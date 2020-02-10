‫Olymp Trade لديها الآن MetaTrader 4

KINGSTOWN, Saint Vincent and the Grenadines

MetaTrader 4 هو واحد من أكثر المنصات شهرةً في التداول. لطالما قدمت تلك المنصة حلولًا ناجحةً في برمجيات الاستثمار لكل من أسواق العقود مقابل الفروقات والفوركس لأكثر من 10 سنوات.

في عام 2019، أعلنت Olymp Trade دعمها لـ MetaTrader 4. تمكن عملاء الشركة من الوصول إلى أكثر من 70 أصل ورافعة مالية تصل إلى 1:400.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدم اختيار سعر الخدمة، والذي سيتلائم معهم كما يجب عند إنشاء حساب تداول Olymp Trade MT4. هناك نوعان من حسابات التداول المتاحة للعملاء:

● عادي – لا يوجد عمولة على فتح الصفقة.

● ECN – فرق سعر قليل للغاية.

كما أن خيار التبييت المجاني هو ميزة أخرى تقدمها Olymp Trade. بفضله، تم استبدال عمولة التبييت المعتادة بعمولة ثابتة. يمكنك تفعيل هذا الخيار مجانًا عند إنشاء حساب جديد. علاوة على ذلك، يوفر MetaTrader 4 للمتداولين الكثير من الخدمات والأدوات المفيدة:

● القدرة على استخدام مستشارين التداول.

● مجموعة كبيرة من الأدوات لتحليل السوق.

● الأخبار الاقتصادية في الوضع المباشر.

● وظائف متعددة المنصات: تداول باستخدام منصة سطح المكتب، أو الهاتف الذكي أو إصدار الويب من البرنامج.

أيضًا، يمكن للعملاء إنشاء عدد غير محدود من الحسابات الحقيقية والتجريبية على موقع الشركة، وتعديل كلمات المرور، وتعيين الرافعة المالية.

كما يقدم خبراء الوسيط تدريبات مجانية بانتظام حول كيفية استخدام وظائف MT4 وكيفية تحليل السوق بنجاح. جميع المواد الموجودة على MetaTrader 4 متاحة أيضًا على مدونةالشركةالرسمية.

إن فريق عمل Olymp Trade على يقين بأن العملاء الحاليين والجدد على حد سواء سوف يحبون المزايا الجديدة للمنصة.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1087172/Olymp_Trade_MT4. jpg