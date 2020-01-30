‫OPPO تتوسع في المشرق العربي بافتتاح مكتب جديد في العاصمة الأردنية عمّان

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 يناير 2020: تواصل OPPO، العلامة الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الذكية، توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط بدخولها أسواق المشرق العربي من خلال مكتب تنمية الأسواق الذي افتتحه في العاصمة الأردنية عمان. ويتولى المكتب الجديد مهام إدارة عمليات الشركة في المشرق العربي وسيكون بمثابة مركز للمبيعات والتسويق، كما سيقدم خدمات الصيانة وما بعد البيع لأجهزة OPPO.

ويأتي دخول الشركة إلى منطقة المشرق العربي في أعقاب النمو اللافت الذي حققته في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث اكتسبت هواتفها الذكية شعبية واسعة بين المستهلكين.

وفي ضوء حضورها القوي على شبكات التواصل الاجتماعي المتنوعة، ونقاط البيع بالتجزئة التي أسستها في مواقع حيوية يسهل الوصول إليها، تمتلك OPPO كافة الإمكانات التي تتيح لها دخول أسواق المشرق العربي وتحقيق نجاح متميز في هذه السوق الحيوية. وتلتزم الشركة بمبادرات التوطين التي تتيح لها تقديم خدمات أفضل لعملائها وترسيخ مكانتها كأحد العناصر المؤثرة إيجاباً في المجتمعات المحلية، حيث يضم فريق عملها في المشرق العربي 200 موظف، 71% منهم من مواطني بلدان المنطقة.

وفي هذا السياق قال إيثان تشيوي، رئيس OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا: “انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية المتميزة التي تتمتع بها منطقة المشرق العربي بالنسبة لشركة OPPO، يسعدنا الإعلان عن تحقيق هذا الإنجاز اللافت والمتمثل في دخولنا لهذه السوق الجديدة الواعدة. فاعتباراً من اليوم، تنضم أسواق المشرق العربي إلى أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية باعتبارها ثلاثة محاور رئيسية لدعم النمو المستدام لعلامة OPPO في منطقة الشرق الأوسط”.

ومنذ دخولها أسواق الشرق الأوسط، عززت OPPO التزامها تجاه المنطقة عبر طرح هاتفها الرائد Find X في السوق للمرة الأولى في عام 2018، وأعقب ذلك اختيارها لدبي كأول عالمية لإطلاق سلسلة هواتف OPPO Reno في أبريل 2019. وفي ضوء النجاح الواسع الذي حققته خلال عام 2019، تعتزم الشركة ترسيخ مكانتها في المنطقة عبر طرح المزيد من منتجاتها الرائدة التي تدعم الجيل الخامس والمزودة بتقنيات OPPO المبتكرة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط.

وحتى تاريخه، تتمتع OPPO اليوم بحضور متميز في عدة أسواق ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين وكينيا ونيجيريا، واليوم في المشرق العربي.

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فريق العلاقات العامة لشركة OPPO

البريد الإلكتروني: oppo.mena@bcw-global.com



نبذة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التقنيات الذكية، تعنى بتصنيع منتجات مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. واستناداً إلى العناصر الأساسية لعلامتها التجارية وتضم الشباب والجمال والريادة، تكرس OPPO مهمتها لتمكين المستخدمين الاستثنائيين من التمتع بجمال وروعة أحدث التقنيات.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. فقد أطلقت العلامة جهازها الأول “هاتف الابتسامة” (The Smile Phone) في عام 2008، لتستهل بذلك رحلتها الطموحة لاستكشاف وتقديم أروع التقنيات الاستثنائية، وها هي اليوم تقدم جماليات التقنيات للمستخدمين العالميين عبر الأجهزة الذكية ونظام التشغيل (ColorOS) وخدمات الإنترنت المبتكرة مثل سحابة OPPO وOPPO+.

وفي العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 معاهد للبحوث و4 مراكز للبحث والتطوير حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، والكويت، والبحرين، وكينيا، ونيجيريا، والمشرق العربي.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا. واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وطرح سلسلة OPPO Reno وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين في المنطقة.