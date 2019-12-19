‫VIVA البحرين توحد سمتها التجارية مع المجموعة stc))

(المنامة – البحرين، 19 ديسمبر2019): أعلنت شركة VIVA البحرين عن تغيير علامتها التجارية، وتوحيد شعارها مع شعار مجموعة stc الجديد، في خطوة لتوحيد العلامة التجارية، وتجسيداً لالتزامها بوضع احتياجات العملاء المتزايدة في مقدمة أولويات الخطط المستقبلية للشركة، والتركيز على مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين.

ويأتي هذا الإعلان متزامناً مع إعلان مجموعة stc عن علامتها التجارية الجديدة لتعزيز أدائها ودورها الرائد كممكّن رقمي رائد في المنطقة، ولبدء انطلاقة جديدة لمسيرة stc التي أحدثت تغيراً مفصلياً في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، سجلت خلالها إحدى أهم قصص النجاح.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي حضره كبار مسؤولي الشركة والمجموعة، وعدد من الاعلاميين ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، المهندس نزار بانبيله أن العلامة التجارية الجديدة، وبالتوائم مع استراتيجية المجموعة، ستسهم في تحقيق رؤية stc البحرين بأن تكون رائدة القطاع الرقمي في البحرين، من خلال التركيز على التحول الرقمي والنمو في مسارات جديدة غير تقليدية، وتقديم الحلول الرقمية التي تثري حياة عملائها، إلى جانب تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تمكن قطاع الأعمال من العمل بفعالية واقتصادية أعلى.

وأضاف “نفخر بالنجاح الذي حققناه في مملكة البحرين وتأثيرنا الإيجابي على سوق الاتصالات فيها، فقد شهدنا نمواً هائلا منذ إطلاقتنا في 2010 وذلك عبر تميزنا في طرح مجموعة شاملة من المنتجات والحلول المبتكرة والمتميزة التي تلبي احتياجات عملائنا المختلفة. واليوم ومن خلالstc البحرين كجزء من شركة رقمية رائدة في المنطقة، سنتمكن من مواصلة عملنا في إحداث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات في المملكة، مدعومين بخبرة لا متناهية ومعرفة عميقة ورؤية بعيدة الأمد، مؤكدين إلتزامنا بتوفير خدمات رقمية ومنصات مبتكرة تتناسب مع نمط الحياة الإلكترونية لعملائنا ودفع مستقبل الإتصالات الرقمية في البحرين”.

هذا وقد إلتزمت الشركة منذ نشأتها بتطوير شبكتها، وبتحقيق النمو والازدهار لمملكة البحرين، فقد استثمرت ما يقارب 700 مليون دينار في سوق الاتصالات البحريني منذ انطلاقتها.

وقد كانت stc البحرين أول شركة اتصالات محلية تقدم سرعات تصل إلى 42 Mbps لمشتركي خدمات البرودباند، وأول شركة تطلق بشكل رسمي تقنية 4G LTE لتصبح خلال وقت قصير شبكة G4 الأوسع في البحرين، ونالت المرتبة الأولى في جودة الخدمات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات لسنوات متتالية.

وأضافت الشركة إنجازاً مهماً لسجلها وذلك بتدشينها لأول شبكة من الجيل الخامس (5G) في المملكة كجزء من مبادراتها المستمرة كممكن رقمي رائد وفق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.

كما تمكنت الشركة خلال السنوات الماضية، من دعم المجتمع المحلي من خلال برامج التنمية وبرامج الاستدامة، وفعاليات ومشاريع مختلفة في مجالات التعليم، والرياضة والصحة، والثقافة، والبيئة، والمساواة، والتمكين من خلال “جسور”، برنامج المسؤولية الاجتماعية الخاص بها.

واحتفالاً بهذه المناسبة، تقدم شركة stc البحرين عروضاً حصرية لجميع عملائها تسري لفترة محدودةبالإضافة الى عروض التجوال الدولي بدون رسوم عند السفر إلى دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، كما يمكن لعملاء stc البحرين آجل الدفع ومبسق الدفع الاستمتاع بمكالمات مجانية للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت لفترة محدودة.

واختتم بانبيله قائلاً: “إننا نرى المستقبل مشرق أمامنا بفضل فريق عملstc البحرين المذهل والذي يضم مواهب طموحة تدرك أهمية دورstc البحرين في دفع مستقبل الاتصالات الرقمية في البحرين”.

نبذة عن STC البحرين

تعد stc البحرين، إحدى شركات مجموعة stc، أسرع شركات الاتصالات نمواً وابتكاراً في مملكة البحرين. فمنذ إنطلاقها في 2010، أحدثت stc البحرين ثورة في قطاع الاتصالات في المملكة؛ وسرعان ما أصبحت شركة الاتصالات الرائدة في السوق، وهو منصب حافظت عليه حتى يومنا هذا من خلال الاستثمار في تقنيات الجيل التالي وتقديم حلول مبتكرة لعملائها.

وحققت stc البحرين العديد من الإنجازات على المستوى المحلي، والإقليمي والعالمي لتحصد على إثر ذلك، وخلال فترة تسعة أعوام فقط، على أكثر من 20 جائزة لكونها الشبكة الأوسع والأسرع في البحرين، والتي توفر لمشتركيها تجربة اتصالات لا مثيل لها مع مجموعة واسعة من المنتجات التي تجعل حياتهم أفضل وأسهل.

ونظراً لتفاني stc البحرين المستمر بدعم الابتكارـ، أصبحت الشركة قوة دافعة نحو التقدم والتطوير في مجال الاتصالات والتواصل الرقمي والخدمات المالية الرقمية عبر الموبايل لتسهيل حياة عملائها ومنحهم حياة أكثر رفاهية وأمناً. وتقدم stc البحرين مجموعة واسعة من المزايا التي توفر أقصى قدر من التحكم والمرونة في عالم رقمي دائم التطور، وبهذا أصبحت stc البحرين أكثر من مجرد الشبكة المفضلة في المملكة، بل أيضاً الشبكة الأكثر تطلعاً للتطور ومواكبة مستقبل عالم الاتصالات الرقمية.

شركة stc البحرين مملوكة بالكامل لمجموعة stc

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