‫Xinhua Silk Road: مناقشة التنمية المالية عالية الجودة في المؤتمر السنوي لمنتدى فاينانشال ستريت لعام 2020

بكين، 26 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — شهد المؤتمر السنوي لمنتدى فاينانشال ستريت لعام 2020 الذي عُقد في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر نقاش المسؤولين والخبراء حول التنمية المالية عالية الجودة.

تضمنت فعاليات منتدى فاينانشال ستريت، الذي استمر 3 أيام وعُقد في العاصمة بكين، منتديات موازية تركز على التعاون والإصلاح المالي والخدمات المالية والتنمية وانفتاح القطاع المالي والسوق والتكنولوجيا المالية والابتكار.

ذكر محافظ البنك المركزي، يي جانغ، في حفل الافتتاح والجلسة العامة أن سياسة النقد الصيني قد أتت في وقتها المناسب وتلعب دورًا فعالًا في الاستجابة لتفشي coronavirus ويهدف إلى تسهيل التنمية الاقتصادية عالية الجودة بشكل أفضل.

وصرَّح قوه شو تشينغ، رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية (CBIRC)، إن الصين ستواصل تحسين الخدمات المالية الشاملة بصفتها جزء من الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المالية. يتمتع حوالي 99 في المائة من سكان الصين بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، حيث تغطي الشبكات المصرفية 96.6 في المائة من البلدات.

وأضاف قوه أنه بالنسبة للخطوة التالية، ستعزز الصين انفتاح قطاع الخدمات المالية، مع اتخاذ تدابير لتحسين نظام السوق المالية وتعميق التعاون الاقتصادي والمالي الدولي.

أشار يي هويمان، رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) إلى أن الصين ستضع نظامًا لسوق رأس المال يتسم بالانفتاح والشفافية يبقيها بعيدًا عن الأمور التي لا تخضع للتنظيم ويعزز نظامًا بيئيًا صحيًا للسوق.

ذكر بان قونغ شنغ، نائب محافظ البنك المركزي ورئيس مصلحة الدولة للنقد الأجنبي (SAFE)، إن الصين ستواصل تحسين إطار السياسة الاحترازية الكلية وإصدار مبادئ توجيهية للسياسة الاحترازية الكلية وتعزيز التصميم الشامل وآلية الحوكمة لسياسات الصين الاحترازية الكلية.

وأفاد بان بأنه سيجري التركيز على تحسين المراقبة الاحترازية الكلية وأنظمة التقييم والإنذار المبكر في المجالات الرئيسية مثل التمويل العقاري وسوق الصرف الأجنبي وسوق السندات والنظام المصرفي الموازي وتدفقات رأس المال عبر الحدود.

تأسس المنتدى في عام 2012، ويشترك في تنظيمه الحكومة الشعبية لبلدية بكين وبنك الشعب الصيني ووكالة أنباء شينخوا ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ومصلحة الدولة للنقد الأجنبي، وحظي بالإشادة بفضل دوره الريادي في الإصلاح المالي والتنمية في الصين.

وقد اجتذب المؤتمر السنوي هذا العام أكثر من 300 ضيف من العالم لتبادل وجهات النظر حول موضوعه، وهو “التعاون المالي والإصلاح في ظل التغيرات العالمية”، كما حضر المؤتمر حوالي 3,500 شخص قدمهم يين يونغ، نائب عمدة بكين، في الحفل الختامي.

الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/ 317051.html

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1319585/Xinhua_Silk_ Road.jpg