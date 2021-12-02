دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 ديسمبر2021 /PRNewswire/– أعلنت شركة هوتيل تك (Hotel Tech Report)، المنصة الرائدة لشركات الفنادق في العالم للبحث واكتشاف وشراء المنتجات الجديدة، اليوم أن شركة RateGain Travel Technologies Limited (RateGain)، (تقنيات ريتغين للسفر المحدودة)، وهي مزود لحلول البرمجيات مخدمة للسفر والضيافة، قد حصلت على شهادة دعم العملاء العالمية من تقرير هوتيل تك لاستثماراتها المستمرة في الأدوات، وتحسين عمليات العملاء واستراتيجياتهم لضمان النجاح المستمر لعملائها. تتضمن عملية شهادة هوتيل تك للفنادق التحقق من الأنظمة التي وضعها موفرو تكنولوجيا الفنادق عبر أربع ركائز رئيسية لـشهادة دعم العملاء العالمية، بما في ذلك الدعم الوقائي والدعم اللاحق والتدريب والتحقق من هوية العملاء.

منذ بداية جائحة كوفيد-19، يبحث أصحاب الفنادق الآن أكثر من أي وقت مضى عن كيفية تبني حلول رقمية يمكن أن تساعدهم في تقديم تجربة مثالية للضيوف وتحسين عملياتهم لتحسين الربحية. ومع ذلك، لتقييم المنتجات والعمليات، تحتاج معظم شركات الفنادق إلى سلطة مستقلة لتزويدهم بالمقاييس الصحيحة للمقارنة، وهذا هو المكان الذي يملأ فيه تقرير هوتيل تك فجوة حرجة للصناعة.

تساعد الشهادة المشترين على فهم كيف يمكن لهذه الحلول أن تساعد شركات الفنادق في حياتها اليومية من خلال توفير برامج يمكن الاعتماد عليها وعمليات قوية لضمان حصولها على تجربة سلسة في تقديم قيمة لضيوفها.

يعد برنامج شهادة دعم العملاء العالمية من تقرير هوتيل تك المعيار الذهبي لتحليل بائعي البرامج على أسس الأبعاد الحرجة للبنية التحتية لدعم العملاء لمساعدة أصحاب الفنادق على تقليل المخاطر وتحقيق أقصى قدر من النتائج الإيجابية عند اختيار شركاء التكنولوجيا. لكي يتم اعتمادها، يجب على الشركات فتح أنظمتها الداخلية لتقرير هوتيل تك للتقييم إضافة إلى مبادئ تقييم هوتيل تك الصارمة من 34 نقطة.

وصادق تقييم ريتغين على هذا النموذج كشركة منتجات “تركز على العملاء” بمتوسط تصنيف 4.7 من 5 على منتجها الأكثر مراجعة، وهو أعلى تصنيف اعتبارًا من 30 تشرين الأول/أكتوبر 2021 في فئتها.

وتعليقًا على الفوز بهذه الشهادة، قال المؤسس المشارك لتقرير هوتيل تك، آدم هولاندر، “إن الاهتمام بالعملاء هو قيمة أساسية في ريتغين وهذا ينعكس في العمليات التي وضعتها الفنادق لدعم عملائها. فمن إضافة مقاطع فيديو سهلة التعلم في منتجاتهم إلى الجولات التفصيلية داخل المنتج لمساعدة العملاء في كل خطوة في الحصول على أقصى قيمة من اليوم الأول. نظرًا لأن أنظمة ريتغين توفر معلومات حساسة للوقت لاتخاذ القرار، فإن تجربة المستخدم بأكملها تتمحور حول الحصول على المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب في أي وقت من اليوم. تعتبر ريتغين أيضًا استباقية في بناء الشفافية من خلال منح التحكم لعملائها في مراقبة أداء النظام بالإضافة إلى استخدام بيانات الملكية الخاصة بها لتوفير مرحلة إضافية من الأفكار التي تساعد العملاء على اتخاذ قرارات أفضل.”

اعترافًا بتركيز ريتغين على العمليات التي تتمحور حول العملاء، أضاف بانو تشوبرا، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري في ريتغين، “تلعب شهادة الدعم العالمي لتقرير هوتيل تك دورًا مهمًا في توعية أصحاب الفنادق بالطريقة الصحيحة لتقييم المنتجات والعمليات، وفريقنا في ريتغين يسعده الحصول على هذه الشهادة. يتمثل الوعد الأساسي لـ ريتغين في مساعدة عملائنا على تبين العثور على إيرادات جديدة، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان لدينا هذا القدر من الحماس الزائد بشأن التحديات التي يواجهها عملاؤنا ونحاول بشكل استباقي حلها كل يوم. من خلال الاستثمارات على مدى فترة من الوقت، نسعى جاهدين لتزويد عملائنا بمزيد من التحكم في بياناتهم لاتخاذ قرارات أفضل.” .

حول تقرير هوتيل تك

تقرير هوتيل تيك هو أكبر مجتمع عبر الإنترنت في العالم للرؤى التكنولوجية واستراتيجيات التحول الرقمي التي يثق بها أكثر من 160.000 من شركات الفنادق في جميع أنحاء العالم. مهمتنا هي تسليح مالكي الفنادق والمديرين بالأدوات التي يحتاجون إليها للاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة وحل مشاكل الأعمال التجارية في العالم الحقيقي.

حول ريتغين

ريتغين هي مزود عالمي لحلول البرمجيات كخدمة لقطاع الضيافة والسفر، وتقدم حلول السفر والضيافة التي تحقق إيرادات جديدة كل يوم. نحن أحد أكبر مجمعي نقاط البيانات على مستوى العالم في مجال الضيافة والسفر (المصدر: تقرير فوكاس رايت). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط أدناه: www.rategain.com .