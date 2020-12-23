‫Xinhua Silk Road:افتتاح مهرجان التصوير الصيني الـ 13 في إقليم خنان وسط الصين

بكين، 23 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — افتتح مهرجان الصين الثالث عشر للتصوير الفوتوغرافي ومدينة البجع – معرض سانمنشيا الدولي الرابع للتصوير البيئي الصيني في 20 كانون الأول/ديسمبر في سانمنشيا بمقاطعة خنان بوسط الصين.

خلال المهرجان، ستنطلق سلسلة من المعارض مثل معرض التصوير الفوتوغرافي للتخفيف من حدة الفقر ومعرض تحت شعار مكافحة جائحة كوفيد-19 وستعرض هذه المعارض أكثر من 4000 عمل لأكثر من 1100 مصور وتقدم وليمة بصرية رائعة لكل فئات الجمهور..

وقال ليو نانتشانغ، رئيس الحزب في سانمنشيا، إنه في العام 2018، أقيم مهرجان الصين الثاني عشر للتصوير الفوتوغرافي بنجاح في سانمنشيا للمرة الأولى، مضيفًا أنه منذ العام 2016، وبدعم قوي من جمعية المصورين الصينيين، عقدت سانمنشيا ثلاث دورات متتالية من معرض سانمنشيا الدولي الرابع للتصوير البيئي الصيني، الذي أنشأ علامة تجارية لمعرض سانمنشيا الدولي للتصوير الفوتوغرافي للعجائب الطبيعية.

وقال لي جه، رئيس جمعية التصوير الفوتوغرافي الصينية، إنه من خلال الجهود المشتركة لجمعية المصورين الصينيين وحكومة سانمنشيا، من المتوقع أن يتم إثراء ثقافة التصوير الفوتوغرافي المعاصرة للصين من خلال التبادلات والتكامل خلال المهرجان.

في السنوات الأخيرة، عملت سانمنشيا بقوة على تطوير صناعة التصوير الفوتوغرافي وتسريع بناء مركز ثقافة التصوير الفوتوغرافي في الصين، وفقًا لما ذكره ليو.

خلال حفل الافتتاح، أقيم أيضًا حفل توزيع جائزة التمثال الذهبي للتصوير الصيني. وقد حصل 19 مصوراً على ثلاث فئات من الجوائز على التوالي، بما في ذلك جوائز التصوير الوثائقي والتصوير الفني والتصوير التجاري.

تأسس مهرجان الصين للتصوير الفوتوغرافي في العام 1989، وهو أول مهرجان للتصوير الفوتوغرافي في الصين يحظى باهتمام دائم ومجموعة واسعة من التأثيرات، ويلعب دورًا مهمًا في قيادة الإبداع، والتوصية بالمواهب، وتعزيز التبادلات.

شارك في استضافة مهرجان هذا العام الاتحاد الصيني للدوائر الأدبية والفنية وإدارة الدعاية بلجنة إقليم خنان للحزب الشيوعي الصيني وجمعية المصورين الصينيين.

انظر الرابط الأصلي https://en.imsilkroad. com/p/318448.html

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