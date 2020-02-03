‫QNB العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة 6.028 مليار دولار

وقد ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة QNB إلى 6.028 مليار دولار أميركي مقارنة ب 5.04 مليار دولار أمريكي في العام الماضي لتحقق نموا بنسبة 20% تقريباً. كما استمر مؤشر قوة العلامة التجارية(BSI) للمجموعةفي الارتفاع إلى 82 من أصل 100 مقارنة ب79 في العام الماضي، مدفوعًا بمركزها المالي القوي وأدائها المستدام وتوسعها الدولي المتنامي.

وواصلت العلامة التجارية للمجموعة ريادتها لتحتل المرتبة 342 من أصل أقوى 500 علامة تجارية عالمية مقارنة بالمرتبة 405 في العام الماضي أي بتقدم 63 مرتبة، فيما احتلت هذا العام المركز الـ 52 في الترتيب العالمي للعلامات المصرفية مقارنة بالمركز 61 في 2019، في الوقت الذي ارتفع تصنيفها إلىAAA- مع نظرة مستقبلية إيجابية جعلتها أعلى علامة تجارية مصرفية في قطر والمنطقة.

وقد كانت لأرباح المجموعة وقوة أدائها في عام 2019 الأثر الإيجابي لإبراز علامتها التجارية، حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 3,9 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10% ليصل إلى 259 مليار دولار أمريكي وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة.

وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف علي درويش، المدير العام للاتصالات لمجموعة QNB: “لقد مكنت الجهود المبذولة والمبادرات الاستراتيجية التي قمنا بها في عام 2019 من تعزيز قوة علامتنا التجارية والحفاظ على مكانتنا الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يعمل موظفونا ذوو الكفاءة العالية على تجاوز توقعات عملائنا من خلال تقديم حلول وخدمات مصممة خصيصا لهم في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، مما يعكس التزامنا بتلبية الاحتياجات المالية المتنوعة لعملائنا، تجسيدا لقيم ورسالة المجموعة.”

وأضاف السيد درويش: “إن التحسن الملموس هذا العام في قيمة العلامة التجارية والأداء المالي القوي سيمكننا من مواصلة دفع عجلة النمو في جنوب شرق آسيا لدعم رؤيتنا المتمثلة في أن نصبح بنكًا رائدًا في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا في عام 2020 وأيقونة عالمية بحلول عام 2030.”

من جهته، قال ديفيد هاي،الرئيس التنفيذي لبراند فاينانس: “يجب الإشادة بـريادة QNB الواضحة هذا العام، حيث سجلت علامته التجارية قيمة أعلى بنسبة 50٪ تقريبًا من أقرب منافسيه. كما تطورت قيمة العلامة التجارية لـ QNB، أكبر مؤسسة مالية في المنطقة، بنسبة 20٪ سنويًا منذ عام 2018، وقام البنك بتوسيع نطاق محفظته ليستمر في الوصول إلى أسواق جديدة، مع التركيز الاستراتيجي الملحوظ على جنوب شرق آسيا. نتطلع إلى مراقبة العلامة التجارية لـ QNB أثناء صعودها المراتب في قائمة الـ 500 العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في 2020″.

هذا وتعتمد “براند فاينانس”، وهي وكالة استشارية متخصصة مستقلة تقيّم العلامات التجارية وتتخذ من لندن مقرا لها، معايير صارمة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية تأخذ بعين الاعتبار عددا من المعطيات من بينها حجم العمليات المالية والانتشار الجغرافي والسمعة العالمية والإقليمية وتصنيف العلامة التجارية.

وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,100 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف.

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