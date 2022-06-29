‫1 من كل 2 من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متحمسون للميتافيرس ومتحمسون لتجربته: دراسة GfK لقياس نبض المستهلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 يونيو / حزيران 2022/PRNewswire/ — كشفت GfK، الشركة المزودة الرائدة للمعلومات الاستهلاكية والسوقية والتحليلات والخدمات الاستشارية، عن دراسة حصرية لنبض المستهلك لعملائها عبر صناعة المنتجات الاستهلاكية في قمة Insight حول “الفوز بالنزعة الاستهلاكية الجديدة في الشرق الأوسط “. تهدف الدراسة إلى فهم شعور المستهلكين في الشرق الأوسط حول الاتجاهات المتطورة الرئيسية التي تحدث على مستوى العالم وكذلك هنا في الشرق الأوسط وتسعى إلى الكشف عن الاتجاهات الرئيسية والحواجز والاحتياجات والفجوات والمحركات التي تؤثر على حياة المستهلك في هذا الواقع الجديد المتحول.

بهذه المناسبة، قالت ناتشو سان مارتن، المدير العام لـ GFK الشرق الأوسط: “المستهلكون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتكيفون ويتعافون من نظام استهلاكي جديد وسط الاضطرابات العالمية، والضغوط الاقتصادية المتزايدة إلى جانب خيارات وسلوكيات المستهلكين المعتمدة حديثًا. وينعكس هذا في المشتريات الاستهلاكية حيث أن نمو سوق السلع الفنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو الأقوى في جميع أنحاء العالم. تهدف دراسة نبض المستهلك GfK ، التي أجريت في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، إلى فهم أنماط الحياة والمواقف والسلوكيات الاستهلاكية المتغيرة وما هو التالي للعلامات التجارية والصناعات”.

“في منطقة الشرق الأوسط، تلتزم GfK بمساعدة شركات المنتجات الاستهلاكية على تحقيق النمو باستخدام الذكاء القائم على البيانات من خلال توفير الوصول إلى المعرفة الهامة في الوقت الحقيقي مدعومة بـ gfknewron حول المستهلكين والأسواق والعلامات التجارية ووسائل الإعلام. كما أننا نعمل باستمرار على تعزيز موقعنا وعملياتنا في المناطق الجغرافية مع إمكانات نمو كبيرة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وباكستان”. – وأضافت ناتشو.

تفاؤل المستهلك بالاقتصاد والتمويل الشخصي

المستهلكون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر مرونة ويميلون إلى أن يكونوا أكثر ثقة ولكنهم ليسوا محصنين تمامًا من الضغوط المالية الناجمة عن كوفيد-19 والتضخم والصراع في أوكرانيا. في حين أنها تعكس اتجاهات السوق العالمية والناشئة الأوسع، فإن 2 من كل 3 مستهلكين شملهم الاستطلاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متفائلون بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد في المستقبل وأكثر من نصفهم واثقون للغاية من وضع مالي أفضل في العام المقبل.

قال الدكتور كريستوف بريس، نائب الرئيس – التسويق العالمي وذكاء المستهلك في GfK : – “بالنسبة لقادة الأعمال والعلامة التجارية والتسويق للتنقل في عالم من عدم اليقين والعواطف العالية، هناك ثلاثة اتجاهات يجب الانتباه إليها على المدى القريب والطويل – 1) المخاوف الناشئة حيث يدفع المستهلكون أسعارًا أعلى، ونحن نراقب محافظنا، لكننا لا نزال ندفع للجودة، 2) السلوك الذي يركز على الاستدامة للعلامات التجارية كمستهلكين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يدركون الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الاستهلاك، و 3) المعكوس وكيف يغير طريقة عيشنا وعملنا ولعبنا واستمتاعنا ودفعنا”.

التنقل المكهرب – 2 من أصل 5 مستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفضلون محركات EV لشراء المركبات في المستقبل

ويظهر ارتفاع المخاوف البيئية في تفضيلات المستهلكين لـ “ Go Green “ ، وبالتالي فإن سوق السيارات الكهربائية يمثل فرصة هائلة لشركات التنقل التقليدية والجديدة (التكنولوجية).

في حين أن اعتماد الكهرباء/الهجين لا يزال في مرحلة مبكرة، فإن المستهلكين يميلون بشكل إيجابي نحو المركبات الكهربائية – 2 من أصل 5 محركات EV تفضل شراء المركبات في المستقبل. ومن المثير للاهتمام أن المستهلكين في الشرق الأوسط يتوقعون أيضًا سيارات رقمية من شركات تكنولوجيا المعلومات مما يمثل مجالًا للفرص.

في الميتافيرس – حقبة جديدة لتجارب العلامة التجارية المتكاملة

تنتقل رقمنة المستهلك في جميع أنحاء المنطقة من قوة إلى قوة، ويصبح التطور التالي للتجارب الرقمية حقيقي واقعي كلما تضخمت التكنولوجيا، وتستعد العلامات التجارية لبناء عالم ميتافيرس ولا تنسى العالم المادي و AR . يهتم أكثر من نصف المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعرفة المزيد عن عالم الميتافيرس، وهم على استعداد لتجربة ذلك. يعتقدون أنه سيجعل تجربة تسوقهم أكثر إثارة.

“سيعيد التلوي الناشئ تشكيل تفاعلات البيع بالتجزئة والعلامة التجارية بينما يعد بتدفقات إيرادات جديدة. في حين أن التوقعات تجاه العالم الافتراضي عالية، لا تزال هناك مساحة كبيرة للعلامات التجارية للمشاركة مع العلامات التجارية في العالم غير الافتراضي”. وأضاف الدكتور بريس.

سلوكيات وتفضيلات التسوق المتطورة

وفقًا لدراسة GfK لقياس نبض المستهلك، ينفق المستهلكون في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل ويبحثون عن صفقات. أكثر من نصف المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في فئة الدخل المتوسط في المملكة العربية السعودية ومصر أنفقوا أقل على الضروريات اليومية بسبب ارتفاع الأسعار (على سبيل المثال، الغذاء والملابس). قام 2 من كل 5 مستهلكين في المملكة العربية السعودية ومصر بتأجيل الشراء حتى يتم بيع المنتج/عرض خاص والتحول من العلامات التجارية المتميزة إلى العلامات التجارية الأقل تكلفة.

يقول الدكتور بريوس: “بالنسبة للعلامات التجارية، السعر مهم ولكن الأهم من ذلك هو بناء ثقة المستهلك والولاء للميزة التنافسية”.

نبذة عن دراسة نبض المستهلك من GfK

يحتاج قادة اليوم إلى التركيز على استراتيجياتهم – لفهم أفضل لكيفية النجاح في البيئات سريعة التغير. تم إجراء دراسة نبض المستهلك من GfK في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر مع عينة من 1800 مقابلة خلال مايو 22 مع التركيز على شعور المستهلك العام والثقة، ونمط الحياة وسلوك الشراء، واتجاهات السيارات والسفر، والتنمية المستدامة، والتكنولوجيا الرقمية، و AR وميتافيرس.

شركة GfK . Growth from Knowledge.

على مدى أكثر من 85 عامًا، اكتسبنا ثقة عملائنا في جميع أنحاء العالم من خلال دعمهم في عمليات صنع القرار المهمة للأعمال حول المستهلكين والأسواق والعلامات التجارية ووسائل الإعلام. أحدثت بياناتنا ورؤيتنا الموثوقة وإمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ثورة في الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي لتسير التسويق والمبيعات والفعالية التنظيمية لعملائنا وشركائنا. هذه هي الطريقة التي نتعهد بتحقيقها ونقدم “نمو من المعرفة”