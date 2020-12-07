‫LIXIL تُعيد تعريف ثقافة الشركات عبر التحول

~ الإعلان عن ابتكار ألقاب وظيفية مُبسَّطة لتعزيز التمكين في جميع أنحاء المؤسسة ~

سنغافورة، 7 ديسمبر / كانون أول 2020 /PRNewswire/ — أعلنت LIXIL -الشركة الرائدة في مجال تصنيع منتجات المياه وحاويات منتجات المياه- عن تبسيط الألقاب الوظيفية للمديرين والمناصب العليا عبر جميع أقيام ووحدات المؤسسة، وتعتبر هذه المبادرة كجزء من الإجراءات المستمرة لتبسيط عمليات المؤسسة والتحول لتدشين ثقافة أكثر مرونة. بالنسبة للمديرين عبر LIXIL العالمية والوظائف في مناصب الشركة العالمية، سيتم توحيد الألقاب الوظيفية لتصبح جميعها تحت تسمية “قائد” متبوعة بمجال المسؤولية.

ويتماشى توقيت هذه الخطوة مع مبادرات التحول المستمرة، بما في ذلك تصفية الأعمال غير الأساسية ودمج مجموعة LIXIL وشركة LIXIL في إطار الجهود الهادفة لتأسيس هيكل مؤسسي تشغيلي مبسط. وتقوم LIXIL بتضمين ثقافة أكثر مرونة وتمكينًا وانفتاحًا، لتعزيز إمكانات الموظفين ودعمهم في مسيرتهم المهنية للنجاح إلى أقصى حد ممكن، عبر تبني سلسلة من الممارسات التحويلية.

وتتجه LIXIL حالياً لاعتماد خطوة تحويلية تهدف إلى التخلص من التحديات التي تواجهها الشركة على مستوى المرونة، وذل المزيد من الجهود لضمان استمرارية التركيز على العمل، وذلك عبر توحيد الألقاب الوظيفية كـ “قائد” متبوعة بمجال مسؤوليتهم، اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020.

وإلى جانب تبسيط الألقاب الوظيفية، أعادت LIXIL هذا العام تعريف أدوار مسؤولي الشركات، لتتكون من رئيس واحد وفئتين من المسؤولين: نائب الرئيس التنفيذي ونائب أول للرئيس للتنفيذي، ما خفَّض عدد مسؤولي الشركات من 50 إلى 24. كما ساهم هذا التغيير في توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بفريق القيادة العليا، الذي يتحمل المسؤولية الإئتمانية عن إدارة الشركة وتحديد اتجاهها، وبالتالي تعزيز الحوكمة عبر كافة مستوياتها.

وقال بيجوي موهان، وهو قائد في LIXIL العالمية: “يُعَد هذا القرار حدثًا بارزًا للغاية، وبمثابة خطوة جريئة لتعزيز ثقافة أبسط وأكثر تمكينًا وغير هرمية. ذلك أن الأمور الأكثر أهمية تتمثل في العمل الفعلي الذي يتحمل مسؤوليته الأفراد، وليس اللقب الوظيفي أو الرُتبة التي يحملونها، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيتنا التي تركِّز على تعزيز العمل الجماعي القائم على المرونة. وترتقي الفِرَق بالقيمة المؤسسية للشركة، عبر الاستفادة من مزايا القوة الجماعية وتنوع الأفكار، والتي ستصبح ممكنة في بيئة خالية من تعقيدات التسلسل الهرمي، والخوف من العواقب، وانعدام الشفافية. ويتمثل هدفنا الأساسي في التركيز على تطوير الأفكار، بدلاً من التركيز على رُتبة الشخص. ويسعدني أنا وفريق القيادة الذي أشرف عليه، الإلتزام بتسليط الضوء على فعالية وأهمية هذا التغيير “.

وتهدف LIXIL عبر هذه الخطوة إلى تقديم خدمات أفضل لشركائها وللمستهلكين، عبر التركيز بشكل أكبر على جودة الخدمات المُقدَّمة، بدلاً من اللقب الوظيفي الذي يحمله الموظفون. في نهاية المطاف، تهدف LIXIL إلى بناء مؤسسة أكثر مرونة وابتكارًا يمكنها التكيف بسرعة مع التغييرات في عالم دائم التطور، مع الحرص على فهم احتياجات المستهلكين سريعة التغير وتلبيتها على النحو الامثل، والتي ستكون ذات أهمية حاسمة في تمكين النمو المستدام.

حول LIXIL

تصنع LIXIL منتجات رائدة في مجال المياه وحاويات منتجات المياه، والتي تحل تحديات الحياة اليومية الواقعية، ما يجعل من المنازل الأفضل حقيقة واقعة للجميع في كل مكان. وبالاعتماد على تراثنا الياباني، نقوم بتصنيع تكنولوجيا رائدة على مستوى العالم، مع الابتكار لتوفير منتجات عالية الجودة للارتقاء بالبيئات المنزلية. وتتميز LIXIL في استراتيجيتها المتبعة لتحقيق هذا الهدف؛ من خلال التصميم الهادف، وروح ريادة الأعمال، والتفاني في تحسين إمكانية الوصول للجميع، ونمو الأعمال المسؤول. ونعمل على وضع هذا النهج موضع التنفيذ عبر العلامات التجارية الرائدة في هذه الصناعة، بما في ذلك INAX و GROHE و American Standard و TOSTEM . كما يفخر أكثر من 60000 زميل يعملون في أكثر من 150 دولة بتوفير منتجات متطورة ترتقي بحياة أكثر من مليار شخص كل يوم. اعرف المزيد على www.lixil.com

LIXIL Group Corporation (TSE Code: 5938) هي الشركة القابضة المدرجة لمجموعة أعمال LIXIL .