بكين، 9 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — بعد بدء تشغيل خط السكة الحديدية الذي يربط بين الصين ولاوس، من المتوقع أن تتبوأ مدينة يوشي، إحدى المدن المهمة التي يمر بها خط السكة الحديدية جنوبي غرب مقاطعة يونان الصينية، مكانتها كمركز لوجستي دولي.

يمتد خط السكة الحديدية حوالي 1,035 كم، منها 422 كم داخل حدود جمهورية لاوس، إذ يبدأ الخط من مدينة كونمينغ عاصمة مقاطعة يونان الصينية وينتهي في العاصمة اللاوية فينتيان، مساعدًا في تقليص مدة السفر بين المدينتين حوالي 10 ساعات. ويضم خط السكة الحديد خمس محطات في مدينة يوشي، تشمل محطة يوشي ومحطة يانهي ومحطة إيشنان ومحطة هوانيان ومحطة يوان يانغ.

ومع بدء تشغيل خط السكة الحديدية ستعمل مدينة يوشي على توسيع خدماتها اللوجستية لتتماشى مع متطلبات القطاعات الأخرى التي تخدمها محطة مدينة يانهي ومحطات قطارات الشحن الأخرى في الجنوب، ما سيسهم في تعزيز الأنشطة الإنشائية بالمدينة كميناء لوجستي دولي يغطي بخدماته سائر البلاد، بل يمتد نطاق خدماته ليشمل منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا.

تتوسط مدينة يوشي مقاطعة يونان الصينية، حيث لا تشكل مركز نقل حيوي فحسب، بل تمثل أيضًا أحد مراكز إنتاج التبغ والخضروات والفاكهة والزهور بالمقاطعة، وإحدى مناطق التجمع المهمة التي تخدم الشركات العاملة في مجالات تصنيع السجائر والتعدين واستخراج المعادن ومعدات التصنيع والطب الحيوي، كما تلعب دورًا مهمًا كمنطقة رائدة في مجال الاقتصاد الرقمي.

كما أسهمت الجهود المتواصلة لتطوير نظام صناعي حديث بالمدينة في تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية في المدينة. يُذكر أن حجم البضائع المشحونة في مدينة يوشي كان قد بلغ 160 مليون طن في عام 2020، حيث حقق قطاع الخدمات اللوجستية بالمدينة دخلًا سنويًا بلغ 63.2 مليون يوان.

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