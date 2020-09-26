‫Huawei تطلق هواوي حل فيوجن سيرفر برو V6 SAP HANA للتحول الرقمي للشركات

شانغهاي، 25 سبتمبر، 2020 /PRNewswire/ — في HUAWEI CONNECT 2020، أطلقت هواوي حل فيوجن سيرفر برو V6 SAP HANA. لقد حضر ضيوف من SAP، Intel وSUSE هذا الإطلاق وأدلوا بكلمات حول رحلتهم الابتكارية مع هواوي على مدار سنوات، وكذلك التوقعات المستقبلية للمشروعات المشتركة.

إن حل هواوي فيوجن سيرفر برو V6 SAP HANA الذي يتألف من سلاسل فيوجن سيرفر برو مسجلة الملكية المستندة x86 يتميز بأداء عالي واعتمادية عالية وتوسع سلس مما يدعم الشركات في استخلاص قيم البيانات في الوقت المحدد للحصول على المزيد من فرص الأعمال. يحتوي الجيل التالي من فيوجن سيرفر برو 2488H V6 على أربعة معالجات Intel® Xeon® من الجيل الثالث قابلة للتوسع في مساحة DDR4، مع 48 DDR4 DIMM، 11 PCIe، 3.0 فتحات، وما يصل إلى 25 محرك أقراص مقاس 2.5 بوصة للتخزين المحلي، ويعمل على الذاكرة الثابتة Intel® Optane™ 200 سلسلة لتوفير قوة فائقة وسعة ذاكرة أكبر وتهيئة أكثر سلاسة.

ملقم هواوي فيوجن سيرفر برو 2488H V6 والذي يعد تكامل مركز بيانات (TDI) مخصص SAP HANA وتم التحقق منه من خلال SAP HANA Appliance وSUSE YES في يوليو وأغسطس 2020، عبارة عن عضو جديد في عائلة هواوي فيوجن سيرفر برو مع حلول SAP HANA. إطلاق التعاون مع SAP منذ 2012، جمعت هواوي خبرات وافرة من حلول SAP HANA. يتم تطبيق حلولHuawei SAP HANA حاليًا في أكثر من 25 صناعة، بما في ذلك التصنيع، والطاقة والتجزئة والتمويل والنقل والتعليم.

من خلال نشر التقنيات مثل 5G وAI وLoT، يُتوقع ازدياد الطلب على معالجة البيانات. ستتابع هواوي التعاون مع شركائها، مثل Intel وSAP وSUSE وستطلق منتجات وحلول ابتكارية وتنافسية تتميز بأداء وجودة عالية، تقود الموجة الرقمية العالمية وتسهل التحول الرقمي للشركات.

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