‫HICKMAN SHEARER تدخل في شراكة مع CA Global Partners لبيع الأصول نيابةً عن مسؤولين ARENA TELEVISION LIMITED

لندن, 14 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة CA Global Partners ، شركة عالمية رائدة في إدارة الأصول واسترداد رأس المال و Hickman Shearer ، شركة رائدة في تقييم الأصول الرأسمالية وإدارتها ومبيعات المعدات المستعملة، اليوم أنها ستجري مزادًا مباشرًا وعبر الإنترنت لما يزيد عن 3,000 قطعة من معدات البث والإنتاج التلفزيوني ذات الجودة العالية والتي يتم صيانتها جيدًا نيابة عن Kroll LLP، مديري شركة Arena Television Limited (في الإدارة).

سيتم بيع الأصول، التي تشمل مقطورات البث الخارجية والشاحنات الثابتة، وقنوات كاميرات Sony و Grass Valley، وعدسات Canon و Fujinon، و EVS، ومعدات الصوت والرؤية، عن طريق البيع المتفاوض عليه والمزاد عبر الإنترنت وفي الموقع على مدى ثلاثة أيام، بداية في 22 فبراير 2022. سيكون الكتالوج الكامل للأصول متاحًا للعرض عبر الإنترنت في الأسابيع المقبلة، وستكون العناصر متاحة للعرض في الموقع قبل المزاد العلني.

يجمع Hickman Shearer و CA Global Partners عقودًا من الخبرة في شراء وبيع وتشغيل وتقييم الأصول في الصناعات الصناعية والتجارية في جميع أنحاء أستراليا والمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ.

صرح تيم تشابمان، المدير العام لشركة Hickman Shearer: “قدمت هذه الشراكة حلاً كاملاً لشركة Kroll LLP، حيث تجمع بين أفضل خدمات تقييم الأصول والتصرف مع اليقين من المبالغ المستردة لدائني Arena Television“. صرح دان ماين، مدير CA Global Partners في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “هذه فرصة فريدة حقًا لشراء المعدات من إغلاق شركة بريطانية رئيسية في مساحة البث الخارجية، وعلى الرغم من أن المزادات ستُعقد في المملكة المتحدة، فمن المتوقع أن يجتذب البيع جمهورًا عالميًا من المشترين المحتملين لتقديم أقصى قدر من الاسترداد إلى زبوننا”.