‫General Fusion تجذب المزيد من المستثمرين العالميين الكبار

رأس مال إضافي للإسراع في إنجاز Fusion Demonstration Plant

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 22 يوليو 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت شركة General Fusion اليوم أنها أبرمت اتفاقية تمويل إضافية لدعم برنامجها Fusion Demonstration Plant ‏(FDP). وفي إطار توسع كبير للدعم المؤسسي للشركة، يسلط الضوء على هذا التمويل الجديد مستثمران مؤسسيان إضافيان معترف بهما عالميًا بقيادة GIC، إلى جانب صندوق التمويل في مجال التكنولوجيا العميقة IBX. وقد أتى التمويل، الذي لم يتم الإفصاح عن بنوده، بهدف تلبية مسعى الشركة المتمثل في تسريع تنفيذ برنامجها التسويقي للاندماج بغرض المصادقة على نطاق محطات الطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

إن GIC صندوق ثروة سيادي أنشأته حكومة سنغافورة. وتكّمل مساهمته في الجولة التمويلية لشركةGeneral Fusion هذه عملية التمويل التي تقدّمها مؤسسة مالية كبرى أخرى في آسيا. تعزز هذه الاستثمارات الجديدة مجتمعة الدعم القوي الذي تقدمه آسيا للشركة بالفعل وتمثل خطوة كبيرة تتخذها الشركة لتتناول فرص سوق الاندماج المتنامية في المنطقة. وهي تقدم لشركاء General Fusion معلومات متعلقة بالجهات التي يمكن للشركة التعاون معها بغرض المشاركة في تنفيذ سياسة تغير المناخ والاستدامة في آسيا، بالإضافة إلى مبادرات إزالة الكربون من أسواق الطاقة.

وقد صرح الرئيس التنفيذي Christofer Mowry قائلاً: “إن قدرة الشركة على جذب مستثمرَين مؤسسَيين إضافيَين معترف بهما عالميًا كنظيرين قويين لكل من Temasek وBusiness Development Bank of Canada ‏(BDC) في هذه الجولة التمويلية، يمنح General Fusion قاعدة تمويل قوية للغاية لتنفيذ برنامجنا التسويقي”. وأضاف: “نحن ننظر إلى هؤلاء الشركاء الماليين الجدد، إلى جانب شريكنا الجديد في مجال التكنولوجيا العميقة IBX، كدليل إضافي على اتساع نطاق فكرة اعتماد الاندماج كركن أساسي لمستقبل طاقة عملي تنخفض فيه انبعاثات الكربون.”

وقد انضم هؤلاء المستثمرون الجدد إلى قاعدة تمويل دولية كبيرة بالفعل في General Fusion والتي تشمل Temasek وBDC وHatch وDLF Group وGimv وI2BF Global Ventures وDTA وChrysalix Energy Venture Capital وBezos Expeditions وKhazanah Nasional Berhad وBraemar Energy Ventures وEntrepreneurs Fund وSET Ventures والعديد من المستثمرين المؤثرين الفرديين. وقدّمت شركة VAHOCA التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، دعمًا استشاريًا ومساعدة ملحوظة في ما يتعلق بهذا التمويل.

نبذة عن General Fusion

تتبع شركة General Fusion المسار الأسرع والأكثر عملية نحو تحقيق طاقة الاندماج التجاري، وتتّخذ فانكوفر، كندا مقرًّا لها، كما لديها مكاتب في العاصمة واشنطن ولندن والمملكة المتحدة. وقد تأسست الشركة في عام 2002 وهي تحظى بتمويل من نقابة عالمية من شركات الاستثمار المغامر الرائدة في مجال الطاقة وقادة الصناعة والروّاد في مجال التكنولوجيا. اطّلع على مزيد من المعلومات على www.generalfusion.com

لمزيد من المعلومات:

Paul Sullivan

رقم الهاتف المحمول: ‎+1 604 603 7358

‏paul.sullivan@generalfusion.com

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