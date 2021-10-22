دبي الامارات العربية المتحدة, 22 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — يعتبر رواد الأعمال الناجحون فئة طموحة في المجتمع، سواء كان الأمر متعلقاً بتوسيع أعمالهم التجارية، أو الحصة السوقية، أو الأرباح أو عند انشاء علامتهم التجارية، فإنهم يبحثون دوماً على المزيد وهذا تماماً ما تقدمه أوروبا لهم! – تعمل أوروبا على منحهم المزيد من الفرص في جميع المجالات.

يمتلك الاتحاد الأوروبي وحده أكبر أسواق التجارة الحرة الموجودة حول العالم، وتصنف أيضاً دول أعضاء الاتحاد الأوروبي بالمرتبة الأولى من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية عبر حدودها. لكن ذلك ليس في الاتحاد الأوروبي فحسب، حيث تقوم القارة بأكملها على اثبات جاذبيتها للأفراد الذين يرغبون بتعزيز أعمالهم التجارية على الصعيد العالمي.

الوجهة الأمثل

إذا كنت تفكر في إنشاء متجر داخل أوروبا، يجب عليك أولاً تحديد البلد الذي سيحوي عملك التجاري. إن الوجهة المثالية لا تضم فقط العلامة التجارية الأكثر شهرة، بل عليك اختيار البلد الذي يوفر بيئة مثالية للأعمال التجارية وبطريقة يسهل الوصول إليها.

البيئة التجارية

يعد انشاء عمل تجاري ليس بالمهمة السهلة وخصوصاً إن كان في بيئة عدائية فهو أمر مستحيل تحقيقه، لهذا السبب يتعين عليك اختيار البلد الذي يتمتع ببيئة اقتصادية قوية مليئة بالخدمات المالية وخدمات الشركات التي يمكن أن تساعد على ازدهار عملك التجاري على مدى واسع.

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إن العوامل التي تجعل البيئة مثالية بشكل أكبر للأعمال التجارية هي سهولة تسجيل العمل التجاري، وإيجاد موظفين جيدين، والعمل تحت أنظمة ضريبية ولوائح مقبولة، بالإضافة إلى إنشاء الأعمال بتكاليف تشغيل غير مبالغ فيها. إن هذه العوامل لا تقوم فقط بتشغيل العمل الذي ترغب بالقيام به، بل تعمل على ازدهاره بشكل كبير.

الحصول على الإقامة

لا أحد يريد لعمله التجاري بأن يفشل بعد بذل الجهد بالتخطيط وصرف رأس المال بسبب عدم المقدرة على الحصول على تصريح الإقامة ليتم تشغيله، لأنه هذا الشيء يحدث في أغلب الأحيان.

يعتبر الحصول على الإقامة في العديد من البلدان من العمليات المعقدة والتي تستغرق العديد من الوقت قبل أن يتم منح الموافقة. يمكن رؤية هذا الشيء بشكل واضح في كندا وأستراليا ونيوزيلندا والعديد من البلدان الأخرى.

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تمتلك بعضاً من البلدان مثل ألمانيا متطلبات عامة غير محددة، حيث تمنح سلطات الهجرة المسؤولية التامة في تقييم ملفات الأفراد. في معظم البدان، إن كنت ترغب بالحصول على الإقامة اعتماداً على شركتك، سيتعين عليك في البداية قبل تقديم الطلب الخاص بك تسجيلها وانشائها.

يتعين عليك في البداية اختيار البلد الذي يسهل الوصول إليه ويسهل إدارة الإعمال بداخله حتى تكون قادراً على التخطيط لمستقبل أكثر ازدهاراً، يمكنك القيام بذلك عند اختيار إحدى الخيارات الأربعة التالية:

الدول الأوروبية التي تلبي كل ما تحتاج إليه

قد تتوافق الحظوظ في بعض الأحيان ويتم منحك فرصة قد تعمل على تلبية جميع احتياجاتك. إن كنت ترغب في إنشاء عمل تجاري في أوروبا، يتوفر لك ٤ خيارات رائعة للاختيار من بينها بدلاً من أن يكون لديك خياراً واحداً.

البرتغال

تقوم البرتغال الواقعة في المحيط الأطلسي بتوفير إحدى بيئات الأعمال التي تعتبر الأفضل حول العالم، حيث تتمتع بموقع استراتيجي رائع في وسط العالم وهذا يسهل طرق التواصل العالمي، بالإضافة إلى توفيرها لإطار تنظيمي قوي ومعقول، ولديها قوى عاملة متميزة نوعاً ما في العديد من المجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والصناعة.

تعرف هنا حول كيف يمكنك التقديم على تأشيرة البرتغال الذهبية

لا تعتبر القوى العاملة في البرتغال متميزة فقط، بل ذات تكلفة معقولة أيضاً. على سبيل المثال، يتطلب مهندسو البرمجيات في البرتغال راتباً أقل بنسبة ٧٢٪ من مهندسو البرمجيات الموجودين في المملكة المتحدة. يعتبر أيضاً التواصل مع فريق العمل بسيطاً للغاية حيث أن اللغة الإنجليزية منتشرة بشكل واسع في البلاد.

يتم تصنيف البرتغال عالمياً بالمرتبة الأولى في التجارة عبر الحدود، حيث يتم دفع الضرائب المفروضة على الشركات البسيطة بمعدل ثابت بنسبة ٢١٪. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمقيمي البرتغال التقدم بطلب على برنامج الإقامة الغير منتظمة في البلاد للحصول على المزايا الضريبية الرائعة لمدة ١٠ سنوات.

تضم دولة الاتحاد الأوروبي هذه إحدى أشهر برامج الإقامة عن طريق الاستثمار حول العالم الذي يطلق عليه اسم برنامج التأشيرة الذهبية في البرتغال. يمكن التقديم على البرنامج عن طريق شراء عقار معتمد من الحكومة بقيمة ٢٨٠،٠٠٠ يورو ومن الممكن أنت وعائلتك الحصول على الإقامة في البرتغال خلال مدة قصيرة تصل إلى عدة أشهر.

اليونان

تشتهر اليونان بكونها بلداً ديموقراطياً، ولا تزال تضم القوانين واللوائح المعقولة للأفراد لكي يتمكنوا من العيش في البلاد بكل أريحية بالإضافة إلى قدرتهم على ممارسة أعاملهم التجارية بسهولة. يتعين عليك أخذ اليونان بعين الاعتبار عند رغبتك في انشاء مقراً رئيسياً لشركتك لكونها تعتبر سوقاً مفتوحاً بتكاليف تشغيل منخفضة عند مقارنتها بالدول الأوروبية الثانية.

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تتمتع اليونان بالطقس اللطيف وبنفقات المعيشة التي تعتبر أقل بنسبة ١٠٦٪ في أثينا اليونانية عند مقارنتها بلندن مما يجعلها موقعاً ممتازاً للعيش به. يعتبر أيضاً تسجيل الشركات في اليونان بسيطاً للغاية حيث يتم تصنيفها بالمرتبة الـ ١١ عالمياً في سهولة بدء الأعمال التجارية بداخلها. بالإضافة إلى ذلك، إن موقعها الاستراتيجي الذي يربط أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتبر مميزاً ورائعاً للتجارة الدولية.

إن الحصول على الإقامة في اليونان يعتبر أمراً بسيطاً نوعاً ما، ويقدم البلاد أيضاً برنامج التأشيرة الذهبية الخاص به. يمكن أن يحصل الأفراد الأجانب عند شرائهم العقارات بمبلغ ٢٥٠،٠٠٠ يورو على الإقامة خلال مدة تصل إلى أقل من نصف عام.

إسبانيا

إن قدرتك على الاختيار بين المدن الإسبانية كمدريد وبرشلونة وإشبيلية أمراً جذاباً للغاية عند رغبتك بإنشاء عملك التجاري في بلد أوروبي جديد ويجب أخذ برنامج التأشيرة الذهبية الخاص بها بعين الاعتبار. تعتبر اللغة الإنجليزية منتشرة للغاية حيث يستخدمها سكانها بشكل واسع في المدن الكبرى وذلك بفضل السياحة. بالإضافة إلى ذلك، لدى القوى العاملة قدرة كبيرة أيضاً في جميع المجالات مما يجعل إسبانيا مكاناً ملائماً أيضاً للقيام بالأعمال التجارية.

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إن ضريبة الشركات يتم دفعها بمعدل ثابت قدره ٢٥٪ وتعتبر تكاليف التشغيل تنافسية بشكل كبير، وأن استئجار مكتب في مدريد يعتبر أقل تكلفة بنسبة ٧٣٪ من استئجار مكتب في لندن. علاوة على ذلك، تتمتع إسبانيا أيضاً بتجارة حرة قوية عبر الحدود حيث تصنف بالمركز الأول بجانب البرتغال في هذه الميزة بين جميع مدن العالم.

تمتلك إسبانيا التي تسمى أيضاً بـ “أرض القلاع” طريقاً بسيطاً للهجرة، حيث يعتبر هذا الطريق إصداراً آخراً من التأشيرة الذهبية حيث يحتاج المستثمرون إلى شراء العقارات بقيمة ٥٠٠،٠٠٠ يورو فقط للحصول على الإقامة في إسبانيا.

تركيا

على الرغم من أن تركيا ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كونها دولة عابرة للقارات حيث تربط أوروبا بآسيا، إلا أنها تظل الوجهة القوية المفضلة لرواد الأعمال العالميين.

تعتبر تركيا واحدة من أفضل الأماكن حول العالم للعيش وإدارة الاعمال التجارية بداخلها. يرجع ذلك لعدة أسباب حيث أنها تمتلك إمكانيات اقتصادية لا حصر لها، وتكاليف عامة منخفضة نوعاً ما، ومستوى معيشي مرتفع بالإضافة إلى امتلاكها لأسعار استهلاكية بمتوسط قدره ٢٤٨٪ أقل من المملكة المتحدة.

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تنتشر اللغة الإنجليزية والعربية بشكل واسع في المدن الكبرى، والقوى العاملة في تركيا تعتبر متميزة بالخبرة وموهوبة للغاية بالإضافة إلى تكاليف التشغيل المتدينة. يتم تصنيف تركيا بمرتبة أعلى من بعض الدول مثل سويسرا وهولندا وبلجيكا من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية بداخلها.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك تركيا برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الذي من خلاله سيتمكن المستثمر الأجنبي عند شرائه للعقارات بقيمة ٢٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي بأن يصبح مواطناً في تركيا بشكل كامل.

الخيارات غير محدودة

يوجد هناك العديد من الخيارات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند انشاء متجر في أوروبا، ومن المهم أيضاً أن تكون لديك المقدرة على إدارة أعمالك وهنا يمكنك معرفة أن مسار الهجرة يعتبر طريقاً فعالاً لنجاح الأعمال التجارية. بخبرتنا الواسعة في مجال الشركات والهجرة عن طريق الاستثمار، سنتمكن من مساعدتك في العثور على أفضل وجهة تناسبك أنت وأفراد عائلتك وعملك التجاري! كل ما عليك القيام به هو التواصل معنا اليوم لحجز استشارة مجانية.

سيفوري أند بارتنرز هو وكيل معتمد لحكومات متعددة التي تقدم فيها الجنسية عن طريق الاستثمار. تأسست الوكالة في عام ١٧٩٧ وتطورت من المستحضرات الصيدلانية إلى أصول الأسرة وحماية الإرث من خلال الجنسية الثانية والإقامة. يتكون فريق العمل المحترف ومتعدد الجنسيات في الشركة من خبراء استشاريين قاموا بمساعدة آلاف العملاء بما في ذلك العديد من المستثمرين من شمال أفريقيا في اختيار برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الأنسب لهم. سيسعد فريق سيفوري أند بارتنرز بالإجابة على جميع استفساراتك باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية.

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