فيلاديلفيا، 6/10/2021/ PRNewswire /– أعلنت اليوم WatchBox المنصة الرائدة عالميا للساعات الفاخرة لهواة الجمع أنها تسعى للوصول إلى إجمالي ربح300 مليون دولار أمريكي لعام 2021، وأنها قبل نهاية العام، ومنذ بدايتها عام 2017 سوف تتخطى حاجز المليار في الربح طوال حياتها كشفت الشركة أيضا عن خططها لفتح ثمانية مواقع جديدة حول العالم، حيث من المقرر افتتاح 5 مواقع خلال الستة أشهر المقبلة بما في ذلك الأقمار الصناعية الأمريكية الأولى.

طبقا لسمكانسي، والشركة فإن من المتوقع نمو أسواق الساعات الرئيسية والثانوية من 66 بليون دولار وحتى 97 بليون دولار عام 2025. قال جاستين ريس، الرئيس التنفيذي العالمي لWatchBox ” هذة فترة غير مسبوقة ل WatchBox، نشهد نمو الأرباح عامًا تلو الآخر، ومن المتوقع أن نحقق نمو في الدخل بقيمة 40% عام 2021، ونحن على الطريق لتسجيل 300 مليون دولار عائد مع مضاعفة الرقم قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، وأضاف ريس ” باعتبارنا سوق تخزين تتم إدارته، نستمر في اكتساب هواة جمع مذهلين يوميا، وبناء علاقات تستمر طوال الحياة، علاوة على ذلك، تهئ منصتنا الإعلامية الأولى البرمجة التي تشرك وتعلم مجتمعات هواة الجمع الخاصة بنا بشأن العواطف المشتركة لقياس الزمن”

ينعاية عام 2022، تخطط WatchBox لفتح فرع في نيويورك، ولوس أنجلوس، وميامي، وهوستون، ودالاس، إلى جانب ثلاثة مواقع دولية إضافية في زيوريخ، والرياض، وطوكيو. تربط توجهات WatchBox بصمة الشركة الحالية التي تضم دبي، وهونج كونج، ونيوشاتل، وسنغافورة، ومقراتها الأمريكية في فيلاديلفيا.

سوف يوفر افتتاح مواقع WatchBox الجديدة ارتباطها الشخصي المجتمعي غير المتوازي. وعلى النقيض من محلات التجزئة التقليدية للطوب والملاط، ينشأ مفهوم WatchBox التجريبي من واحد من أكبر المستودعات المركزية العالمية بأكثر من 150 مليون دولار من الساعات. سوف تصبح هذه المساحات الابتكارية أماكن تجمع ديناميكية يمكن لهواة الجمع من خلالها ربط ومشاركة شغفهم بالساعات الفاخرة، ورؤية المخزون الفريد، وبناء العلاقات التي ستعزز تجربة جمع الساعات لديهم.

أضاف ريس “في WatchBox، نستمد قوتنا من مجتمعنا العالمي من هواة الساعات، الذين يمثلون العمود الأساسي لأعمالنا. كل مرة نفتح فيها موقعًا جديدًا، نُنشط بنجاح مجتمعات جديدة في أسواق جديدة، وحيث أننا دائمًا بقرب عملائنا، نستطيع تقديم وصول غير مسبوق للمنتج، ولمستشاري العملاء، ومجتمع الهواة، ومن ثم خلق ميدان لهواة جمع الساعات للجمع، والتعلم، والاكتشاف”

ميامي، نيويورك، ولوس أنجلوس ستكون المواقع الأولى التي سيتم فتحها في الربع ألأول من عام 2022. وقد شاركت شركة التصميم الشهيرة استديو ميلون، المشهود لها بمفاهيم الترف، وقاعات العرض حول العالم في تصميم المواقع الأمريكية الأولى.

نبذة عن WatchBox :

تُعد WatchBox المنصة العالمية الرائدة لهواة جمع الساعات الفاخرة، وتقدم المجموعة الأكبر من الساعات الفاخرة في أفضل حال، ومصادق عليها، وحاصلة على ضمان عالمي، هي تمثل الوجهة النهائية لهواة جمع الساعات. يتلقى أعضاء مجتمع هواة الجمع في WatchBox خدمة التوصيل الشخصي عبر الإنترنت، أو في أي من مقراتنا العالمية في الولايات المتحدة، وهونج كونك، وسنغافورة، وسويسرا، ودبي، وغيرها من المواقع على وشك الافتتاح. وباعتبارها المنصة التقنية الأولى والرائدة في التجارة المدفوعة من الوسائط الإعلامية، تقدم WatchBox وتوزع محتوى فيديو أصلي يوميا، مع مكتبة متطورة تضم وجهات النظر السوقية، ومقابلات مع هواة الجمع، وآلاف من تقييمات الساعات. تعرف على المزيد من خلال www.thewatchbox.com .