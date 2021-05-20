‫NOVADEتطلق الموصلات ومحور التكامل للبناء.

تبادل سلس للبيانات مع اكثر الأسماء ثقة و شهرة في العالم في قطاع تطبيقات البناء عبر NOVADE CONNECT

سنغافورة ، 20 مايو 2021 – NOVADE، أعلنت الشركة الرائدة فيبرامج إدارة البناء،عنإطلاق برنامج Novade Connect، مجموعة من ادوات ربط البرامج التي تمكن العملاء من الاستفادة من النظام البيئي الرقمي المتنامي لبرامج و أدواتالبناء المتقدمة. NOVADE CONNECT يوفر موصلات الربط والتشغيل مع بعض الأسماء الأكثر موثوقية في العالم في هذاالمجال.

قال Denis Branthonne،المؤسس والرئيسالتنفيذي لشركة Novade: “نحن نعمل على تسريع العمل الرقمي”

“كما أن السماح للأنظمة المختلفة بالاتصال بيُسر وسلاسة يساعد الفرق في الميدان على أداء مهمتهم بسرعة ملحوظة؛ ويساعد على إطلاق العنان لقوة البيانات الموجودة “.

تعمل عمليات التكامل على ربط البيانات عبر كامل سلسلة القيمة و تشمل تبادل المستندات والرسومات والملاحظات الميدانية والمشكلات وحتى دخول الموقع الآلي باستخدام التصوير الحراري.

باستخدام برنامج NOVADE CONNECT، يُمكن للفرق في الميدان الآن تبسيط البيانات عبر تدفق سير العمل لزيادة الكفاءة والإنتاجية – من خلال ربط منصة NOVADEالخاصة بهم بالأدوات التي ويفضلون استخدامها.

برنامج NOVADE CONNECTمتوفر لمشتركي NOVADEالحاليين.كما تخطط شركة NOVADEلإضافة المزيد من عمليات التكامل المذهلة مع مزودي البرامج الرائدين وترحب بجميع الشركاء والمبتكرين المعنيين في مجال التكنولوجيا. يُمكن العثور على مزيد من المعلومات حول برنامج NOVADE CONNECTعبر الرابط التاليwww.novade.net/novade- connect

نبذة عن NOVADE

NOVADEهي شركة رائدة في برامج إدارة البناءوالبنية التحتية. يتم رقمنة عمليات ورش البناء بما في ذلك جانب الجودة والسلامةو مراقبة التقدم وإدارة القوى العاملة والصيانة من خلال أجهزةالتواصل المحمولة.

توفر البيانات الملتقطة رؤى لتبسيط العمليات وتحقيق النتائج. قيادةالمقاولين ومطوري العقارات والملاك و يثق المشغلون حول العالم في Novadeللقيادة تحولهم الرقمي. تأسست عام 2014 و يقع المقر الرئيسي لشركة Novadeفي سنغافورة وتعمل عالميا.

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