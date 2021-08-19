‫Webb Fontaine تُمنح عقدًا في مصر مع شركة Misr Technology Services لإطلاق خدمة إدارة المخاطر المتكاملة على المستوى الوطني لقطاع التجارة والجمارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة،19 أغسطس / آب 2021/PRNewswire/ — أعلنت شركة Webb Fontaine، المزود الرائد لخدمات التجارة والجمارك المتطورة والمبتكرة، عن شراكتها الأولى على الإطلاق للعمل مع شركة Misr Technology Services (MTS) في مصر.

بصفتها شركة خبيرة في توفير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) وتركيب حلول الشبكات عالية الاتصال، اُختيرت شركة Webb Fontaine لقيادة مشروع لتقديم خدمة إدارة المخاطر المتكاملة (IRM) المطورة حديثًا على الصعيد الوطني في مصر.

ويمثل المشروع المرموق الخطوة الأولى لشركة Webb Fontaine في قطاع التجارة والجمارك المصري سريع النمو، بما يمتلكه من طموحات للتوسع والتطور إلى واحدة من أكثر الوجهات تقدمًا في مناولة البضائع والشحن في المنطقة في المستقبل القريب.

سوف تقدم شركة Webb Fontaine بالشراكة مع Misr Technology Services مجموعة من الخدمات للهيئات والإدارات والكيانات الحكومية المهمة بما في ذلك المسؤولين من الجمارك المصرية والهيئات التنظيمية المعنية باستيراد وتصدير البضائع.

اختارت شركة MTS نظام Webb Fontaine المتقدم لإدارة المخاطر، بصفتها مطور نظام النافذة الواحدة الوطنية (NSW) الحالي في مصر وتسمى نظام “نافذة”، نظرًا لاستخدامها المكثف للذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الرائدة في السوق.

صرح أليون سيس، الرئيس التنفيذي لشركة Webb Fontaine : “يشرفنا وقوع الاختيار علينا من قبل شركة MTS كشريك تقني رئيسي لهذا المشروع المثير للاهتمام. لقد حول الذكاء الاصطناعي طريقة التعامل مع التجارة والجمارك بشكل فعال في جميع أنحاء العالم ونتطلع إلى عرض ذلك في مصر. نتطلع إلى لعب دور كبير في الرقمنة الناجحة لمنصة التجارة والجمارك في مصر لسنوات عديدة قادمة”.

يُظهر سجل نجاح شركة Webb Fontaine أن الشركة تتمتع بخبرة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل التجارة وزيادة إيرادات الخزانة وتقليل أوقات التخليص والازدحام المكلف في عمليات الموانئ مع تحسين إدارة المنشأة بشكل كبير.

Misr Technology Services: كجزء من مشروعها الأول في مصر، سيتم نشر RMS من شركة Webb Fontaine كحل متكامل مع “نافذة” (Nafeza). ستوفر شركة MTS الأجهزة ومرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمكونات الرئيسية الأخرى. إلى جانب تنفيذ خدمة إدارة المخاطر المتكاملة، تحرص شركة Webb Fontaine على توسيع وجودها في مصر وتقديم نطاق أوسع من خدمات التجارة والجمارك.