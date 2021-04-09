‫Jio Haptik تقوم بعمل شراكة مع iSON Xperiences من أجل تمكين خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات في إفريقيا

– ستعمل شراكة Haptik و iSON على تمكين الشركات عبر خدمات الاتصالات والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية من الاستفادة من المساعدين الافتراضيين الذكيين متعددي القنوات من أجل تقديم تجارب عملاء محسّنة

– ستكون iSON شريكًا رئيسيًا في خطة Haptik الشاملة للتوسع في عموم إفريقيا والشرق الأوسط

مومباي، الهند9 أبريل 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Jio Haptik Technologies Limited -إحدى أكبر شركات الذكاء الاصطناعي للمحادثة في العالم وهي شركة تابعة لشركة Reliance Jio Platforms– اليوم عن شراكة استراتيجية مع iSON Xperiences، المزوِّد الرائد لتجارب العملاء في إفريقيا والشرق الأوسط والهند. وتعمل هذه الشراكة على تعزيز قوة الذكاء الاصطناعي للمحادثة وأتمتة مراكز الاتصال من أجل إضفاء الطابع الشخصي على تجارب العملاء وتحسين أداء الوكيل وتقليل التكاليف العامة للشركات. تتمحور هذه الشراكة حول خبرة iSON الواسعة في هذا السوق، وتسعى جاهدة لمساعدة الشركات على أتمتة الخط الأمامي لدعم العملاء باستخدام تقنية Haptik المتطورة من أجل:

· مساعد افتراضي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتعامل مع الاستفسارات المتكررة وتقليل أوقات الانتظار

· تعزيز رضاء العميل (CSAT) من خلال تمكين وكلاء مركز الاتصال من التركيز على الاستعلامات عالية القيمة

· دعم قوي متعدد القنوات، وإعادة توجيه حركة المرور من القنوات الأكثر تكلفة إلى الدردشة

قال أكريت فايش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركةHaptik ، “يتيح لنا تحالفنا مع iSON دعم الأعمال في إفريقيا والشرق الأوسط من خلال دعم عملاء مؤتمت بشدة ومبسَّط وفعال من حيث التكلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة. ويمكن للشركات داخل نظام iSON البيئي تحديث عمليات مركز الاتصال الخاصة بها باستخدام حل NLU المعرفي من Haptik والمدرَّب على أكثر من 3 مليار تفاعل. كما تفتح خبرة ISON الواسعة في خدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات وتجربة العملاء مجموعة واسعة من حالات الاستخدام التي نتطلع إلى استكشافها معًا كجزء من خطتنا الشاملة للتوسع في إفريقيا”.

وفي حديثه في هذه المناسبة، قال السيد بارفين كومار، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة iSON، “إن العمل معًا مع Haptik هو بداية، والمواصلة معًا هو التقدم، والعمل معًا سيكون نجاحًا”. وأضاف، “علاوة على ذلك، فإن الشراكة مع Haptik ستمكّن أعمالنا من أن تصبح تجهيزات ومعدات تعهيد عمليات الأعمال (BPO) مؤتمتة بشدة ورقمية بشدة. وسيساعدنا التعاون مع Haptik في ترقية تجربة عملائنا من خلال مساعديها الافتراضيين الأذكياء، مما يؤدي إلى زيادة عائد الاستثمار في كل خطوة من العملية. كما ستساعد هذه الشراكة فريق Haptik في الوصول إلى الأسواق الناشئة الأسرع نموًا في العالم. معًا نحقق هدف ضمان تجربة عملاء ممتازة لأن هذا هو ما نسعى إليه! “

حول شركة Haptik

Haptik هي واحدة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي للمحادثة في العالم، حيث وصلت إلى أكثر من 100 مليون جهاز ، وعالجت أكثر من 3 مليار محادثة. وكجزء من تكتل شركات الإنترنت Jio بقيمة 65 مليار دولار، والمدعوم من قِبَل جوجل وفيسبوك، تعمل Haptik على تمكين المؤسسات بما في ذلك شركات قائمة تصنيف Fortune 500 من أجل تعزيز تجربة العملاء مع توفير التكاليف وزيادة المبيعات. ( www.haptik.ai )

حول شركة iSON

iSON Xperiences هي شركة عالمية في إدارة تجارب العملاء. ومن خلال تواجدها في 16 دولة (عموم إفريقيا والهند) من خلال 36 مركزًا للتسليم، كانت تدير عددًا قليلاً من العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم. كما تجمع iSON بين الجهود البشرية والتكنولوجيا من أجل تقديم خدمة عملاء استثنائية بمساعدة قوة عمل قوية يزيد عددها عن 14000. قم بزيارة www.isonxperiences.com لمزيد من التفاصيل.

الصورة من: https://mma.prnewswire. com/media/1483549/Haptik_iSON_ Partnership.jpg