‫Viasat Ramps لخدمات الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأوروبا الغربية تُوقِّع على صفقة تأجير سعة النطاق الترددي Ka-Band مع شركة Avanti Communications قبيل إطلاق ViaSat-3

كارلسباد، كاليفورنيا ولندن, 4 يونيو 2021 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم Viasat Inc. (في بورصة ناسداك: VSAT) -وهي شركة اتصالات عالمية- أنها قد وقعت اتفاقية تأجير سعة النطاق الترددي Ka-band مع شركة Avanti Communications Group plc (Avanti) لتوفير تغطية وسعة إضافية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا الغربية—قبيل إطلاق مجموعتها العالمية المتألقة ViaSat-3—من أجل دعم التوسع العالمي لحركة Viasat وأعمال الشركات، وخاصة عبر الطيران والبحرية والطاقة.

تتمتع شركتي Viasat و Avanti بعلاقة طويلة الأمد، حيث وقعتا اتفاقيات تأجير سابقة لسعة النطاق الترددي Ka-band. تعمل هذه الاتفاقية الجديدة على تعزيز تغطية القمر الصناعي KA-SAT وسعته التابع لـ Viasat، وسيتم الاستفادة منه في البداية من أجل خدمة عملاء الأجهزة الجوَّالة الجدد في المنطقة.

وقال كايل وايتهيل، الرئيس التنفيذي لشركة Avanti، “يسعدنا أن نُوسِّع علاقتنا مع Viasat ونُوفِّر لهم الدعم في توصيل اتصال النطاق العريض عبر أوروبا والشرق الأوسط. ويُعَد الاتصال أثناء الطيران -على وجه الخصوص- قطاعًا ذو نموًا كبيرًا في الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وسيخدم Viasat بشكل جيد، مما يتيح لهم تقديم إمكانات اتصال سلسة عبر المناطق الجغرافية”.

وأضاف جيمي دود، رئيس شركة Viasat Global Enterprise و Mobility، “من خلال العمل مع Avanti، يمكننا توفير سعة إضافية قصيرة المدى لأسواق الأجهزة الجوَّالة والشركات، مما يتيح لنا خدمة المزيد من العملاء، وكسب أعمال جديدة، وإقامة تواجد أعمق في السوق واختراقه قبيل إطلاق القمر الصناعي ViaSat-3 الذي يستهدف أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)”.

تُخطِّط Viasat للاستفادة من أقمار HYLAS 4 و HYLAS 2 التابعة لـ Avanti بدءًا من أكتوبر 2021.

حول شركة Avanti

Avanti Communications هي الشريك الرائد في سعة الأقمار الصناعية عالية الإنتاجية ذات النطاق الترددي Ka-band لصناعة الاتصالات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا – مما يتيح توسيع وضمان تغطية المهام الدفاعية وحلول الشركات والخدمات العامة الحساسة.

من خلال أسطول الأقمار الصناعية HYLAS وشركائها في 118 دولة، تُوفِّر Avanti اتصالاً مخصصًا للأقمار الصناعية بأشعة ثابتة ومرنة، مع تغطية واسعة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد استثمرت المجموعة 1.2 مليار دولار في شبكة تضم فتحات مدارية في طيف النطاق الترددي Ka-band، والأقمار الصناعية، والمحطات الأرضية، ومراكز البيانات، وحلقة الألياف. www.avantiplc.com

حول شركة Viasat

Viasat هي شركة اتصالات عالمية تُؤمِن بإمكانية اتصال الجميع وكل شيء في العالم. على مدار 35 عامًا، ساعدت Viasat في تشكيل طريقة تواصل المستهلكين والشركات والحكومات والجيوش في جميع أنحاء العالم. اليوم، تعمل الشركة على تطوير شبكة اتصالات عالمية قصوى لتشغيل اتصالات عالية الجودة وآمنة وبأسعار معقولة وسريعة من أجل التأثير على حياة الناس في أي مكان—على الأرض أو في الجو أو في البحر. لمعرفة المزيد عن Viasat، قم بزيارة: www.viasat.com, أو انتقل إلى Viasat’s Corporate Blog, أو تابع الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي على: فيسبوك أو إنستغرام أو لين كد إن أو تويتر أو يوتيوب.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تتعرض للموانئ الآمنة التي تم إنشاؤها بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون الأوراق المالية لعام 1934. تتضمن البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى، بيانات حول الاتفاقية المبرمة بين Viasat و Avanti، وآفاق أعمالها، وتاريخ توافر السعة ومناطق التغطية، وتَوسُّع ونمو الأعمال العالمية للأجهزة الجوَّالة والشركات، وتحديدًا عبر الطيران والبحرية والطاقة، وإطلاق القمر الصناعي ViaSat-3 عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. يتم تحذير القراء من أن النتائج الفعلية قد تختلف ماديًا وعكسيًا عن تلك التي يتم التعبير عنها في أية بيانات تطلعية. تشمل العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ما يلي: قدرة الأطراف على دمج وتشغيل الاتفاقية الاستراتيجية الجديدة بنجاح، وتحقيق التآزر المتوقع والفوائد الأخرى؛ القدرة على جذب الموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم للاتفاقية الاستراتيجية الجديدة؛ تأثير المنافسة؛ القدرة على تطوير المنتجات والتقنيات؛ تأثير التغيرات في الأسواق المالية والظروف الاقتصادية العالمية؛ المخاطر المرتبطة بتشغيل البنية التحتية للقطاع الأرضي لشركة Viasat؛ المخاطر المرتبطة ببناء وإطلاق وتشغيل الأقمار الصناعية، بما في ذلك الأقمار الصناعية Avanti، والتي سيتم استخدامها لتزويد خدمات الإنترنت الجديدة، بما في ذلك تأثير أي خلل أو فشل تشغيلي أو تدهور في أداء الأقمار الصناعية؛ انخفاض الطلب على المنتجات نتيجة القيود المفروضة على الإنفاق الرأسمالي من قِبَل العملاء؛ التغييرات في العلاقات مع العملاء أو الموردين الرئيسيين أو الوضع المالي لهم؛ الاعتماد على عدد محدود من الجهات الخارجية لتصنيع وتوريد المنتجات؛ مستوى مديونية شركة Viasat وقدرتها على الامتثال لتعهدات الديون المعمول بها؛ وغيرها من العوامل التي تُؤثِّر على صناعة الاتصالات بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يُرجى الرجوع إلى عوامل الخطر الواردة في ملفات Viasatالخاصة بـ SEC المتاحة على www.sec.gov, بما في ذلك أحدث تقرير سنوي لـ Viasat على نموذج 10-K والتقارير الربع سنوية على نموذج 10-Q. يُحذَّر القراء من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على أية بيانات تطلعية، والتي لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها. لا تتعهد Viasat بتحديث أو مراجعة أية بيانات تطلعية لأي سبب من الأسباب.

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