‫Shanghai Electric تقوم بلحام غلاية مشروع محطة توليد الكهرباء من كتلة فحم الثار رقم 1 بقدرة 2×660 ميجا وات، مع تمكين عمال اللحام المحليين

شنغهاي، 28 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — حققت Shanghai Electric (“الشركة”) (SEHK: 02727, SSE: 601727) -الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع وتوريد معدات توليد الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية وخدمات التكامل- إنجازًا بارزًا آخر مع بدء عملية اللحام لسطح التسخين لغلاية مشروع محطة توليد الكهرباء من كتلة فحم الثار رقم 1 بقدرة 2×660 ميجا وات في باكستان. كما أجرت الشركة مسابقة لحام بين عمال اللحام لتشجيع وتمكين العمال المحليين لإظهار خبراتهم المهنية في ظل روح الإرشاد للسعي لتحقيق الكمال.

تم إجراء مسابقة لحام مع إجمالي عدد 8 عمال لحام صينيين وباكستانيين في الموقع كجزء من التدريب المستمر، واحتل المراكز الثلاثة الأولى عامل لحام صيني واثنين من عمال اللحام الباكستانيين.

قال “تشيان شياولي” مدير العلاقات العامة للمشروع: “يسعدنا أن نرى عمال اللحام لدينا ينجزون مهام لحام صعبة في المسابقة، ونرى هذا كجزء من تدريبنا المستمر للعمال لتقديم نتائج عالية الجودة.”

طُلب من المشاركين إكمال مهام متعددة في غضون 40 دقيقة، بما في ذلك مهام مثل تبديل ماكينات اللحام، وتصحيح أخطاء اللحام، وربط الألواح واللحام الرأسي للوحة. تم تقييم المشاركين من خلال 12 جانبًا رئيسيًا مثل تشكيل اللحام، وارتفاع بقايا اللحام، وفرق العرض، والتشوه الزاوي، وتشكيل الجذور، وهو ما يتماشى مع لوائح اللحام الدولية.

دَخَلَ المشروع مرحلة تركيب المعدات حيث بدأت الشركة عملية لحام سطح التسخين للغلاية.

تأتي المسابقة في الوقت الذي تُعزِّز فيه Shanghai Electric وجودها في باكستان. لقد تغلبت الشركة على التحديات في بناء المشروع حيث أن البيئة الصناعية في باكستان أقل تطورًا، كما تفتقر إلى المعدات ومواد البناء وسط جائحة وباء كوفيد-19.

لضمان عملية بناء سَلِسَة، نسقت الشركة الأفراد والإمدادات بنشاط، وأرسلت فريقًا من المتخصصين في التركيب إلى الموقع. قام الفريق بفحص ظروف البناء بعناية، وخَطَّطَ لتركيب سطح التدفئة، وتأكَّدَ من أن عمال اللحام مؤهلون للقيام بمثل هذا العمل. بعد التقييم الشامل، نَفَّذت Shanghai Electric بنجاح أعمال اللحام لغلاية الوحدة 1 مع 29 وصلة ملحومة من المشروع، من الوصلات المؤهلة للاستخدام.

حول Shanghai Electric

تعمل مجموعة شركات Shanghai Electric المحدودة (SEHK: 02727, SSE: 601727) بشكل أساسي في تصميم وتصنيع وبيع معدات الطاقة والمعدات الصناعية. وهي تُركِّز على أعمال معدات الطاقة، بما في ذلك تصنيع وبيع معدات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، ومعدات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، ومعدات الطاقة النووية، ومعدات طاقة الرياح، ومعدات تخزين الطاقة، والمعدات الكيميائية المتطورة، وحلول أنظمة شبكات الطاقة وإمدادات الطاقة الذكية الصناعية، وأعمال المعدات الصناعية بما في ذلك إنتاج وبيع المصاعد، والمحركات الكهربائية المتوسطة والكبيرة الحجم، ومعدات التصنيع الذكية، والأجزاء الصناعية الأساسية، ومعدات حماية البيئة، ومعدات تصنيع البناء، وأعمال الخدمات المتكاملة بما في ذلك الطاقة وحماية البيئة وهندسة الأتمتة والخدمات، وخدمات الإنترنت الصناعية، والخدمات المالية، وخدمات التجارة الدولية، وخدمات العقارات الراقية، إلخ.

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