعمال في MoMRA لتقديم الحل إلى جداول زمنية صارمة مع الحفاظ على حل عالي الجودة. نحن ممتنون ل Aaseya على التزامها تجاه منظمة MoMRA “.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، قال بانكاج جاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Aaseya : “نحن فخورون بمشاركتنا ونشكر وزارة الشؤون البلدية والقروية والمهندس علي الراجي على إتاحة الفرصة لنا لتبسيط عملية التفتيش الحكومية البلدية للحكومة السعودية. ومن خلال هذا التنفيذ، ستتمكن وزارة الشؤون البلدية والقروية من تحسين خدمات التفتيش بشكل استباقي، وتعزيز الامتثال البلدي، وتحسين تجربة المواطن باستخدام منصة Pega . إن إضافة مثل هذه القدرات التي تركز على المستقبل لعملائنا تتماشى مع رؤيتنا لتمكين التحول الرقمي السريع لهم من خلال الاستفادة من المنصات المبتكرة منخفضة الشفرة لبناء تطبيقات عالمية المستوى. إن شراكتنا مع Pega وقدراتنا المنخفضة الشفرة المثبتة هي شهادة على تركيزنا على قيادة تجارب عملاء ذات مغزى “.

نبذة عن Aaseya

Aaseya هي شركة رائدة في مجال الخدمات المهنية متخصصة في التحول الرقمي من خلال التسليم السريع للتقنيات منخفضة الشفرة. يتخصص أكثر من 400 مستشار في Aaseya في التسليم المرن لمنصة Pega ، مما يوفر قيمة أسرع في وقت العمل لعملائهم. تعمل Aaseya ، وهي شركة تابعة لشركة YASH Technologies ، في 11 دولة، وتعمل مع المؤسسات المصرفية والتأمين والتصنيع والمؤسسات الحكومية، وتقدم حلولا مبتكرة للمؤسسات في مجالات تجربة العملاء والعمليات التجارية وتحديث الإرث وإدارة الحالات وإدارة علاقات العملاء. تفضل بزيارتنا في www.aaseya.com و www.yash.com

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