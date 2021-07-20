‫Newgen تكشف عن NewgenONE، منصة التحول الرقمي الشاملة للشركات

تُطلِق المنصة منخفضة الأكواد البرمجية العنان للعمليات البسيطة من العمليات التجارية المعقدة المدفوعة بالمحتوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يوليو 2021 — /PRNewswire/ تتحمس شركة Newgen Software للكشف عن منصة التحول الرقمي الشاملة الوحيدة — NewgenONE — من أجل تبسيط حتى أكثر العمليات التجارية تعقيدًا، وإدارة المعلومات الأكثر فوضوية، وزيادة إشراك العملاء بناءً على الاحتياجات المتغيرة.

تجمع منصة التحول الرقمي الخاصة بـ Newgen، والمعروفة الآن باسم NewgenONE، بين أتمتة العمليات الحالية، وخدمات المحتوى وقدرات إدارة الاتصالات. المنصة بتمكين الشركات من الاستفادة من الأكواد البرمجية المنخفضة من أجل تطوير ونشر تطبيقات أعمال معقدة ومدفوعة بالمحتوى وتتسم بإشراك العملاء على السحابة. كما تقوم NewgenONE بتزويد المستخدمين بالمعلومات، مع دعم مطوري تكنولوجيا المعلومات المحترفين بالسرعة والرشاقة. علاوة على ذلك، فإنها تتيح التكامل السلس لتطبيقات الأعمال مع الأنظمة الخلفية وأنظمة الجهات الخارجية.

قال ديواكار نيجام، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة Newgen Software، “تتبنى الشركات التحول الرقمي من أجل تبسيط العمليات التي تشمل الإدارات المنعزلة، والمعلومات عبر أنظمة وملفات البيانات، وإشراك العملاء عبر القنوات. وتُعَد NewgenONE هي المنصة الوحيدة التي يمكنها التعامل مع مثل هذه المستويات من التعقيد من أجل تجربة فائقة للموظفين والعملاء. NewgenONE تُطلِق العنان للبساطة”.

وأضاف أيضًا، “تقوم منصتنا بكل شيء — بدءًا من تطوير تطبيقات الأعمال المخصصة بنسبة 100٪ إلى مساعدة الشركات على الاستفادة من الأتمتة الفائقة وأتمتة العمليات الروبوتية؛ من تمكين قابلية التوسع في العمليات إلى تبسيط حالات الاستخدام عبر القطاعات المختلفة. كما تتعامل المنصة بسلاسة مع العمليات التجارية المعقدة وتُدير المعلومات المعقدة المتعلقة بهذه العمليات”.

منصة التحول الرقمي NewgenONE تُطلِق العنان للبساطة في العمليات التجارية، مما يُسهِّل على جميع أصحاب المصالح المشاركة، واستخدام المعلومات، واتخاذ القرارات، وخدمة عملائهم الداخليين والخارجيين.

تُعَد NewgenONE بمثابة استجابة مباشرة لاحتياجات الشركات المتزايدة من أجل إدارة تعقيدات الأعمال، وتمكين نجاح العملاء، وتسريع التحول الرقمي. وتعتمد الشركات في 72 دولة على منصات NewgenONE الأساسية والرائدة في الصناعة لمبادرات تحويل الأعمال الموجهة للعملاء والمدفوعة بالمحتوى.

حول شركة Newgen Software Technologies المحدودة

Newgen هي المزود الرائد لمنصة تحول رقمي موحدة مع أتمتة العمليات الأصلية وخدمات المحتوى وقدرات إدارة الاتصالات. وعلى الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة التطبيقات منخفضة الأكواد البرمجية المعترَف بها في الصناعة من Newgen من أجل تطوير ونشر تطبيقات الأعمال المعقدة والمدفوعة بالمحتوى والتي تتسم بإشراك العملاء على السحابة. بدءًا من طلبات الإعداد إلى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، وفي العديد من حالات الاستخدام الأخرى عبر القطاعات المختلفة. Newgen تطلق العنان للبساطة بسرعة ورشاقة.

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