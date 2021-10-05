‫”Sparkup” المنصة الفرنسية الرائدة في مجال التفاعل المباشر للفعاليات الافتراضية والهجينة تشارك في معرضي GITEXو CABSATفي دبي

باريس, 5 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ —  مع تأثر الفعاليات التجارية، والبرامج الرياضية والتليفزيونية، والفعاليات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جراء الوباء العالمي لفيروس كوفيد-19 ، واضطرار القائمين عليها إلى عقدها إما بشكلٍ افتراضي (عن بعد) أو بشكلٍ هجين يجمع بين الاتصال وجها لوجه والاتصال عن بعد؛ فإن رواد الأعمال أصبحوا في أمس الحاجة إلى التعامل مع تحدياتٍ ملحة. ومن ضمن تلك التحديات ضرورة تحقيق أعلى معدلات التفاعل والمشاركة لدى الجمهور في عصر أصبح فيه الإرهاق الناتج عن التواصل عن بعد يمثل معضلة أهم من أي وقتٍ مضى!

Sparkup Virtual Audience with live reactions from the audience

قررت Sparkup الشركة الفرنسية الناشئة المتخصصة في حلول التفاعل المباشر، والتي لديها قاعدة عملاء تضم أكثر من 600 عميل على مستوى العالم، أن تتوسع في تقديم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط. وستقوم الشركة من خلال فعاليات معرضي GITEX و CABSAT بتقديم أحدث ابتكاراتها.

Sparkup  منصة التفاعل المباشر الرائدة المختصة بتقديم الفعاليات
صممت شركة Sparkup-التي أنشئت في عام 2017- منصة لعرض الاتصالات المرئية المباشرة بقدرٍ عالٍ من التفاعلية، والتزامن، وسرعة التجاوب، لمساعدة الرواد ومنظمي الفعاليات على الحصول على أقصى معدلات التفاعل والمشاركة من الحضور خلال انعقاد الاجتماعات والفعاليات سواء كانت افتراضية بالكامل أو هجينة.

لدى Sparkupمقرات في فرنسا، وإسبانيا، واليابان، والمكسيك. كما تقدم خدماتها في أكثر من 50 دولة، ولأكثر من 600 عميل من ضمنهم شركات رائدة مثل Nissan، و LVMH، و Unilever، وBBVA. جعلت Sparkupأكثر من 12000 فعالية تتمتع بمستويات عالية من التفاعلية والمشاركة  في خلال أربع سنوات.

Sparkup Logo

جمهور افتراضي لتضخيم التجربة الافتراضية وإضفاء صفة إنسانية عليها .
مع الحاجة الملحة لاتخاذ الفعاليات في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إما الشكل الافتراضي أو الشكل الهجين من جراء تبعات فيروس كوفيد-19؛ فإن Sparkupقد قدمت حلًا مبتكرًا للجمهور الافتراضي للمساعدة على الاحتفاظ بشعور حقيقي بالترابط، والتفاعلية، والتلقائية. فالمتحدثين الواقفين على المنصة يمكنهم رؤية كل من المشاركين عن بعد وكأنهم موجودون بالفعل أمامهم بفضل شاشة عملاقة مقسّمة تعرض كل مشارك على حدى.

 فيمكن إظهار حتى 100000 مشارك في الوقت ذاته، وعلى أي شاشة مهما كان حجمها. أما بالنسبة للحاضرين؛ فكل ما يحتاجون إليه هو كاميرا اتصال عن بعد ليتخذوا مقعدهم من الفعالية. كما يمكنهم أيضًا مشاركة مشاعرهم وتفاعلاتهم من خلال استطلاعات رأي مباشرة، وكتابات سحابية، واختبارات تعرض بشكلٍ مباشر، أو أسئلة وأجوبة تفاعلية.

تعرف أكثر على Sparkup  في معرضي GITEX  و CABSAT

ستشارك Sparkupفي معرض GITEXمن 17 إلى 21 أكتوبر (الجناح Z5-305، والجناح Z5-308)، وفي CABSATمن 26 إلى 28 أكتوبر (الجناح F2-35)، وستعرض ابتكارها -الجمهور الافتراضي.

اتصالات الصحافة
 m.pereira@sparkup.app–  Head of Marketing and Communication, Mathieu Pereira
v.bruneau@sparkup.app– – Founder and CEO, Vincent Bruneau

لمزيدٍ من المعلومات قم بزيارة الموقع الإلكتروني ttps://sparkup.app

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