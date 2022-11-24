‫3 فائزين بجوائز حمدان الطبية من المملكة العربية السعودية

DUBAI, UAE, 24 نوفمبر / تشرين ثاني 2022/PRNewswire/ — كرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم ، 14 فائزًا بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية في دورتها الثانية عشرة 2021-2022 والتي تتخذ من الأمراض المعدية موضوعًا رئيسًا لها.

أقيم الحفل في متحف المستقبل بدبي بحضور لفيف من الشيوخ والأعيان والوزراء والمسؤولين بالقطاعات الصحية والطبية على مستوى الدولة، حيث تضمن الفائزين ثلاثة من المملكة العربية السعودية.

كرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الفائزين بجائزة حمدان العالمية للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية ، مؤسسة البصر العالمية من المملكة العربية السعودية وتسلم الجائزة الدكتور عادل الروشود.

وفي فئة جوائز العالم العربي، فاز بجائزة حمدان لأفضل كلية أو معهد أو مركز طبي في العالم العربي كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز – المملكة العربية السعودية وتسلم الجائزة الدكتور عمر سعادة و الأستاذ الدكتور سمير الحارثي.

كما فاز بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي الاستاذ الدكتور فوزان الكريع من المملكة العربية السعودية وهو من كبار الباحثين في مجال علم الوراثة المندلية.

جدير بالذكر أن جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، والتي أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تعتبر من أبرز الجوائز على نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهي قوة دافعة ومحفزة للارتقاء بالخدمات الطبية من خلال تكريم العلماء الذين ساهموا في تطوير تلك الخدمات على مستوى العالم من خلال ابحاثهم، وكذلك من خلال تشجيع الأطباء والعاملين في القطاع الطبي ليساهموا بدورهم في تطوير أنشطة البحث العلمي محلياً وعالمياً.

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