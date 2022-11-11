‫3 مطاعم تحصل على نجمة ميشلان ضمن النسخة الأولى من دليل ميشلان أبوظبي

مطاعم أبوظبي تظهر للمرة الأولى في دليل ميشلان مع قائمة تضم 42 مطعماً وتشمل 16 نوعاً من المأكولات والمطابخ المختلفة

3 مطاعم تحصل على نجمة ميشلان واحدة و4 مطاعم تحصل على تصنيف Bib Gourmand

ABU DHABI, UAE, 11 نوفمبر 2022/PRNewswire/ —

أعلن دليل ميشلان أبوظبي 2023 عن اختياره 42 مطعماً في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصلت 3 مطاعم على نجمة ميشلان واحدة لاستخدام مكونات عالية الجودة، كما حصلت 4 مطاعم على تصنيف Bib Gourmand لتقديم مأكولات جيدة بأسعار معتدلة.

ومن بين 42 مطعماً تم إدراجها في النسخة الأولى من دليل ميشلان أبوظبي، تم منح نجمة ميشلان واحدة إلى كل من مطعم تاليا للشيف أنطونيو غويدا نظراً لإسعاد الضيوف من خلال المأكولات العائلية الإيطالية، ومطعم هاكاسان الذي يحتفي بالنكهات الكانتونية التقليدية، ومطعم 99 سوشي بار الذي يقدم المأكولات اليابانية المعاصرة.

وقال غويندال بولينيك، المدير العالمي لدليل ميشلان: “إن التنوع الرائع للمأكولات التي تقدمها هذه المطاعم الثلاثة يعكس رقي الأذواق المحلية، بالإضافة إلى ترحيب أبوظبي بالثقافات العالمية وجعلها تتألق لتصبح في أفضل حالاتها”.

وأضاف: “تعتبر اختيارات النسخة الأولى من دليل ميشلان أبوظبي بداية لرحلة طويلة لمدينة تمتلك إمكانات غير محدودة في مجال المأكولات والمشروبات. لقد اكتشف مفتشونا مجموعة متنوعة وغنية من المأكولات التي يتم تقديمها في مطاعم أبوظبي والتي تتضمن الأطباق الإبداعية التي ابتكرها عدد من أشهر الطهاة على مستوى العالم وأيضاً المأكولات التقليدية للمنطقة، بما في ذلك مأكولات منطقة الشرق الأوسط والمأكولات اللبنانية والإماراتية”.

وتعد أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة والإمارة الأكبر من حيث المساحة، بمثابة بوتقة تنصهر فيها أساليب الطهي والثقافات، كما أنها مركز ديناميكي للتبادل الرياضي والثقافي، وتشتهر المدينة بكونها وجهة معروفة بمشهد تناول الطعام الغني والمتنوع، من المطاعم الإماراتية المحلية إلى المطاعم الفاخرة.

3 مطاعم حصلت على نجمة ميشلان

حصل مطعم 99 سوشي بار على نجمة ميشلان واحدة لأطباقه المقدمة بشكل رائع والمليئة بالبراعة والدقة. ويتمثل الهدف الأساسي لهذا المطعم الياباني الأنيق في تسليط الضوء على جودة المكونات مع لمسات معاصرة يتم إجراؤها بدقة وعناية. ويستورد مالكو المطعم الذين يحملون الجنسية الإسبانية غالبية المأكولات البحرية من بلدهم الأم، لا سيما الروبيان الأحمر. ويتميز المطعم بأسلوبه السلس في التشغيل وهو المكان المثالي لتجربة تناول طعام مميزة.

يمكن التعرف على مطعم هاكاسان في أبوظبي بكل سهولة، وذلك بفضل ديكوره الشرقي الأنيق. ويضيف هذا المطعم الذي يقع داخل فندق قصر الإمارات ويعد وجهةً رائدة لتقديم المأكولات الكانتونية، نجمة ميشلان أخرى إلى العلامة التجارية من خلال تقديم مجموعة من المأكولات الكلاسيكية المفضلة لدى العملاء مثل بط بكين وسمك القاروس التشيلي مع العسل، بالإضافة إلى طبق ديم سوم الشهير المحضر بعناية وبمهارة فائقة.

حصل مطعم تاليا للشيف أنطونيو غويدا على نجمة ميشلان نظراً لمأكولاته الإيطالية الرائعة. ويحتفي مطعم تاليا تحت إشراف الشيف أنطونيو غويدا الذي اشتهر اسمه في مدينة ميلان، بالطهي على الطراز العائلي، ويقدم للضيوف نكهات تجمع بين البساطة والبهجة. ويمكن لضيوف المطعم الاستمتاع بمجموعة من الأطباق الراقية، بما في ذلك طبق ماكرونيلي ألا غينوفيسي وسمك الطربوت مع غوازيتو البحر الأبيض المتوسط والتيراميسو الذي يتم تحضيره أمام العملاء مباشرةً.

4 مطاعم حصلت على تصنيف Bib Gourmand

حصل مطعم المياس على تصنيف Bib Gourmand من مفتشي دليل ميشلان نظراً لمأكولاته اللبنانية والأرمينية. وتأسس الفرع الأصلي للمطعم في بيروت عام 1996، في ما يواصل هذا الفرع الكبير في أبوظبي تقديم قائمة طعام واسعة وجذابة من الأطباق الغنية بالنكهة والمحضّرة بعناية.

ويقدم مطعم بيروت سور مير المأكولات اللبنانية اللذيذة مع إطلالة رائعة على البحر. وحصل هذا المطعم على تصنيف Bib Gourmand عن مأكولاته الكلاسيكية التي تبدأ من المزة وحتى المشاوي. ويتميز المطعم بتقديم أطباق مشبعة بأسعار معقولة. وتضم غرفة تناول الطعام الكبيرة والمعاصرة والتي تتميز بألوانها الزاهية، شرفة رائعة مطلة على الشاطئ. ويعد المطعم وجهةً مثالية لتناول الطعام بعد زيارة لمتحف اللوفر أبوظبي.

وحصل مطعم أوتورو على تصنيف Bib Gourmand من ميشلان نظراً لأنه يقدم لضيوفه تجربة المطبخ الياباني المعاصر والتي تشمل مجموعة من الأطباق مثل يلوتيل كارباتشيو وتارتار التونة مع صلصة يوزو ونيجيري أوتورو إلى جانب العديد من الأطباق الأخرى. ويتميز المطعم بالمساحات الفسيحة والجلسات المريحة والأجواء غير التقليدية.

كما تم منح مطعم تازال الذي يقدم مأكولات منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بلمسات عربية وأوروبية تصنيف Bib Gourmand ، حيث يقدم المطعم مجموعة من الأطباق المميزة مثل تانجا شورت ريبس وسمك الدنيس بالزعتر.

جوائز دليل ميشلان الخاصة

بينما يتناول مفتشو ميشلان الطعام، هم يراقبون أيضاً محترفي تقديم الخدمة الذين يستحقون جوائز ميشلان الخاصة. ونجح مفتشونا في إيجاد ثلاثة مستحقين لهذه الجوائز ليتم إدراجهم ضمن الإصدار الأول لدليل ميشلان أبوظبي.

جائزة الترحيب والخدمة: رواد حمدان وفريق العمل، مطعم لي بيروت

تلقى مفتشونا ترحيباً حاراً عند تناول الطعام في مطعم لي بيروت. وكان فريق الخدمة بالكامل محترفاً ومضيافاً، حيث كانوا منتبهين تماماً لكنهم مريحون وسعداء بتقديم المساعدة. وفي حين كان الطعام المقدّم والإطلالات رائعة، كان مستوى الخدمة هو ما جعل من تناول الطعام في لي بيروت تجربة ممتعة.

جائزة سوميلير: مالون نوك، مطعم زوما

يُعد مارلون شخصية متميزة في هذا المطعم الصاخب، حيث يشرف على مجموعة واسعة ومنسقة بدقة من المشروبات. وقام مارلون الذي يحمل الجنسية الفلبينية بتغيير 90% من قائمة المشروبات خلال عامه الأول ويواصل جذب المزيد من العملاء بابتسامته الساحرة.

جائزة الطهاة الشباب: لويجي ستينغا، مطعم تاليا للشيف أنطونيو غويدا

قد يكون اسم أنطونيو غيدا محفوراً على باب المطعم، لكنه اختار واحداً من أفضل الطهاة ليقود هذا المطعم الجديد الذي أضيف إلى مشهد تناول الطعام في أبوظبي. وكان لويجي الأنسب لهذا المنصب لما يمتلكه من خبرة في العمل مع أسماء شهيرة في سيرته الذاتية مثل دون ألفونسو وكواترو باسي وسيتا. يهتم لويجي بالتفاصيل ويتميز بأسلوبه الرائع في الطهي ونهجه الفريد من نوعه والثقة الطبيعية في الأطباق ذات الطراز العالمي المليئة بالنكهات.

ستكون قائمة الاختيارات الكاملة لدليل ميشلان أبوظبي 2022 متاحة مجاناً على موقع وتطبيق دليل ميشلان. وستنضم المطاعم إلى خيارات دليل ميشلان من الفنادق، والذي يضم أكثر أماكن الإقامة تفرداً في أبوظبي ومختلف أنحاء العالم. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لدليل ميشلان أو تنزيل التطبيق المجاني لنظامي تشغيل آي أو إس iOS وأندرويد لاستكشاف المطاعم وحجز الفنادق المدرجة في دليل ميشلان.

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