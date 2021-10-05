باريس, 5 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — مع تأثر الفعاليات التجارية، وا لبرامج الرياضية والتليفزيونية، والفعاليات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جراء الوباء العالمي لفيروس كو فيد-19 ، واضطرار القائمين عليها إلى ع قدها إما بشكلٍ افتراضي (عن بعد ) أو بشكلٍ هجين يجمع بين الاتصال وجها لوجه والاتصال عن بعد؛ فإ ن رواد الأعمال أصبحوا في أمس ا لحاجة إلى التعامل مع تحدياتٍ م لحة. ومن ضمن تلك التحديات ضرورة تحق يق أعلى معدلات التفاعل والمشار كة لدى الجمهور في عصر أصبح فيه الإرهاق الناتج عن التواصل عن بعد يمثل معضلة أهم من أي وقتٍ مضى!

قررت Sparkup الشركة الفرنسية ا لناشئة المتخصصة في حلول التفاع ل المباشر، والتي لديها قاعدة ع ملاء تضم أكثر من 600 عميل على مستوى العالم، أن تتوس ع في تقديم خدماتها في منطقة ال شرق الأوسط. وستقوم الشركة من خلال فعاليات معرضي GITEX و CABSAT بتقديم أح دث ابتكاراتها.

Sparkup منصة التفاعل المباشر الرائدة المختصة بتقديم الفعاليات

صممت شركة Sparkup-التي أنشئت في عام 2017- منصة لعرض الاتصالات المرئية المباشرة بقدرٍ عالٍ من التفاعلية، والتزامن، وسرعة التجاوب، لمساعدة الرواد ومنظمي الفعاليات على الحصول على أقصى معدلات التفاعل والمشاركة من الحضور خلال انعقاد الاجتماعات والفعاليات سواء كانت افتراضية بالكامل أو هجينة.

لدى Sparkupمقرات في فرنسا، وإسبانيا، واليابان، والمكسيك. كما تقدم خدماتها في أكثر من 50 دولة، ولأكثر من 600 عميل من ضمنهم شركات رائدة مثل Nissan، و LVMH، و Unilever، وBBVA. جعلت Sparkupأكثر من 12000 فعالية تتمتع بمستويات عالية من التفاعلية والمشاركة في خلال أربع سنوات.

جمهور افتراضي لتضخيم التجربة الافتراضية وإضفاء صفة إنسانية عليها .

مع الحاجة الملحة لاتخاذ الفعاليات في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إما الشكل الافتراضي أو الشكل الهجين من جراء تبعات فيروس كوفيد-19؛ فإن Sparkupقد قدمت حلًا مبتكرًا للجمهور الافتراضي للمساعدة على الاحتفاظ بشعور حقيقي بالترابط، والتفاعلية، والتلقائية. فالمتحدثين الواقفين على المنصة يمكنهم رؤية كل من المشاركين عن بعد وكأنهم موجودون بالفعل أمامهم بفضل شاشة عملاقة مقسّمة تعرض كل مشارك على حدى.

فيمكن إظهار حتى 100000 مشارك في الوقت ذاته، وعلى أي شاشة مهما كان حجمها. أما بالنسبة للحاضرين؛ فكل ما يحتاجون إليه هو كاميرا اتصال عن بعد ليتخذوا مقعدهم من الفعالية. كما يمكنهم أيضًا مشاركة مشاعرهم وتفاعلاتهم من خلال استطلاعات رأي مباشرة، وكتابات سحابية، واختبارات تعرض بشكلٍ مباشر، أو أسئلة وأجوبة تفاعلية.

تعرف أكثر على Sparkup في معرضي GITEX و CABSAT

ستشارك Sparkupفي معرض GITEXمن 17 إلى 21 أكتوبر (الجناح Z5-305، والجناح Z5-308)، وفي CABSATمن 26 إلى 28 أكتوبر (الجناح F2-35)، وستعرض ابتكارها -الجمهور الافتراضي.

اتصالات الصحافة

m.pereira@sparkup.app– Head of Marketing and Communication, Mathieu Pereira

v.bruneau@sparkup.app– – Founder and CEO, Vincent Bruneau

لمزيدٍ من المعلومات قم بزيارة الموقع الإلكتروني ttps://sparkup.app