‫TargEDys تُعلِن عن نشر أول تجربة سريرية عشوائية مزدوجة التعمية خاضعة للتحكم الوهمي تُظهِر فعالية “هافنيا ألفي” بمستوى غير مسبوق في إنقاص الوزن والشبع

أظهرت الدراسات الميكانيكية وقبل السريرية أن هافنيا ألفي قادر على إنتاج إنزيم البروتياز B الكازيني، وهو بروتين يحاكي هرمون الشبع المنبه للخلايا الميلانية-ألفا، ويقلل من تناول الطعام في نماذج الفئران التي تعاني من السمنة. وتؤكد هذه النتائج الجديدة فعالية السلالة ما قبل الحيوية (™PreciBiomi) في دعم الشعور بالامتلاء وفقدان الوزن في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، بالإضافة إلى تقليل محيط الوِرك ونسبة السكر في الدم.

ومع فقدان الوزن بمعدل 3.6٪ خلال 12 أسبوعًا في مجموعة البروبيوتيك، فإن هافنيا ألفي أكثر فعالية بشكل كبير من أي بروبيوتيك آخر تمت دراسته في إدارة الوزن، وهذا المستوى من التأثير يملأ الفجوة بين قطاعات المكملات الغذائية والأدوية. كما أنه يقود الابتكار في مجال البروبيوتيك، ويحول النهج إلى البروبيوتيك الدقيق، مع فعالية معززة بفضل الفهم الدقيق لآلية العمل الجزيئية.

هافنيا ألفي يمكن العثور عليه في منتجات إنتيروساتيس® وساتيليا® في فرنسا والبرتغال وإيطاليا وسلوفينيا، كما تبحث TargEDys عن شركاء توزيع من أجل جعل هذا الحل المبتكر للغاية للوقاية من السمنة متاحًا للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

ويصرح جريجوري لامبرت، الرئيس التنفيذي لشركة TargEDys:

“سيكون هذا مغيرًا لقواعد اللعبة في قطاع إدارة الوزن، مع حل يلبي توقعات المستهلكين أخيرًا من حيث السلامة والطبيعية، مع تحقيق فعالية حقيقية ومثبَتة على أساس المحاكاة الجزيئية والتنظيم الكيميائي الحيوي للشهية”.

حول شركة ® TargEDys

تُعَد ®TargEDys بمثابة تكنولوجيا حيوية فرنسية في المرحلة التجارية متخصصة في تطوير حلول التغذية للتحكم في الشهية من خلال تدخلات الميكروبيوم. الشركة هي ثمرة 15 عامًا من الأبحاث حول الكائنات الحية الدقيقة (الميكروبيوتا) والتي أُجريت داخل المختبرات الأكاديمية. وقد طورت الشركة وبدأت في تسويق أول منتج لها قائم على السلالة ما قبل الحيوية وهو هافنيا ألفي ™HA4597، كما تُطوِّر مجموعة منتجات تُركِّز على زيادة الوزن ونقص التغذية والصحة العقلية، وكلها قائمة على مفهوم السلالات ما قبل الحيوية المدعومة بآلية جزيئية للعمل وبدراسات في الجسم الحي.

مزيد من المعلومات متاحة على www.targedys.com

الاتصال: أرنو فور ونينا فينوت؛ bd@targedys.com